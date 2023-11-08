7部一生必看的侯孝賢電影　梁朝偉《悲情城市》涉228事件惹爭議

現年76歲的台灣導演侯孝賢證實罹患失智症，消息一出震驚影壇，家人聲明中提到侯導現在已完全回歸家庭並安心休養，身心狀態平順，相信他對電影的態度、精神會被戰友和影迷們留存。



讀者們認識這位拍了47年電影，並獲得金馬57「終身成就獎」的傳奇導演嗎？小編整理了7部「一生必看的侯孝賢電影」，讀者們看過幾部呢？ （點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

一生必看的侯孝賢電影1.童年往事

「這部電影，是我童年的一些記憶，尤其是對父親的印象⋯⋯」《童年往事》由侯孝賢的口白開場，是他的半自傳電影，電影英文片名是《A Time To Live, A Time To Die》，由游安順飾演主角阿孝，講述一個7、8歲的男孩在長大成人的過程中，和家族一起經歷了3場葬禮，面對生老病死與人生的態度。除了汲取自身的生命經驗為主題，在《童年往事》的長鏡頭裡也乘載了那個時代台灣人的共同記憶。

一生必看的侯孝賢電影2.戀戀風塵

以九份為背景，雲霧繚繞地山城小鎮中，謝文遠與江素雲這對青梅竹馬的故事緩步地在陳明章的樂聲中向觀眾走近。以聯合編劇吳念真的初戀經歷改編，1970年代的台灣正在都市化階段，許多年輕人離開故鄉前往都市工作，文遠和素雲告別學生時期無憂的小情小愛，一人去當兵一人在裁縫店上班，而故事正如主題曲唱得一樣「春花秋落地，歡聚終須道別離」看完後惆悵滿心。片尾一幕阿遠放聲痛哭後畫面切換為天空與樹影，配上笛聲鏡頭緩緩向右移的長鏡頭，成為電影文化裡經典的一幕。

一生必看的侯孝賢電影3.悲情城市

《悲情城市》是第一部涉及「二二八事件」爭議的電影，1989年的電影廣告文案寫著「一個繁榮富貴的國家 才有自信，去緬懷過去的貧窮憂患；一個民主自由的國家 才有自信，去省視過往的歷史。」劇情透過基隆林氏四兄弟的人生際遇、家族興衰，帶出當時國民政府從日本手中接管台灣後啟動戒嚴、進入白色恐怖時期的歷史。許多知名演員如陳淑芳、梁朝偉、陳松勇、高捷、蔡振南都有出演，而且偷透露：「唐綺陽」也有在片中軋上一角哦。《悲情城市》獲得威尼斯影展金獅獎，在2023年4月33週年時也有以4K修復版重新上映。

【相關圖輯】金馬獎｜梁朝偉曾奪3次影帝成最強過江龍 盤點5大演員創金馬紀錄（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

一生必看的侯孝賢電影4.南國再見，南國

《南國再見，南國》是一部描述黑道、底層生活的電影，由高捷、林強、伊能靜主演，講述流氓「小高」流轉於幫派、家族和工作的賭場與餐廳中，穿著花襯衫載浮載沉的故事。寫實細碎的視角，沒有大鳴大放的激鬥，只有對於事業、感情、生活嘗試拼博卻屢屢失敗的無奈。

一生必看的侯孝賢電影5.千禧曼波

《千禧曼波》是侯孝賢第一部和舒淇合作的電影，舒淇飾演Vicky、段鈞豪飾演小豪，舒淇的口白淡淡說著「她跟豪豪分手了，豪豪就是有辦法找到她、打電話給她，求她回來」，一個想離開男友卻又離不開的女生，背後引出台灣年輕人在千禧年時面對混亂複雜的人生所產生的迷惘與掙扎。讀者們記得基隆的中山陸橋嗎？在暈著迷幻藍色光芒的燈管下，舒淇（Vicky）吐著煙、甩著一頭長髮大步向前走，彷彿像要迎向自由一般，只要提到《千禧曼波》，就不能不說到這一幕啦。

【相關圖輯】46歲舒淇從小被媽媽嫌樣衰「醜小鴨變天鵝」靠2招成為人生贏家（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

一生必看的侯孝賢電影6.最好的時光

《最好的時光》由舒淇和張震主演，3個時代、3段不同的愛情故事，1996年高雄「戀愛夢」即將入伍的少年愛上撞球間的計分小姐；1911年大稻埕「自由夢」已婚的知識份子愛上藝閣的藝旦卻始終沒有給出承諾；2005年台北「青春夢」身旁有女友的癲癇症女人，愛上另一個也有女友，在相館工作的男人。「最好的時光」是什麼呢？不一定成長、不一定釋懷，但跟著角色走一遭，那些曾在生命裡格外鮮明的，或許就是最好的時光。這部電影也拿下2005年金馬42的年度傑出台灣電影獎、舒淇獲得最佳女主角獎。

一生必看的侯孝賢電影7.刺客聶隱娘

《刺客聶隱娘》是侯孝賢導演在因病退休前執導的最後一部電影，改編自同名武俠小說《聶隱娘》，舒淇飾演的聶隱娘是武功高強的女刺客，離家13年後為了刺殺任務重新回到家鄉，但目標對象竟是她的兒時舊愛？上映後獲獎無數，侯孝賢以這部片拿下第68屆坎城影展最佳導演獎，同年的金馬52也抱回最佳劇情片、最佳導演、最佳攝影等5項大獎。

侯孝賢導演在2020年的金馬57頒獎典禮上獲得終身成就獎，在台上他也再度發表了自己對電影的熱愛：「（拍電影）這麼長的時間，我們也獲得不少，因為這種關係、這種情感，對電影的一種堅持，整個人都是繫在那上頭的」，他也曾說過：「拍電影最重要的，是如何找到自己」。

以上就是小編整理7部「一生必看的侯孝賢電影」，原本還有舒淇與張震主演的《舒蘭河上》正籌備中，但因身體因素已停拍，侯導鏡頭裡的情感留在這些作品與我們心裡，讀者們還有喜歡哪部侯孝賢導演的電影沒被列出來嗎？歡迎留言一起討論哦！

延伸閱讀：

立刻擁有全宇宙的燦爛星光！《美少女戰士》絢麗萬花筒夢幻登場♡超限量發售粉絲必搶！

果然是寵粉No.1！LOTTE口香糖XBTS聯名喜迎第三「彈」~這個笑容太寵溺♡

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】