幽遊白書真人版｜12位演員造型曝光！町田啓太、本鄉奏多卡士強大

時隔25年，《幽遊白書》即將以真人版改編登場！昨（6）日更釋出了正式預告、主視覺海報，以及12位主要角色海報以及個人預告，一次將全球觀眾的期待值拉到最高點！《幽遊白書》故事敘述著不斷破壞人間的食人妖怪，浦飯幽助為了保護眾人以及守護人間界，進而展開了他的旅程。



《幽遊白書》真人版共五集，為了捕捉了原著漫畫的精髓，將超自然元素用現實的方式呈現。本次特別與荷李活特效製作中頗負盛名的Scanline VFX合作。團隊使用最新拍攝技術，並使用170台攝影機，以360度環景的方式捕捉演員動態，使導演月川翔可以挑選最佳角度，讓所有的視覺特效活起來。視覺特效導演Tomofumi Akahane表示：「和Scanline VFX合作，我們能在視覺效果上達到更高標準，讓觀眾無法分辨是否使用了特效。」

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許多演員在拍攝過程中並不習慣與視覺特效團隊合作，製作團隊提出了多種方法協助演員表演，包括讓特技演員身穿藍色特效服與演員對戲。動作導演Takahito Ouchi表示：「演員們該如何想像一個實際上不在他們面前的敵人呢？無論告訴他們敵人的位置多少次，他們都需要被激勵，讓整個場景看起來就像是真的戰鬥。這些現場感源自於演員自身的熱情。」

本次更釋出12位主要角色海報與個人預告、劇照。真人版《幽遊白書》不但保留了原著角色們的精髓，演員們的演出更將角色推往另一個境界。浦飯幽助（北村匠海 飾）是一位意外身亡的不良高中生，展開了他的冒險之旅，致力於拯救人間界。藏馬（志尊淳 飾）是一位冷靜沉著的妖狐。飛影（本鄉奏多 飾）擁有邪眼且掌控魔界之火，是冰女雪菜的哥哥。桑原和真（上杉柊平 飾）充滿強烈的同情心與靈感應力。雪村螢子（白石聖 飾）是一直照顧著幽助的青梅竹馬、牡丹（古川琴音 飾）是靈界引路人。雪菜（見上愛 飾）是一位擁有治療能力的冰女，因眼淚很有價值所以一直被囚禁。小閻王（町田啓太 飾）將人間界的希望都寄託在幽助身上，而幻海（梶芽衣子 飾）則是幽助的師傅。

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身為反叛角色的左京（稲垣吾郎 飾）命令戶愚呂兄弟去追殺幽助。戶愚呂兄（瀧藤賢一 飾）是戶愚呂兄弟的哥哥，身體可以任意變形，戶愚呂弟（綾野剛 飾）是戶愚呂兄弟的弟弟，能自由操控身上的肌肉，力大無窮。在幽助與戶愚呂兄弟之間的激烈戰鬥中，究竟會迎來怎樣的轉折呢？人間界的命運掌握在幽助的手中。《幽遊白書》真人版將於12月14日於Netflix上架。

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