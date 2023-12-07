劉德華老婆名字竟非「朱麗倩」　結婚15年首揭愛妻真正名字

劉德華（華仔）的爸爸劉禮上月20日離世，日前舉辦告別式，天人永隔令人悲痛，今在家人陪伴下出殯，稍早華仔所屬台灣映藝表示：「謝謝大家對華仔父親辭世一事給予的關心、安慰，華仔父親已於今日完成出殯儀式。再次謝謝各位媒體朋友一直以來對華仔的支持、關心、照顧。」



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在爸爸過世之後，劉德華低調服喪，5號早上到殯儀館打點一切，他的老婆朱麗蒨和11歲女兒劉向蕙下午抵達現場，後來一家三口戴著口罩，他緊牽住老婆、女兒的手，低頭不語步入殯儀館，離去時則雙手合十向媒體致意。而劉向蕙難得露面，清秀模樣引發外界關注，姣好外型跟爸媽極為相似。

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另外，華仔也透過經紀公司替老婆正名，表示愛妻名字正確寫法為「朱麗蒨」，過去大家的「蒨」都少了草字頭，特此作出更正。

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