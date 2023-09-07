ONE PIECE海賊王真人版｜登84國Netflix排行第1名　8大賣點逐個數

近期話題度最高的Netflix劇集絕非《ONE PIECE海賊王》真人版莫屬，在Netflix一上架立刻衝上84個國家及地區排行榜第一名，神還原的角色加上精緻場景都大受好評，顛覆了動漫真人版化都會崩壞的定律，被網民譽為是「史上最佳真人版動漫劇集」。



今天讓小編帶大家一起來看看《ONE PIECE海賊王》真人版有哪些必看賣點吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《ONE PIECE海賊王》真人版賣點1：草帽海賊團經典重現

《ONE PIECE海賊王》從1997年連載至今依舊是經典，故事以海賊時代為背景，劇情圍繞在主角「路飛」為了得到大秘寶「ONE PIECE」，立志成為海賊王，並在趟冒險旅程中和夥伴們歷經各種磨難，一起航向「偉大的航道」。相信許多人的青春，也是在《ONE PIECE海賊王》的熱血沸騰中度過的對吧！現在我們回憶中的草帽海賊團變成真人版，還請來世界各國的演員加入，正如同原作中的世界觀一樣宏大，究竟演員們會擦出怎樣的火花、如何演繹角色，可說是期待值爆棚。

《ONE PIECE海賊王》真人版賣點2：真人版「路飛」Iñaki Godoy

首先，就讓我們來認識一下草帽海賊團船長，外號「草帽小子」的蒙其D路飛（Monkey D. Luffy），他因為年幼誤食橡膠果實，而變成了可以伸縮自如的「橡膠人」。這回，真人版路飛由今年19歲的墨西哥演員——Iñaki Godoy飾演，19歲的他曾出演Netflix劇集《誰殺了莎拉》（Who Killed Sara）聞名，據說當初《ONE PIECE海賊王》選角時，擔任監製的尾田榮一郎和導演群，正是看到他那宛如路飛般天真燦爛的笑容，而馬上做出了決定，能獲得原作者的認可，相信Iñaki Godoy一定能很好地駕馭角色，把路飛的樂觀開朗演得活靈活現。

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《ONE PIECE海賊王》真人版賣點3：真人版「卓洛」新田真劍佑

第一位被招募進草帽海賊團的是「賞金獵人」羅羅亞·卓洛（Roronoa Zoro），他擁有剛毅不拔的性格和大師級劍術，被認為是危險度僅次於路飛的人物。真人版卓洛由美籍日裔演員新田真劍佑飾演，也是5位主演中唯一的亞裔，可說是這次最受關注的演員之一，今年26歲的他曾被日本雜誌票選為「國寶級帥哥」，過去更曾出演真人版《假面騎士》、《JoJo的奇妙冒險不滅鑽石》、《鋼之鍊金術師》、《聖鬥士星矢》被譽為是漫改專業戶，精緻的臉蛋、太平洋寬肩加上性感腹肌，根本是「漫撕男」無誤。

《ONE PIECE海賊王》真人版賣點4：真人版「娜美」Emily Rudd

《ONE PIECE海賊王》公認的女神代表來了！ 第二位加入草帽海賊團的「小偷貓」娜美（Nami），精通各種氣象學和航海術，擅長偷術、騙術、談判和恐嚇。真人版娜美由美國女星Emily Rudd飾演，過去也曾出演創恐怖電影《恐懼大街》（Fear Street）三部曲，演技自然不在話下，她擁有深邃五官、白皙皮膚和娜美如出一轍，卻只因為身材沒那麼豐滿遭網民砲轟：「還我娜美的水蛇腰和爆乳！」身為航海王的資深鐵粉她也帥氣反擊：「我生來就是演娜美的料！」導演更透露當出選角的關鍵：「我們都知道Emily Rudd很漂亮，顯然，娜美是一個美麗的角色，但她的存在非常有深度。我們希望演員不僅只有漂亮，還要擁有美麗的靈魂。」

【圖輯】點圖放大看更多劇集版「娜美」Emily Rudd的IG靚相👇👇👇

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《ONE PIECE海賊王》真人版賣點5：真人版「烏索普」Jacob Gibson

草帽海賊團的「狙撃王」烏索普（Usopp）天生性格膽小，但是遇到危難時，又會成為最堅強的夥伴！真人版烏索普由Jacob Gibson飾演，他曾參與多部知名劇集，包括《醫人當自強》（Grey's Anatomy）、《The Resident》都能看見他的身影，Jacob Gibson綁著一頭雷鬼頭、黝黑的膚色，根本是動畫版烏索普轉世，前陣子他還索性把自己的IG頭貼換成烏索普，真的是超逗趣的演員。

《ONE PIECE海賊王》真人版賣點6：真人版「山治」Taz Skylar

草帽海賊團的紳士代表「黑腳」山治（Vinsmoke Sanji），是個遵守騎士道精神的紳士，只要有美女在的地方就有他，同時也是海賊團的廚師擔當，他的夢想是尋找廚師間口耳相傳的傳說之海，據說那裏藏有各種海洋食材。真人版山治由西班牙演員Taz Skylar飾演，壯碩的身材加上帥氣神顏，搖身一變成為斯文的紳士廚師最適合不過了，也和新田真劍佑並稱《ONE PIECE海賊王》真人版兩大顏值擔當。

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《ONE PIECE海賊王》真人版賣點7：日文聲優原班人馬回歸

出乎意料的是，這回真人版劇集竟然也找來動畫的聲優助陣！包含了田中真弓、中井和哉、岡村明美、山口勝平、平田廣明等大師級聲優通通回歸，一起為劇集獻聲配音，所以在追劇時只要換到日文配音，就可以回味一下經典了。

《ONE PIECE海賊王》真人版賣點8：尾田榮一郎監製

《ONE PIECE海賊王》真人版其實從2020年就正式宣布要開拍，但這中間之所以過了這麼久才成真，最主要是製作團隊對於細節的堅持，就連原作者尾田榮一郎老師也親自參與監製，就是希望《ONE PIECE海賊王》真人化後不會崩壞，畢竟前面有太多慘痛的先例（笑）〜從一開始的被外界看衰，到口碑爆棚衝上排行榜第一名，相信《ONE PIECE海賊王》真人版的品質已經用實力掛保證，大家可以放心追起來啦！

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