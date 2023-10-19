4拍4家族影評｜謝安琪繼《末日派對》再拍電影　歌藝演技都有驚喜

香港電影的類型雖然繁多，但偏偏卻乏略了音樂類型，近年比較有印象的音樂類型電影，可能會是杜琪峯執導的《華麗上班族》，甚至是陳可辛執導的《如果．愛》，是因為題材原因？還是香港觀眾對於這類型電影的接受與否？這真的是很難猜到觀眾的心態。由《1+1》導演賴恩慈身兼編劇與導演，四位不同世代的音樂人 — 謝安琪、泰迪羅賓、Anna HisbbuR和陳諾霆主演，寫下這個關於香港和家庭的音樂題材電影。《4拍4家族》音樂的襯托，家庭的主軸，賴恩慈的自編自導，表達對香港的一份情感，演員的表現亦令人眼前一亮。



《4拍4家族》故事講述熱愛音樂的Cat，早年父親帶著結他離家出走，剩下阿Cat和母親二人相依為命，長大後的她，跟朋友們一起玩音樂，組成「BAND FOUR」，她的願望是希望有朝一日，能夠到音樂節與組員們一起演出。阿Cat的兒子Riley熱愛打鼓，阿Cat一直擔心兒子因為打鼓而影響學業，嘗試用盡方法阻止他打鼓，可是卻難以熄滅他對打鼓的熱愛。後來，阿Cat母親病逝，出殯的這一天，阿Cat的父親King和「阿妹」樂弦突然回來，父女重逢，但是她對父親當年的離家出走，依然懷恨在心，但是，他們同一屋簷下，同樣熱愛音樂的他們，能否以音樂，治癒他們的心結嗎？

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出身於劇場的賴恩慈，2011年首次執導電影短片作品《1+1》，藉著影像對香港城市發展過後的回憶與懷勉，後來因為菜園村被拆，以補拍片段加入短片作品，重新剪接，成為了六十分鐘片長的《N+N》，所以《4拍4家族》才是賴恩慈首部創作的劇情長片。電影早於八年前開始構思，透過四位熱愛音樂的家庭成員，他們經理過不同的事情，最終因為音樂走在一起，也成為了電影的主軸部份。

電影從Riley的第一身角度，夾雜一些對白，交代他和阿Cat與「BAND FOUR 」的關係，阿Cat和Riley一直生活在家庭與音樂之間，缺一不可，本來他們一直在享受這份生活的感覺之時，阿King和樂弦突然出現，不單只是令他們二人的生活產生了變化，也對家庭的觀念重新審視。整部作品以音樂貫穿，四位主要人物也是因為音樂，從互相之間的矛盾，漸漸變得彼此的了解，大家站在台上，一起奏地不同的樂器，以音樂凝聚生命。

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影片以音樂的主線，引申至家庭、社會文化、城市變遷、甚至是香港的特色等不同的素材，賴恩慈在劇本方面，藉著不同的視點角度，音樂和家庭之間的融合，百多分鐘的篇幅，起承轉合的敘事，推動著劇情的發展，同時亦顯出了四位主要人物之間的互動和關係變化，從一些的畫面裡，能夠明白到她這次創作的用意。在於執導的技巧和表現方面，賴恩慈相隔多年後的執導，整體的表現四平八穩，處理音樂的表演戲份，為了增加片中音樂的真實感，參與演出的演員們，均是懂得音樂，包括歌唱與樂器，好讓觀眾能夠投入其中，顯得自然流露，怡到好處。

電影主要演出的四位演員，能唱能彈奏，謝安琪繼2013年演出《末日．派對》後，再次參與電影的演出，今次因為角色的設定，不論是歌唱與演出，都能夠讓謝安琪在片中有不少的發揮，加上其角色的造型，這可算是她的一個突破。近年為不少新晉導演不遺餘力的泰迪羅賓，能歌能演的他，這次既為賴恩慈監製新作，同時參與演出及電影配樂的創作，對影片的盡心盡力，這次他演出的角色阿King，以文戲較多，人物的設定比較內歛，而音樂部份則以著重於電影的後半部份。兩位新演員Anna hisbbuR和陳諾霆的演出，令人驚喜和滿意，二人既是能夠展現其音樂的造詣，他們在演出上表現自然。

一部久違的音樂題材電影，賴恩慈自編自導的《4拍4家族》，既是能夠在音符與劇情彼此作出平衡，同時亦透過電影裡的不同影像，大街小巷的捕捉，能夠表達著她對於香港的感情，當中亦有跡可尋，不僅只是讓觀眾投入於電影的音樂氛圍，還在思考著家庭的真諦。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​