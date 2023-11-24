金馬獎｜《填詞L》黃綺琳爆拍攝內幕　揭冷本電影成本原來要咁多

《填詞L》入圍金馬獎2大獎，導演黃綺琳與入圍金馬影后的鍾雪瑩、監製黃鐦，22日出席金馬影展接受訪問。



女主角鍾雪瑩在片中有赴台拍片的橋段，對於自己入圍金馬影后相當榮幸，更說她以前每年都會上網看金馬獎直播，小時候心裡總是很好奇「觀眾怎麼進現場的」，直到自己前幾年參加金像獎才解開疑惑：「現在終於也可以來金馬獎看了！」她完全不擔心能否拿獎：「沒想過要到這麼大的地方，能靠近就很開心，比較煩惱怎麼把電鍋帶回香港。」聊到有沒有期待見到哪些影人？她含蓄地說：「很喜歡《艋舺》。」被追問是否期待看到阮經天？她依舊靦腆強調：「只是喜歡和尚這個角色，看起來壞壞的卻很溫情。」

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黃綺琳表示，一開始想拍寫歌詞的人，就知道電影比較偏門，很難有什麼票房，所以也沒找投資，與黃鐦一起掏錢：「一人一半，差不多花一千萬台幣。」她曾於2019年直到執導《金都》，讓朱栢康入圍影帝。如今也把鍾雪瑩送進殿堂，她不敢說自己是影帝后製造機，自認她的電影一大特色就是都用知名度還不高的演員：「都找新演員，因成本有限，所以喜歡沒框架的演員，這次裡面也有很多是第一次演戲的人。」

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電影些許片段赴台拍攝，黃鐦說，其實開拍前兩人都在努力存錢，當時算了算，覺得在台拍攝符合預算：「只要不要拍得太瘋狂的話，所以咬緊牙關也要來。」沒想到在台期間遇到下雨，一場要在北海岸拍攝的戲，到了現場因為大雨沒辦法拍出預期劇情，黃綺琳想到疫情已經夠難熬，好不容易很艱難地去到台灣，怎樣都要拍，她說：「我就逼她（鍾雪瑩）出去，叫她穿厚一點吧，結果在海灘淋雨後她整個人都在滴水，所以把一場戲改成她洗完澡在房間寫歌詞，頭髮濕的才合理。」

至於在台拍攝回憶，鍾雪瑩則說與香港最大的不同就是「便當不一樣」，「吃完還要分類廚餘！大家都很溫柔，團體意識也很強」，也對工作人員都配戴工作證印象深刻，覺得很新鮮。

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