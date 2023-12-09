旺卡影評｜爛番茄新鮮度84%　比尊尼特普《朱古力獎門人》更貼地

【旺卡Wonka／影評】你不開心，滿腹心事地走在路上。忽然，你收到了小朋友遞給你的一張紙條。紙條上寫：希望你每天都有糖吃。感動，治癒——看完電影《旺卡》（Wonka）就是這種感覺。



12月3日，電影《旺卡》（Wonka）中國首映禮在北京舉行。影片由Paul King（《柏靈頓》（Paddington））執導，David Heyman（《哈利波特》（Harry Potter））擔任製片人，Simon Farnaby、Paul King編劇，添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、奧莉花高雯（Olivia Colman）、曉格蘭特（Hugh Grant）、Calah Lane等主演。

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Willy Wonka是英國傑出兒童文學作家Roald Dahl代表作《查理和朱古力工廠》（Charlie and the Chocolate Factory）的主要角色之一，是「最偉大的朱古力發明家」，坐擁「世界上最著名的朱古力工廠」。影片聚焦青年旺卡（添麥菲查洛美 飾），講述了他在開設朱古力工廠前的奇妙冒險經歷。

Roald Dahl筆下的童話故事，總是詭譎奇異卻又充滿童趣。《旺卡》基本上還原了Roald Dahl的童話世界，主調十分明確：奇妙，純真，治癒。

它的世界觀很奇妙。旺卡就像製造朱古力的魔術師，他的紳士帽可以變出各種食材，隨身攜帶一個十分精緻的朱古力製作百寶箱，製作出的朱古力糖可以俘獲所有人的味蕾。

影片中呈現了很多視覺奇觀，吃了可以懸浮在半空的朱古力球，極致夢幻、朱古力變幻各種形態的朱古力商店，讓人毛髮增多、膚色變異的「雪人的眼淚」，還有橙色皮膚、綠色頭髮的歐帕倫普斯人（Oompa Loompa）……

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它的價值觀很純真。影片的故事架構並不複雜，正反派一目了然，不用費神猜反轉。旺卡的目標也很單純：把自己製作的朱古力分享給全世界。

影片總是很喜劇化又戲劇化地解決旺卡在創業路上遇到的困難，比如為了短暫逃離洗衣房的工作，他發明了「狗狗跑步全自動洗衣系統」，甚至將洗衣效率提高了三成。再如，為了獲取長頸鹿的奶水製作朱古力，給動物園保安賄賂糖吃，這種糖前調使人發癲，中調使人內耗，後調睡意逼人。

這是小時候幻想中鬥反派、當英雄的理想過程。

它的人生觀很治癒。旺卡與在洗衣店長大的孤兒「小麵條」（Calah Lane飾）都是失去家人，也失去人生方向的人。小麵條一直在洗衣店渾渾噩噩地生活，直到遇見了旺卡，嘗到了人生中最美妙的朱古力，她開始擁有了夢想，也有了找回家人的勇氣。

而旺卡，曾執著地希冀已過世的媽媽可以「回到」他身邊，將製作朱古力的獨家秘笈告訴他。直到與夥伴們一起經歷了冒險，他才發覺做朱古力的真正秘方。

「關鍵之處不是如何製作朱古力，而是與你分享朱古力的人。」主創對電影故事核心和氛圍起到了保護作用。作為《柏靈頓》的導演，Paul King在《旺卡》依然發揮了令人讚歎的想像力，打造出了一個絢爛又真實的童話世界。

甜茶則一改以往憂鬱小生、嚴肅男主的形象，在影片裡「放開」了自己。甜茶在巴黎首映禮接受採訪時說，自己在十年間演的幾乎都是嚴肅深沉的角色，一開始試圖回到鬆散的自由狀態很不習慣。

相較於尊尼特普（Johnny Depp）在《朱古力獎門人》（2005）塑造的貌美又瘋批的神經質天才旺卡，甜茶將旺卡處理得更為貼地，對朋友、陌生人都很有親和力。

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影片中還有各位老戲骨貢獻了令人驚豔的表演。曉格蘭特飾演的歐帕倫普斯人渾身上下散發著搞笑氣息，小矮人舞蹈十分有記憶點。還有「戇豆先生」路雲雅堅遜（Rowan Atkinson）飾演的教堂神父，貪嘴又可愛，即使他沒有刻意搞笑，但被長頸鹿追逐的畫面著實叫人忍俊不禁。

《旺卡》已於12月7日在香港上映，12月15日北美上映。

《旺卡》（Wonka）於爛番茄獲得84%「新鮮度」的好評。（截圖）

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