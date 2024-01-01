填詞L影評｜創「廣東歌」電影先河　做人應該追夢還是接受現實？

「你的夢想是什麼呢？你將來想做什麼工作呢？」這個在學校讀書時，經常於作文題目裡出現的問題，有幾多位長大後，又能夠實現到作文中的「夢想」呢？《金都》導演黃綺琳第二部自編自劇情長片，以自己的經歷作為故事的背景，描寫對於追尋夢想的辛酸。《填詞L》黃綺琳以喜劇的模式，寫下一個追夢經歷的中悲和喜，由同樣是填詞人的鍾雪瑩演出，選角適合不過。



《填詞L》故事講述讀書時期已經很喜歡為歌曲填寫歌詞的羅穎詩，一直希望把填詞成為自己的職業，於是，她便把握每一次的機會，把自己的作品送到唱片公司，能夠讓大家注意她的作品，從而入行。可是，羅穎詩以為自己會一帆風順之際，卻遇到很多的阻礙，甚至覺得自己是否應該把夢想當成職業呢？

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黃綺琳第一部自編自導的《金都》，以她一個熟悉的地方，作為電影的主題，從而描寫一個關於女性對於愛情憧憬的故事。四年過後，黃綺琳第二部自編自導的《填詞L》，是她與黃鐦合作的「鬆鬆影視」首部電影作品，以黃綺琳個人的經歷，作為電影的主題，雖然是個人的故事，但其實觀看電影的過程期間，難免也會勾起了一些個人曾經也在經歷過的一切。

無論是角色的設定，還是故事的主題，都是一部很黃綺琳個人的電影，黃綺琳不只是一位電影導演，她還是一位填詞人，曾經聽這一些歌曲的歌詞，都是出自她的手筆。《填詞L》以黃綺琳個人著作「我很想成為文盲填詞人」作為井本，是一部關於廣東歌的香港電影，回看過去的香港電影，似乎真的沒有一部以廣東歌為主題的電影，《填詞L》大概就成為了「廣東歌」電影題材的先河。

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電影分為七個部份 — 「啱音」、「押韻」、「0243」、「情歌」、「Cash會員」、「填詞人合約」和「出街歌」，七個章節，代表著羅穎詩追夢的七個階段，七個不同的經歷，為羅穎詩帶來辛酸與悲和喜。影片開始的時候，一段羅穎詩的旁白，簡單直接地道出了主角的夢想是什麼，讓觀眾很容易地代入於角色的心境，從而跟隨著她的夢想之旅進發。

整部作品以起承轉合的敘事，推動著故事的劇情發展，整部作品的節奏流暢明快，完整的結構，娓娓道出羅穎詩心裡的忐忑和矛盾，是應該繼續去追夢，還是接受現實呢？黃綺琳也沒有給予自己的一個答案，現實中的她也已經回答了這個題目，以「自傳」的模式，既是自我嘲諷，同時也在諷刺現今現實的生活裡，並沒有如此的順利，默默耕耘過後，收穫又會是什麼呢？甚至是... 會有回報嗎？

羅穎詩是黃綺琳的化身，由鍾雪瑩演出這角色最適合不過，本身是填詞人的她，大概也會明白到成為一位填詞人的經歷，由她來演出最為適合。全片幾乎由鍾雪瑩一人貫穿，她的表現稱職，自然的演繹，既是表現著角色的率直，收放自如的發揮，令人留下印象。片中其他演出的演員，如吳冰、葛民輝、邵美君、麗英、陳毅燊、朱栢康、戴玉麒、林千渟、梁仲恆，還有台灣代表的馬念先與邱志宇等等，各人戲份雖然並不多，甚至有些演只只有一場的演出，但是眾人的演出四平八穩，恰好自如的表現。

作為黃綺琳第二部自編自導的作品，《填詞L》整體水準與表現均比《金都》有明顯的進步，大概這也是因為這是一個屬於她個人的故事，處理起來也得心應手。《填詞L》是「鬆鬆影視」的開荒電影之作，黃綺琳與黃鐦藉著此片，既是為追尋電影的夢想展開新的一頁，同時也幽了自己一默，電影既是充滿野心，喜劇感十足，但是笑聲中卻帶來一點的辛酸，刻下，對於不少追尋夢想的觀眾，影片或許會產生了共鳴。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​