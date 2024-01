《水行俠2》全球票房大幅拋離《Marvel隊長2》卻被另一部大片揮底

超級英雄片面臨賣座低潮,Marvel或是DC在2023年推出的電影,多半在票房或口碑上都不如預期,除了Marvel的《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)還有不錯成績,其他像是《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)或是《閃電俠》(The Flash)等,都踢到鐵板。不過DC年底最後大片《水行俠與失落王國》(Aquaman and the Lost Kingdom)儘管賣座數字和前集相比也是大幅退步,卻比Marvel的《Marvel隊長2》(The Marvels)明顯好一大截,全球各地的總票房也比《Marvel隊長2》好很多。



在超級英雄片還是賣座萬靈丹時,Marvel橫掃全球各國的電影市場,DC起步晚一些,表現也遜色些,常在後面苦苦追趕。就算2023年,兩邊的片子大都沒有預期出色的賣座反應,Marvel依舊比DC的數字要好一些,直到《Marvel隊長2》在北美締造8449萬美元的票房、創下Marvel自製影片的空前低點,他們固然臉上無光,超級英雄片整體嚴重下滑的氣勢也無法被拉抬,DC《水行俠與失落王國》(Aquaman and the Lost Kingdom)面臨更大的壓力。

果然《水行俠與失落王國》上映後北美影評的反應一如預期不盡理想,票房數字和上集亦無法相比,媒體的報導中更是不乏「失望」等字眼,該片在聖誕節毫不吃力穩坐北美賣座冠軍,到了跨年檔期就被同發行公司的另一部大片《旺卡》(Wonka)擠下第一王座,僅能拿下亞軍,但北美的票房也已經超越《Marvel隊長2》、北美最終總票房有機會突破億元大關,全球各地的數字更領先《Marvel隊長2》,DC起碼在2023年底最後一場超級英雄賣座戰上贏了Marvel一回。

而在北美以外的國家,《水行俠與失落王國》表現又比美國好一些,台灣也是上映10多天賣破1億台幣,跨年檔持續熱賣,打敗其他同檔新片,在超級英雄片低潮期時,有還算不差的成績。

