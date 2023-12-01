劉德華梁朝偉《金手指》全新預告曝光　還原香港80年代百億騙局案

劉德華、梁朝偉主演商場鬥智大片《金手指》重現震驚全球的百億騙局，29日發佈全新「百億真案版」預告，用一場看似平靜卻暗潮洶湧的審訊拉開序幕，講述「偉仔」梁朝偉飾演的《金手指》程一言從落魄偷渡客逆襲成為百億富翁的發財神話，並牽扯出「華仔」劉德華飾演的廉政公署高級調查主任劉啟源緊咬追查15年的複雜糾葛。



預告中可見80年代紙醉金迷的香港，赤裸呈現揮霍奢靡的「錢淹香江」風貌。初來乍到處處碰壁的偷渡客程一言意外搭上財富順風車，逆襲成為轟動全球的致富傳奇。而來勢洶洶的廉政公署高級調查主任劉啟源則對這位「來路不明」的百億富豪產生了懷疑，並對其展開了一系列資產調查。

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面對調查主任的嚴密盤問，程一言絲毫不懼，盡顯囂張狂妄之態。而堅守信念的劉啟源則決心「督你到底」。預告結尾雙方博弈逐步升級，然而劉啟源卻在心中暗自打起了算盤，向程一言低聲耳語「如果我能幫你脫身，值多少？」將雙王對峙的極限拉扯推向高潮。

同步釋出的還有兩大影帝的「判若兩人版」個人海報，藉以人物命運的時空交疊，折射出角色與世沉浮的多面人生，海報將人物的過去與現在拼接，縫合起二人鋒芒畢露與狼狽不堪的不同人生階段，落魄受難的程一言抬頭仰望著坐擁百億狂妄大笑的自己，好似他終於翻身逆襲，一躍成為了那個自己曾經遙不可及的人；搏命撞車的劉啟源身後屹立著泰然自若冷靜堅毅的自己，似乎無論前方有何困難險阻，都會迎來堅實溫暖的正道陽光。

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《金手指》作為金牌搭檔莊文強、黃斌兩強聯手製作的全新犯罪大片，卡司陣容更是很難再有的「頂配組合」，對於雙王合體，導演莊文強也在採訪中透露：「梁朝偉和劉德華的演繹就像太極卦象一陰一陽，運用完全不同的兩種表演方式打造出最默契精彩的對手戲，帶來核爆般的化學反應。」

該片描述80年代香港上市公司加利集團幾年間從崛起到倒閉清算，主席程一言從股民偶像變成過街老鼠，廉政公署的高級調查主任劉啟源對該案展開跨國追查，揭開金融黃金時代商業舞台黑暗一幕。

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