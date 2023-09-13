海賊王真人版劇評｜殺出動漫改編劇新血路　卻有一點美中不足

【ONE PIECE海賊王真人版／劇評】「慘遭真人化」這件事似乎不分過去現在，尤其在一些經典的日系少年漫畫被改編時，難度不小於做一集Marvel或DC電影。但一些歐美製作團隊並不了解日本動漫畫的精髓、但反過來日本自己的真人化有時候又太過度專注於細節，忽略了有些在ACG合理的舉動，實際真人做起來卻會變得非常彆扭、尷尬。



在2017年經典少年漫畫《ONE PIECE海賊王》宣布將製作真人版劇集引來許多人錯愕，在2023年真人版完成以後，觀眾到底買不買單呢？

《ONE PIECE海賊王》是日本週刊少年JUMP雜誌中，與當年《火影忍者》、《死神》號稱週刊三本柱的人氣漫畫作品。故事以最強海賊羅傑死刑後藏有「一個大秘寶」，導致各路人士的尋找搶奪開啓了大海賊時代。想成為海賊王的魯夫也跟許多人一樣踏上這個尋寶的旅程，途中不僅增加了許多夥伴，也幫夥伴跟王國渡過許多危機的冒險故事。

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《ONE PIECE海賊王》真人版是一部怎麼樣的劇集？

「真人化」的動作不管是過去或現在一直都沒有停止過，相信未來也還會持續下去將一些二次元的圖像或文本創作給搬到三次元空間來。如今不管是特效、動畫技術都已經遠遠超越過去的製作，也讓觀眾有著許多視覺衝擊，當然這不只有好的，也有更加讓人頭痛的直觀衝擊，反倒讓人更擔心將「動漫畫真人化」這件事，到底是不是只有寫實、或靠近真實情節的ACG作品才能完整。

因為影視技術的進步，許多過去不可能或是難以被改編的作品，在這幾年都有了嘗試，但這並不表示翻車率降低，反而在這幾年翻車率還是極高。

例如從2017年到2022年真人化的《鋼之鍊金術師》評價就不是太好，在2023年，車田正美經典漫畫作品《聖鬥士星矢》也因為改編的幅度過大，連經典的聖衣都沒有還原，故事也是完全不同的原創情節，而導致不只日本本土、海內外評鑑也都一致負評，可見一個作品能夠還原，並非單單只是動畫特效技術呈現的問題。

經典的日系少年漫作品《ONE PIECE海賊王》一直廣受亞洲區許多人的喜愛，就連台灣在大然出版時代倒閉後，版權也轉手它家未間斷。

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這樣一個經典的漫畫IP在2017宣佈要真人化後，由於有許多前車之鑑，大家都只當一個笑話或是小道消息，直到Netflix和集英社在2021年公布更多視覺圖和角色消息，大家才一驚原來這項改編計畫是認真的，開始有許多不同意見的討論聲浪，以負面評價居多。

因為《ONE PIECE海賊王》的世界觀相當複雜，幻想性程度不亞於歐美一些奇幻與科幻作品，故要還原是一個好耗時耗費的事情，且光人物的選角是否契合就是很難辦的一件事。但在2023年上架到影視串流平台，意外的真人版《ONE PIECE海賊王》獲得不少好評的聲音，跟開拍前一面倒的看衰，呈現截然不同的局面。而更讓人好奇的是真人版的《ONE PIECE海賊王》是一個跟著劇情走，卻與動畫有截然不同全新感覺的影視作品。

《ONE PIECE海賊王》真人版分析與延伸

美國改編日本動漫畫翻車最經典的例子，就是每個ACG迷都知道的2009年的《龍珠：全新進化》（Dragonball Evolution），除了角色模樣改變，故事與原作不同，還追加許多莫名其妙的設定和人物關係。

最後故事也說得不明不白，導致就算是一個原創故事也無法說服觀眾的狀況，讓好好一個世界知名的動漫畫作品，就這樣毀在真人版上，留下一個慘烈的污點，這也是導致後來宅圈基本認為歐美製作日本IP就是「慘遭真人化」的印像。

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而不只是《龍珠》慘遭毒手，知名遊戲公司卡普空的經典恐怖動作遊戲《生化危機》也是相當悲悽的一部作品，在2002年初次改編成真人版電影，因為故事基本還算與遊戲原作有關聯，並且全新感覺的喪屍片初登場這種直觀的恐懼也收穫不少粉絲，但隨著電影系列作越來越離譜，最後演變成超能力者大戰超能力喪屍的局面，也讓許多遊戲粉絲無感只當成二次創作看待。但之後2021年重啟電影版，與2022年劇集可以說如果前系列電影是瘋到有自己的特色，後續兩部卻是想致敬卻瑕疵滿滿的延伸作品。

可能許多人會把改編成不成功歸於技術問題，畢竟動畫漫畫天馬行空的幻想世界，要搬到真實世界說服觀眾不容易。但在2006年就有讓許多遊戲玩家表示改編成功且抓住原作風格的恐怖電影《沉默之丘》，電影將遊戲內表裏不一的風格、詭譎發毛恐懼感發揮更上一層。同樣也是很難改編的少年漫畫《銀魂》在2017年真人化後，因為忠實還原原作胡鬧的性格和搞笑尺度，也獲得漫迷和觀眾的好評。

可以說現在漫改作品的失敗與成功，有很大的原因已經不是技術性，而是有無抓到原作的精髓。例如相當成功的漫改日劇《麻辣教師GTO》就是雖披著原作的皮與原作有很大差異的作品，就連主角髮色樣子都不一樣。憑藉著抓到問題老師用意外的手段處理問題學生，加上男、女主角的高人氣，也佔領一個世代人的記憶。

故還原、技術、或是人物的選擇，有時候要如何拼湊一個有自己風格的ACG改編劇，說到底還是整個團隊有沒有愛，與行銷點是否抓準目標的功課難題。

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《ONE PIECE海賊王》值得一看嗎？

這次《ONE PIECE海賊王》的真人版改編著實讓很多人驚艷到，畢竟是一個已經跳脫ACG圈現象級的作品被改編真人版，再多次失敗案例擺在那邊，大家早已不期不待，但《ONE PIECE海賊王》這次改編上從選角、場景還原跟劇情安排的用心程度，只要看過劇集的人，似乎都能感覺出來，製作組試圖用不傷害原作粉絲與在真人化後可以合理的情節，來小心翼翼的製作這部作品。

為表達誠意改編由尾田榮一郎當任首席製作之一，也在播出前出來喊話說：「雖然不能讓所有人滿意，但製作團隊已經努力做到盡善盡美。」

從主角群的選擇照著很久之前讀者留言中答覆角色可能的各個人種，就可以看出真人版努力的在將這虛構的故事搬到真實場面上，許多像是喊出必殺技的方式減少、人物比例和服裝不如漫畫誇張化等，都可以看出取於真實虛構兩處的平衡點，如同架空一個虛擬實境的海賊世界中。

這次《ONE PIECE海賊王》更動了很多角色故事情節，把劇情濃縮的更快速故事也更緊湊，除了減少一些搞笑之處，改成角色彼此的互動，例如娜美與卓洛的互動、與可雅兩位不同出生女性彼此談心，魯夫、索隆之間男人信念的支持，山治回憶篇中追加的震撼力，這些都是不錯的再創。但同時也少了時間去醞釀角色與配角間更細微的回憶細節，算是有點可惜，另外絕招的展現也不如想像中的多，算是美中不足之處。

但絕大多數的人都給這次真人版《ONE PIECE海賊王》一個及格的成績，畢竟看到太多毀原作的慘劇，海賊無疑在不期不待下交出一個比預想更高、更好的成績單，並且也有後續繼續隨漫畫集製作的企劃。

許多動畫漫畫迷也想像接下來許多有趣的角色如吉祥物醫生索柏、歷史學家妮可羅賓，還有重要的反派與配角都將會再掀起一波檢視。不知道真人版《ONE PIECE海賊王》接下來會更超乎大家想像，還是又退回到「慘被真人化」？

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：表現不俗，走出自己味道的《航海王》真人版】