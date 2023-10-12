Moving超異能族｜狂掃釜山影展6獎項！柳承龍：同理心才是超能力

由韓國釜山國際電影節舉辦的2023亞洲內容暨國際OTT大獎稍早公布得獎名單，Disney+憑藉其優異的亞太區影視作品拿下8項大獎，獲獎作品橫跨韓、日、台的原創作品，除了好評不斷的動作韓劇《Moving超異能族》不負眾望拿項多項大獎外，驚悚日劇《噬亡村》、原創台劇《台灣犯罪故事》也獲得大獎肯定。



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2023亞洲內容暨國際OTT大獎是釜山國際電影節為表揚亞洲地區表現優異的電視、OTT串流平台、和其他線上影視平台的優異內容創作而設置的獎項。現象級韓劇《Moving超異能族》共獲6個獎項，不只以其優異的內容創作拿下享有盛譽的最佳創意獎和最佳視覺效果獎，編劇姜草也榮獲最佳編劇獎，主演演員柳承龍、李政河和高允貞更分別獲得最佳男主角、以及最佳男女新人獎。

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柳承龍也在Instagram上抒發拿下影帝心得，他認為《Moving超異能族》真正的超能力其實是相互產生共鳴、理解、去肯定對方的優點、說出溫暖的語句：「這所有時刻都如同奇蹟一般，回應了我、與我感同身受，我打從心底對全世界所有觀眾感到感動，也非常感謝。希望溫暖的同理心這種超能力，能夠如同奇蹟般發生在各位的日常生活中。」

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日本原創影集《噬亡村》去（2022）年底播出後，成為日本Disney+成為最受歡迎的在地原創影集，更被台灣劇迷封為劇情、演技、恐怖感全數表現在線的「最驚悚日劇」，男主角柳樂優彌也以精湛的演技獲得亞洲卓越獎（Asian Excellence Award）；台灣原創影集《台灣犯罪故事》薛仕凌，也憑藉《出軌》單元搶下最佳男配角獎。

Disney+於2023亞洲內容暨國際OTT大獎中的完整獲獎名單：

《Moving超異能族》

最佳創意獎

最佳視覺效果獎

最佳編劇獎：姜草

最佳男主角：柳承龍

最佳男新人獎：李政河

最佳女新人獎：高允貞

《噬亡村》

亞洲卓越獎：柳樂優彌

《台灣犯罪故事》

最佳男配角獎：薛仕凌

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