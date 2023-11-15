Marvel隊長2影評｜爛番茄新鮮度62%　一女星極搶眼成全片最大亮點

Marvel今年度最後一部超英大片《Marvel隊長2》（The Marvels）於今日正式上映，相信不少影迷在進影院觀看前都抱持著懷疑的心態，原因是之前幾部Marvel作品的失利，加上主演貝兒娜森（Brie Larson）的一些爭議問題，但單從欣賞一部電影的角度來說《Marvel隊長2》的表現又是如何呢？



更高、更遠、更快…但「Marvel隊長」有點離觀眾太遠

先說，小編是Marvel的終極鐵粉，不只是電影，乃至於漫畫、動畫、遊戲我都非常喜愛，也很明白為何這部電影能引起不少影迷的反彈，先撇開所有的爭議點不談，我認為「Marvel隊長」最大的問題在於這個角色沒辦法引起觀眾太大的共鳴，原因就是她在電影中表現的就是很強、很無敵，但在劇情上卻鮮少挖掘她人性化的一面。

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Ms. Marvel是本片最大的亮點

在今日看完電影後，小編認為《Marvel隊長2》算是一部還可以的電影，中上水準，是部優缺點都十分明顯的作品，可惜的是前段所述的深度刻劃Marvel隊長內心層面的劇情還是沒寫好。

先說說角色方面，沒有浮誇，由伊曼維拉尼（Iman Vellani）所飾演的「Ms. Marvel」絕對是三人之中表現最讓人驚豔的，演員把這個角色迷妹的個性發揮得淋漓盡致，在本片中貢獻了許多喜劇元素與笑料，完全看不出這是他的長片電影處女座，讓人超期待她未來在MCU的發展，但整部片看下來為她設計的喜劇橋段有點太多，如果再稍微收斂一些會更好。

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再來是貝兒娜森飾演的「Marvel隊長」，片中有交代為何她長年不回到地球的「真正原因」，這點挺棒的，而本次電影也算的上是讓她首次與他人組隊，展現更多這個角色人性化的一面。

至於泰娜帕麗斯（Teyonah Parris）飾演的「莫妮卡藍博」（Monica Rambeau）則是本片的情感擔當，包括她曾經的遭遇、跟Marvel隊長重逢到和解，這些安排能明顯感受編劇想讓觀眾感動或理解他們，但偏偏這個角色曾經出現的次數就很少，最終造成觀眾難以感同身受。

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舉例來說：雷神與洛基的感情影迷是從第一集《雷神奇俠》就開始累積的，到了後來《復仇者聯盟3：無限之戰》洛基犧牲時觀眾完全能感受到雷神的痛，但這放在Marvel隊長跟莫妮卡上就不成立。

總結來說這三人的團體算是挺平衡的，有著不錯的化學效應。

朴敘俊與貓貓的戲份佔比少但都很出彩

另外，我覺得本片最驚豔的地方是在朴敘俊登場時，那段真的「超突兀」（褒意），但就因為如此才會讓人覺得很好笑。

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達本再次成為Marvel經典的免洗反派

缺點方面的話在於這次的打鬥都挺無力的，相比Marvel電影的武打戲巔峰《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）真的差蠻多的，還有前面提到的喜劇橋段可以再刪減的少一些，然後就是「專有名詞」真的太多了，雖然部分的專有名詞對電影的影響不大，但聽到角色們都在聊一些你聽不懂的東西時還挺出戲的。

而本片最大的缺點與問題就是本片反派由素維艾絲頓（Zawe Ashton）的達本真的沒留給人什麼記憶點，再次淪為Marvel典型的免洗反派。

《Marvel隊長2》還是挺不錯的

總而言之，我認為《Marvel隊長2》算是一部還不錯的Marvel電影，鐵粉看了還是會很喜歡，沒怎麼關注Marvel的影迷觀看時也能會心一笑。

《Marvel隊長2》已於香港正式上映，有興趣的讀者這個假日可以進戲院欣賞一番。

《Marvel隊長2》奪得62%的爛番茄「新鮮度」。（截圖）

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