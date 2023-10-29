第八個嫌疑人影評｜林家棟再曬影帝級演技　真人真事改編動魄驚心

1995年12月22日，廣東番禺發生一起劫匪持械搶劫運鈔車案件，五名劫匪光天化日在鬧市區搶走1500萬元現金。這是建國以來涉案金額最大的武裝劫車案，整宗案件的告破歷經21年，兩名幕後策劃者在內的七名案犯最終全部落網。



由李子俊執導，大鵬、林家棟主演的犯罪片《第八個嫌疑人》，就是基於這起劫鈔案改編。

《第八個嫌疑人》犯罪片打明牌

《第八個嫌疑人》看片名有懸疑成分，其實故事處處都在打明牌。影片的焦點在主犯陳信文（大鵬飾）身上，從他策劃劫案到後來逃亡的21年，觀眾始終處於上帝視角，觀看著警匪雙方的一舉一動。

各位看到21年這個時間，或許會有疑問。大多數刑事案件的追訴時效期限是20年，為何電影中的陳信文潛逃21年後仍然被追捕落網？

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其實《刑法》有規定：在人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或者在人民法院受理案件以後，逃避偵查或者審判的，不受追訴時效期限的限制。

《第八個嫌疑人》的導演李子俊來自香港，他來拍攝這宗發生在內地的案件，電影由此多了些香港與內地融合的警匪片風格。香港警匪片強調類型化，內地則突出寫實化，《第八個嫌疑人》在這兩種風格之間找到平衡。

影片前半段偏類型化，犯罪、動作等類型元素被逐一放大。電影開篇，導演以精煉的手法描繪出劫匪群像。陳信文、陳欣年（孫陽飾）兩人因為公司深陷財務危機，而籌畫搶劫運鈔車。其餘五名同夥或是已身負大案，或是見財起意，每個人物都展現出不同程度的瘋狂和殺意，令人不寒而慄。

影片中的搶劫和破案過程，導演呈現手法「快狠準」。劫匪與押運員的槍戰屬於近距離交火，鏡頭捕捉到雙方倉促的動作、緊張的狀態，力求將現實中的劫案場面還原。

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片中警方破案的過程緊扣重點，警官何藍（張頌文飾）憑藉劫匪車輛輪胎上的貝殼碎片找到線索，以此順藤摸瓜鎖定嫌疑人。這一段追捕戲中，警方在KTV十面埋伏，嫌疑人困獸猶鬥，激烈的衝突場面會給觀眾帶來類型片的觀影爽感。

影片後半段更加寫實，聚焦人物的生活境況和心理狀態。退休警官王守月（林家棟飾）憑藉強大的信念繼續追查案件，嫌疑人陳信文則處於多種情緒交織的掙扎中。後半段雖然沒有槍聲大作，但觀眾可以感受到人物內心的煎熬。

《第八個嫌疑人》之所以採用「前動後靜」的表現形式，完全是由案件發展脈絡決定。前半段的故事聚焦陳信文指揮搶劫，影片氛圍就像是一個火藥味十足的戰場，警匪雙方隨時交鋒。後半段講述陳信文藏身於茫茫人海，低調是他的行為準則，最好誰都不要注意到他。

導演李子俊因此將影片後半段寫實化、生活化。影片細緻地呈現出陳信文的日常生活，他已經完全融入到了當地的生活，按時接送孩子，準時去工作。外人看來，他就是一個平平無奇的瓷磚店老闆。在觀眾看來，這名兇手改名換姓在雲南生活多年，心理素質強大到驚人。

影片後半段看似波瀾不驚，但在人物心中卻不斷掀起風暴。王守月在考慮如何實施追捕，陳信文在思量是殺王守月、還是攜妻女逃亡？這種人物之間暗潮湧動的戲劇張力，營造出的緊張氛圍並不弱於前半段的槍戰場面。

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《第八個嫌疑人》演員正邪形象顛覆

《第八個嫌疑人》打破了片中演員的固有銀幕形象，大鵬和林家棟兩位主演由內而外對自身進行重塑，讓角色在大銀幕上「活」起來。

大鵬過去以喜劇角色聞名，出演的多是小人物。《無名》中他飾演過一名漢奸唐部長，屬於見風使舵的兩面派，是抗戰中的卑劣小丑。

大鵬此次飾演的陳信文，具備縝密的犯罪思維，堅定的犯罪心理，心狠手辣。這是大鵬飾演過最「壞」的角色，沒有之一。

大鵬的表演在影片前後部分判若兩人，人物從形象到心理都有巨大的轉變。1995年的陳信文是一名公司老闆，發福油膩，雙眼靈動，巧言令色，典型的商人形象。2016年的他，寡言少語，瘦削敏感，像一隻警覺的狐狸在保護自己和家庭。

大鵬為了演好這個角色，先是增重20斤，然後又要在短時間內快速減重30斤。這對演員而言，是極限的體能挑戰。

陳信文在前半段的意氣風發，與他後半段的賊眉鼠眼形成強烈對比。大鵬的表演給陳信文不斷添加外表偽裝，同時又不時顯露上他深藏於內心的殺氣。他由此完成了一次富有層次感、神秘感的演出。在今年6月的上海電影節上，大鵬憑著這個角色獲得了金爵影帝。

林家棟出演過大佬、匪徒等反派角色，《黑社會》中的東莞仔是他的代表作。這一次在《第八個嫌疑人》中，他飾演的警官王守月嫉惡如仇，辦案細緻，讓嫌疑人心驚膽顫。

林家棟演繹出角色王守月始終如一的正義信念，以及逐漸內斂的個性。劫案的發生與主犯的漏網，對王守月打擊甚大。他剛登場時的目光如炬、意氣風發，到了後期則變得衰老遲緩。

退休後的王守月，回憶起戰友的犧牲，又想到兇手還在逍遙法外，殘酷的現實時時刻刻都在折磨著他的內心。角色這種不露聲色的內心轉變，林家棟把握得非常到位。

片中，老年王守月與滄桑的陳信文相遇。王守月的不慌不忙，陳信文的故作鎮定，兩人在進行一場無聲的對決。王守月完全是一副置生死於度外的態度，那份勇敢與堅定令人動容。

21年的時光，「狐狸」陳信文深藏不露，「獵人」王守月堅定搜索。這個世界上總有惡人會實施可怕的犯罪，但也有警察會以超乎尋常的毅力與之抗衡。

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