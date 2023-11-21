Marvel隊長2｜分析票房口碑雙輸原因　復活Iron Man能挽救頹勢嗎?

不久前，北美媒體《Variety》在專題文章「Marvel是否陷入危機」中提到，Marvel影業面對超級英雄電影（簡稱超英片）近兩年票房和口碑的雙重下滑，想找回原復仇者聯盟成員重現大銀幕。尤其是想復活鐵甲奇俠、黑寡婦這兩個於《復仇者聯盟4》中犧牲的角色。



雖然兩位飾演者——羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）和施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）暫時未表態是否願意回歸，但看過Marvel新片《Marvel隊長2》後，可以感覺到超英片的衰落已是大勢所趨，就算復活人氣角色鐵甲奇俠，也難以扭轉。

《Marvel隊長2》首次官宣定檔為2022年7月8日上映，其後多次推遲檔期，直至2023年11月10日才與觀眾見面。

【圖輯】點圖放大看更多《Marvel隊長2》劇照👇👇👇

+ 17

該片上映前，影迷已經被打了好幾次「預防針」：口碑解禁後爛番茄新鮮度59%，MTC評分50分；票房分析機構Box Office Pro預測的北美首周開畫僅在5000~7500萬美元之間。

即使把預期降到了最低，本片依然會讓人感到失望。這種失望還不僅僅是針對這一部電影，而是看不到整個Marvel電影宇宙（MCU），以及超英片這一電影類型的未來。

之前媒體《Vanity Fair》曾披露《Marvel隊長2》的投資僅為1.3億美元，與八年前的《蟻俠》（Ant-Man）相當，並列Marvel超英片裡的成本最低。後來另一家媒體《福布斯》稱該資料並不準確，《Marvel隊長2》實際成本為2.748億美元，在獲得英國政府5500萬美元的退稅後，成本仍高達2.198億美元。

看過影片後，感覺還是前一個資料更為可信。因為《Marvel隊長2》並沒有能讓人肉眼可見的燒錢之處。

首先就是片長實在是太短了。全片總時長105分鐘，是目前上映的Marvel超英片裡最短的一部，也是唯一低於110分鐘的。如果去掉片尾字幕和彩蛋，淨時長也就90分鐘，內容少得可怕。

其次是影片星光暗淡。飾演驚奇隊長的貝兒娜森（Brie Larson）本就不是令影迷和漫迷滿意的選角，處處被隔壁的神奇女俠豔壓。新角色Ms. Marvel（伊曼維拉尼／Iman Vellani飾）、藍博上尉（泰娜帕麗斯／Teyonah Parris飾），以及反派至高統帥達本（素維艾絲頓／Zawe Ashton飾）也都是沒什麼記憶點的演員。

全片看下來，最有明星氣場的，反而是飾演噬元獸的橘貓「Goose」。

【相關圖輯】細數20位演員MCU出道價 梁朝偉演文武傳袋6000萬排第二？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

最後是場景和動作場面的單調。本片故事發生在宇宙維度上，因此除了Ms. Marvel的家、空間站、飛船駕駛艙等少數內景外，都是外太空或外星球。這些場景和觀眾的距離感太大了。對於觀眾而言，其他星球就算天崩地裂地毀掉了，也不會有地球被炸一個大坑來得心疼啊。

別看本片有三個超級英雄組成了主角團，但三個人的超能力都和光有關。體現在動作戲上，大多以發射光柱為主要攻擊手段，區別只是光柱的顏色和質感不同。

再加上女演員的拳腳功夫很難與男演員媲美，於是打戲無論在動作設計和完成，還是特效表現上，都綿軟無力、枯燥乏味。

如果這樣一部又短又沒有高片酬明星加盟的電影也需要2億美元以上的成本，那超英片還玩個啥啊。

02

2008年鐵甲奇俠（Iron Man）上映，美漫改編電影正式定型為一個獨立的類型——超英片。隨著Marvel宇宙的佈局，超英片的票房一直穩中有升，並於2019年由《復仇者聯盟4：終局之戰》達成了北美8.58億、全球27.98億美元的歷史高位。

【圖輯】點圖放大重溫更多《鐵甲奇俠》劇照👇👇👇

+ 17

隨著Marvel宇宙前三階段組成的「無限傳奇」系列落幕，鐵甲奇俠、美國隊長、黑寡婦、變形俠醫等元老級角色功成身退。以「多元宇宙」為核心概念的第四、第五、第六階段的作品（合稱「多元宇宙傳奇」系列）紛紛提上日程。

「多元宇宙傳奇」系列剛開啟便遭遇了全球疫情，很多計畫被打亂。整個第四階段除了收官的《黑豹2》之外，全部與中國市場無緣。第五階段的作品雖然實現了全球同步上映，但票房號召力已難現昔日榮光。

第五階段的第一部作品，引出該系列終極反派征服者康（尊尼芬美佐斯／Jonathan Majors飾）的《蟻俠與黃蜂女：量子狂潮》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），北美票房僅2.15億，全球票房只有4.76億，均遠低於預期。

【圖輯】點圖放大看更多飾演「蟻俠女兒」的Kathryn Newton IG靚相👇👇👇

+ 6

鑒於《Marvel隊長2》糟糕的品質，票房表現可能會迎來更大的滑坡。於是，在該片上映前，Marvel欲「復活」鐵甲奇俠的消息便不脛而走。

03

鐵甲奇俠對Marvel的重要性不言而喻。

當年Marvel把旗下「蜘蛛俠」、「變種特攻」、「神奇四俠」等高人氣版權都賣掉了，決定獨立製片後只能開發二線角色。羅拔唐尼當年因吸毒醜聞已淪為三線污點藝人，僅以50萬美元的片酬便出演了《鐵甲奇俠》。

Marvel影業和羅拔唐尼一起賭贏了。唐尼以花花公子、霸道總裁、性感男神的形象完成了銀幕內外的華麗轉身；Marvel影業則開啟了史無前例的宇宙佈局。

和後期進入Marvel宇宙的演員往往要一下簽約數部電影合約不同，唐尼和Marvel的簽約相對靈活自由，也就帶來了片酬的飛漲。據北美媒體的報導，他主演《鐵甲奇俠2》時片酬便已經飆升至1000萬。

【相關圖輯】網民票選Marvel「十大最佳演員」美國隊長Iron Man都唔係冠軍？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

而《復仇者聯盟》全球大賣後，唐尼的片酬更是漲到了不可思議的地步——唐尼兩部連拍《複聯3》&《複聯4》的片酬高達2億美元，佔影片總片酬的三分之一。

可以試想一下，如果以《Marvel隊長2》這個體量成本便已高達2億美元的話，那麼Marvel想繼續開發鐵甲奇俠的單人電影，成本勢必突破3億，甚至可能直逼4億。如此高成本帶來的風險，任誰都要好好考慮一下。

此外，美國隊長等其他幾位元老角色的演員與Marvel的合約大多到《復仇者聯盟4》為止，繼續合作就意味著片酬必然大漲。

與此同時，黑人超英片《黑豹》和女性超英片《Marvel隊長》的票房表現都很不錯，讓Marvel看到了新英雄的性價比。

放棄老英雄，力推新英雄，成為了Marvel影業半主動半被動的必然選擇。

04

Marvel料不到的是，自己的老對手DC以《黑亞當》、《沙贊2》、《閃電俠》、《藍甲蟲》一連串的昏招，徹底搞砸了超英片在觀眾心中的印象。

類型片最怕的就是套路濫用引發觀眾審美疲勞。Marvel和DC的超英片交叉來襲，突然多出十幾位元新的超級英雄需要觀眾消化。新意不足但又很多的特效鏡頭，更是從視聽衝擊變成了視聽污染。

觀眾喜歡鐵甲奇俠、美國隊長、黑寡婦等元老超英，除了喜歡演員的表演之外，更多的還是喜歡早期超英片對人物性格和人物成長的刻畫。當年的鐵甲奇俠不僅性格上與前輩蝙蝠俠、超人、蜘蛛俠完全不同，而且在後續的幾部作品裡，逐漸從花花公子成長為超英領袖。

反觀近幾年新登場的英雄們，不僅超能力上新瓶裝舊酒，性格上也立不起來，成長弧線更是非常潦草。可以說，現在的超級英雄只是在打怪，連升級都懶得升了。

如果在創作上不能回歸故事和人物，只是一味地編織多元宇宙故事線，那鐵甲奇俠等元老們即使是通過平行宇宙得以復活，也最多是提供幾個有情懷的彩蛋罷了。

05

Marvel影業總裁奇雲費治（Kevin Feige）是讀著Marvel漫畫長大的，對背景設定、宇宙架構等相關知識非常精通，擔任了Marvel影業至今所有超英片的製片人。

從《鐵甲奇俠》到《銀河護衛隊》，Marvel影業的所有超英片，都是與Marvel漫畫合作打造的，並聘請了同樣是超級漫畫迷的莊法來奧（Jon Favreau）、羅素兄弟（Russo Brothers）、占士根（James Gunn）等人執導。

《銀河護衛隊》之後的Marvel超英片，奇雲費治開始按照自己的方式來構架內容，只在需要的時候向Marvel漫畫提出諮詢。Marvel漫畫不再深度參與電影的創作。越來越多的年輕導演、跨界導演、少數族裔導演先後被委以重任。

雖然這帶來了Marvel超英片在風格上的多樣和主角上的多元，但是也讓很多影片給人功力不足的感覺。比如這次的《Marvel隊長2》，很明顯能看出導演尼婭達科斯塔（Nia DaCosta）（代表作西部片《Little Woods》、驚悚片《糖果人》）對超英片缺乏足夠的類型感知和掌控力。

片中很多危機的解決方案，就像少女童話一般幼稚；劇情的銜接也非常生硬，驚奇隊長總是能在毫無提醒的情況下便知曉反派的目的地；那個不會好好說話、溝通只能靠唱歌的星球，設計得也太尷尬了；主人公三人組因為量子糾纏而在打戲中頻繁移形換影，導致所有動作戲都顯得亂糟糟……

《永恆族》、《雷神4》、《黑豹2》、《蟻俠3》這幾部Marvel第四階段和第五階段的作品，都有組團亂戰的戲份。殊不知組團亂戰是最容易分散角色魅力，引發審美疲勞的做法。《Marvel隊長2》愣是將這一套路的缺點最大化地呈現了出來。

【圖輯】點圖放大看更多《永恆族》劇照👇👇👇

+ 15

雖然Ms. Marvel有2022年劇集《驚奇少女》做鋪墊，藍博上尉有上一部《Marvel隊長》做鋪墊，但是你很難要求《Marvel隊長2》的觀眾既能看且愛看Disney+，又能記得住四年前第一部裡的次要角色。

動不動就一老帶二新，然後組團圍毆反派的行徑，怎麼看都既不「超級」，也不「英雄」。

06

Marvel初期的超英片（《復仇者聯盟》前），海外票房和北美票房旗鼓相當。《復仇者聯盟》打開國際市場後，至《復仇者聯盟4》的Marvel超英片海外票房，基本上都能達到北美票房的兩倍左右。從《黑寡婦》開始，其海外票房又回落到與北美票房持平或略低。

沒有漫畫閱讀基礎的海外觀眾，對超英片的興趣已經越來越淡。此次《Marvel隊長2》在內地上映，很多人誤以為是《神奇女俠2》。甚至還有人把兩者弄混成「神奇隊長」或「驚奇女俠」。

新英雄的魅力抓不住人，與創作方式有很大關係。當觀眾已經對超英片這一電影類型產生審美疲勞，老英雄的回歸就只能吸引一時的眼球，難以成為救命的良藥了。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】