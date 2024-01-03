Marvel征服者康換角風波峰迴路轉　傳由《變形金剛》54歲男星上陣

「征服者康」（Kang the Conqueror）是Marvel電影宇宙（MCU）從第四階段開始一直在鋪陳的大反派，地位有點類似於前三階段的魁隆（Thanos），後續將在《復仇者聯盟5》與《復仇者聯盟6》中擔任要角，但這都是原本的規劃，征服者康的演員尊尼芬美佐斯（Jonathan Majors）在去年的12月中被判騷擾罪和襲擊罪兩項罪名成立後，正式被迪士尼解僱。



而當解僱命令一發出後，MCU 能選擇的路線轉變成：一、 繼續讓征服者康擔任主要反派，但要找尋新的演員來替代尊尼芬美佐斯。二、使用新的反派來頂替征服整康，之前有傳聞說Marvel高層考慮讓「末日博士（Doctor Doom）」來接班。

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但按照MCU現在的規劃排程看來，要完全拔除掉征服者康來說是非常困難的一件事，因為他已與目前大多數的故事交織在一起，現在臨時換成末日博士反而會讓粉絲感到非常混亂。

而在 MCU 中的多年歷史裡也不是沒有換角過，其中最廣為熟知的便是在《鐵甲奇俠》（2008）中飾演戰爭機器的泰倫斯侯活（Terrence Howard），後來 MCU 裡的該角都是當卓度（Don Cheadle）飾演，以及在《變形俠醫》中飾演主角的愛德華諾頓（Edward Norton），後來也被替換成了馬克盧法洛（Mark Ruffalo）。

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根據國外知名爆料專家DanielRPK所述，Marvel似乎已在尋找替代尊尼芬美佐斯的征服者康新飾演者，他們首要的目標是科爾曼多明戈（Colman Domingo），是位相當知名的演員，年紀也大了尊尼芬美佐斯20歲。

科爾曼多明戈（Colman Domingo），是位相當知名的演員。（Getty Images）

情報一出，也讓許多粉絲都相當震驚但也都表示了贊同，先撇開私人事情不提，尊尼芬美佐斯的確是名好演員，但如果一切真的成真，那科爾曼多明戈感覺就像是更升級版的康。

粉絲分析康的銀幕形象應該要更年長、更老謀深算的感覺，而科爾曼多明戈的實力與年齡都非常符合，再加上他的聲線更是完美，曾在《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）替「宇宙大帝」配音，把反派的壓迫感完美的演繹出來。

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