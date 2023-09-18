煲完《海賊王》睇乜好？Netflix燒腦神片劇情狂逆轉　結局估唔到

剛追完8集《One Piece海賊王》真人版劇集而正在鬧劇荒的朋友，小編來給大家推薦一部Netflix新的高分懸疑佳作，反轉再反轉的劇情絕對讓你追到停不下來！



被綁架13年的女兒突然出現

《Dear Child》（親愛的孩子）是一部德國懸疑劇。劇情一開始有一名女子在深夜發生了嚴重車禍，司機肇事逃逸後，女子和她的女兒Hannah被送到了醫院。隨即重傷女子的身份便被斷定是當地失蹤13年的Lena。不過，當Lena的父母趕到醫院時，卻聲稱躺在病床上的Lena不是自己的女兒。隨著醫護人員和員警的調查，更多讓人震驚的犯罪線逐漸浮出水面......

【圖輯】點圖放大看更多《Dear Child》（親愛的孩子）劇照👇👇👇

+ 5

小孩異常冷靜又聰明

雖然父母不承認該女子是自己的女兒Lena，但卻聲稱一眼就能認出從未見過的Hannah就是自己的孫女。而Hannah的行為也相當詭異，她似乎有著過目不忘的能力，從她一開始和救護車上的護士對話中就展現出她非常聰明的一面。但同時她又冷靜得不像一個孩子，在獲救後又似乎總在維護罪犯，讓人猜不著背後目的。

【相關圖輯】Netflix《假面女郎》10個演員神還原漫畫角色 李寒星3大特徵撞臉金貌美（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

被囚禁的陰影

《Dear Child》導演用了許多穿插鏡頭來向觀眾展示Lena被囚禁時和獲救後的精神狀態。被囚禁期間，綁架犯對Lena跟孩子設下了嚴格的作息和規範，就連喝水的量、上廁所的時間、次數都必須嚴格按照計畫執行，就算Lena在獲救後陰影仍揮之不去，重獲自由卻也身心破碎地生活著。

【相關圖輯】2023年Netflix韓劇全球收視排行出爐 《黑暗榮耀》觀看時數破5億（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

Netflix看劇

《Dear Child》的劇情幾乎是從第一集反轉到底，高潮迭起，不到最後一刻都猜不出誰是罪犯。目前《Dear Child》第一季總共6集已經可以在Netflix上看（是有結局的！），很適合想要週末窩在家裡追劇的朋友！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】