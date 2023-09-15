海賊王真人版｜系列有望拍12季　尾田榮一郎證實關鍵角色下季出場

Netflix推出《ONE PIECE海賊王》真人版劇集，在全球引起熱烈迴響，更在全球84個國家得到收視第一，前4日收視時數高達1.4億小時，今日Netflix終於正式宣布續訂第2季，外界期待的後續角色也將一併登場，原作者兼劇集共同製作人的尾田榮一郎，也現身Netflix的第二季宣傳影片，不僅感謝觀眾的熱烈支持，更特別繪製一張草帽海賊團的船醫「東尼東尼索柏」圖片，證實「索柏」會在續作首度亮相。



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《ONE PIECE海賊王》全球爆紅，連帶讓劇中5位主角也在國際間一夕爆紅，由於在尾田榮一郎的原作漫畫中，僅有開頭故事出現在首季，之後仍有大量的改編素材，製作人Marty Adelstein自豪表示「我們希望能拍到12季，有太多素材了」，另一位製作人Becky Clements則提到會拍許多季，「我認為即使我們拍到第6季，也只是用到漫畫的一半篇幅，真的可以無止盡拍下去。」

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劇集爆紅，今年以《奇異女俠玩救宇宙》拿下奧斯卡最佳女配角的Jamie Lee Curtis，也是系列原作的大粉絲，還指名想演「庫蕾哈醫生」，另有網民將她的臉套用進「庫蕾哈」角色海報，讓她看了極為開心，還在Twitter分享該張照片，「Netflix，網民都這麼說，有個媽媽需要這份工作」。至於Jamie Lee Curtis是否有望圓夢，能與「索柏」同台，外界也相當好奇。

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