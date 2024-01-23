金酸莓獎入圍名單粒粒巨星　美國隊長、雲迪素、史泰龍都有份

一年一度、搶在奧斯卡金像獎入圍名單前一天揭曉的「金酸莓獎」入圍名單，今年矛頭指向一堆不如預期的續集大片，包括《驅魔人：信仰者》（The Exorcist: Believer）、《轟天猛將4》（Expend4bles》、《極悍巨鯊2：深溝》（Meg 2: The Trench》、《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）都入圍了最差影片，剩下的最後一個名額則是把著名童書改編成殘殺恐怖片的《小熊維尼：血與蜜》（Winnie-the-Pooh: Blood and Honey）。5部入圍片就有兩部是積遜史達頓主演，使他成了該獎認證的年度爛片之王。



金酸莓獎以消遣荷里活的差評大片和不慎主演爛片的紅星為主旨，今年的5位最差男主角入圍者，每一位都是大咖，其中「梵蒂岡驅魔士」羅素高爾（Russell Crowe）、「Mercy」莊威（Jon Voight）都是奧斯卡影帝，卻也沒能逃過金酸莓獎的修理。一整年演出了好幾部爛片的積遜史達頓（Jason Statham），當然也躲不掉，是以《極悍巨鯊2：深溝》得到最差男主角的提名。和他合演《狂野時速10》（Fast X）的雲迪素（Vin Diesel）也拿下一席名額，最後一位入圍最差男主角的則是已卸下「美國隊長」重任的基斯伊雲斯（Chris Evans），他去年推出的《真愛玩失蹤》（Ghosted），年底被一堆娛樂媒體或是部落客點名為最爛電影之一，果然他和該片的女主角安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）分別提名了最差男、女主角，兩人還一起入圍最差銀幕搭檔。

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最差女主角入圍者除了安娜迪艾瑪絲，還有《Johnny & Clyde》美瑾霍絲（Megan Fox）、《光豬舞壯士3》（Magic Mike's Last Dance）莎瑪希恩（Salma Hayek）、《沙贊！眾神之怒》奧斯卡影后海倫美蘭（Helen Mirren）、《慈母殺心》（The Mother）Jennifer Lopez。最差男女配角提名者也不乏觀眾熟悉的明星，像《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）米高德格拉斯（Michael Douglas）與標梅利（Bill Murray）、《轟天猛將4》史泰龍、《Johnny & Clyde》白靈、《沙贊！眾神之怒》劉玉玲等。

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去年超級英雄片行情跌到谷底，創下Marvel在北美賣座最低紀錄的《Marvel隊長2》（The Marvels）竟完全逃過，反而票房比它好非常多的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》得到4項提名，DC的漫畫英雄片則是《沙贊！眾神之怒》代表承受金酸莓的修理，同樣也是入圍4項獎。《轟天猛將4》提名7項，成為最大輸家，接著是各自入圍5項的《小熊維尼：血與蜜》和《驅魔人：信仰者》。

本屆金酸莓獎也按照慣例，會在奧斯卡金像獎頒獎典禮前一天公布得獎名單，預計香港時間3月10揭曉所有得主。

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