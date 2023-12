水行俠2影評｜夠闔家歡仲有萌寵　但何解睇得越過癮卻越遺憾？

雖然這幾年銀幕上湧現了多位新的超級英雄,但是積遜莫瑪(Jason Momoa)的水行俠、亨利卡維爾(Henry Cavill)的超人、姬嘉鐸(Gal Gadot)的神奇女俠、賓艾佛力(Ben Affleck)的蝙蝠俠都是能讓人記得住的角色。



然而,這些演員與角色高匹配的經典,都將隨著DCEU(DC擴展宇宙)的終結,永遠離去。隨著2022年底DC影業重組,以及華納任命占士根(James Gunn)和彼得薩夫蘭(Peter Safran)擔任聯合CEO,全新的DCU(DC宇宙)即將於2025年7月,以《超人:傳承》(Superman: Legacy)拉開帷幕。

在DCU中,超人、蝙蝠俠、神奇女俠、水行俠等角色都將由新演員出任。目前新超人已經亮相,為名不見經傳的大衛科倫斯韋(David Corenswet)。眾多網友表示,「新超人」在樣貌和氣質上都和前任超人飾演者亨利卡維爾頗為相似。於是,對於華納和DC的重啟操作,影迷們只能徒呼一句:「圖啥呢?」

沒錯,儘管DCEU沒能在票房上匹敵隔壁的Marvel電影宇宙(MCU),但影迷對其整體品質還是非常認可的。DCEU的世界觀架設相對嚴謹,幾位主角的個人魅力鮮明,縱然故事上難免套路化,卻依然有著很獨特的味道。尤其是幾位元當家英雄的第一部個人作品,豆瓣評分都在7分以上。

12月20日,DCEU的最後一部作品《水行俠失落王國》(以下簡稱《水行俠2》)在內地上映。觀眾看得越爽,看完後的失落感就越強——如此能把趣味性、爽感、視覺想像力融於一身的類型佳作,以後再也看不到了。這,不得不說是最大的遺憾。

01

雖說超級英雄片都是高度套路化的創作,製片人對內容有絕對的話語權,但十幾年來,幾十部作品高低起伏的口碑,一再驗證了電影終究是導演的藝術。有創作經驗、有類型敏感、有想像力的導演,就是能夠拍出更好看的超英片。

《水行俠2》的導演溫子仁就是一位能夠在類型創作,甚至是套路化創作中,玩出花樣、玩出新意、玩出情懷的電影創作者。

本片的故事結構、人物關係、主題立意,基本上都是過往超英片裡出現過的,溫子仁的可發揮空間全在細節上,比如某一個小橋段的節奏感,比如超英片諸多標誌性元素的自然嵌入,比如場景和怪物的視覺設計,比如困境解決方案的提前鋪墊,比如拉近超級英雄和普通人的距離等等。

正是因為細節處理很用心,所以整部影片看下來非常流暢、過癮、爽快、解壓。

02

《水行俠2》與前作間隔了5年,於是影片一上來就借用水行俠亞瑟庫瑞(Arthur Curry)的一大段吐槽旁白,既交待了他現在的情況,又回顧了前作的故事、人物、世界觀。

前作講述了半人半亞特蘭提斯血統的亞瑟不得不面對生而為王的考驗,核心是英雄成長。《水行俠2》順著人物成長的弧線推進,將重心由個人轉向家庭。亞瑟必須面臨新身份帶來的新責任。

此時,溫子仁用了非常巧妙的一招,拉近了超級英雄和普通人觀眾的距離。他把亞瑟的內心世界與普通中年男人劃了個等號。他在工作中束手束腳,消磨激情;他在家庭裡需要面對剛出生的寶寶,手忙腳亂。雖然他不至於有房貸車貸這樣普通人的具體煩惱,但他工作家庭兩頭忙的狀態,和內心不斷翻湧的吐槽欲望,都和普通人一樣。

自從積遜莫瑪在《狂野時速10》(Fast X)裡放飛自我,出演了頭上紮著兩個小辮的反派之後,他在鏡頭前的感覺越發鬆弛。亞瑟逮住誰就跟誰嘮家常的行為特徵,讓他成為了一個可愛的小社牛。

尤其是亞瑟為了抵抗強敵,救出了曾經是野心家的弟弟歐姆(Orm Marius)。於是,一個E人和一個I人的經典搭配就構建起來。亞瑟可謂處處實力「坑弟」,瞬間將前作的大反派變成了既單純又好騙的美強慘。超級好嗑的兄弟情,讓片中的文戲絕不冷場,頻繁逗笑觀眾。

03

如果說本片有什麼反套路之處,那就是非常犯忌諱地沿用了前作的反派角色黑蝠鱝(Black Manta)。一般來講,超級英雄電影必須回避在系列作品中連續使用相同的反派。觀眾看的就是超級英雄打不同的壞蛋,豈有第一集打完第二集接著打的道理?

原來,溫子仁運用了DC反派的一個特點。DC反派和Marvel反派不同。Marvel反派大都是個人戰力爆棚,往往需要幾個超級英雄組團才能與之對抗。DC反派經常在個人戰力上不及超級英雄,於是總在動腦筋、耍詭計、搞事情,通過做局或借助他人力量來讓超級英雄陷入險境。其中最典型的便是《蝙蝠俠》系列裡的小丑。

黑蝠鱝在《水行俠》裡已經敗過了,在《水行俠2》裡必須走上有DC反派特色的復仇道路。於是觀眾在看《水行俠2》的時候,擔任反派的角色是有一個遷移過程的,起初看上去是黑蝠鱝,到後邊等黑蝠鱝把搞事情的任務完成後,真正的、對主角們威脅最大的反派才得以現身。

04

《水行俠》之所以能在內地票房突破20億人民幣,全球票房達到11.54億美元,是因為它帶來的海底世界,在視覺表現上非常有新鮮感。溫子仁的視覺想像力不僅天馬行空,而且能形成體系。劇本裡同樣的文字,由他轉化成影像,往往就能突破觀眾的觀影經驗。

儘管《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)帶來了技術指標更高的海底視覺,但是形態上的豐富、趣味、致敬,才是《水行俠2》給出的驚喜。

《水行俠2》的場景不再過度依賴海下,而是拓展到陸地上的冰原、沙漠、變異叢林等。尤其是變異叢林的戲份,仿佛讓亞瑟和歐姆兩個大老爺們兒掉進了愛麗絲的兔子洞,主打一個反差萌。

05

一些超英片和闔家歡電影常見的趣味性元素,都被很好地揉進了《水行俠2》裡。比如超級英雄總要有各種各樣的戰衣加持。於是本片就給水行俠穿上了一身新的戰衣。新戰衣帶來新功能,也就能設計新風格的動作戲。

又比如闔家歡的利器——寵物元素,也以一種讓人沒想到的方式加入進來。片中水行俠去劫獄救弟弟的時候,帶上了一隻名叫托波的章魚。這只章魚是以偵察兵的形象登場的,在劫獄任務中,展現了隱身、潛行、阻敵等多種能力。

可是隨著劇情的推進,觀眾會發現這個角色的定位並非「戰友」,而是「寵物」。在後續的段落裡,托波經常會成為氛圍節拍器,有目的性地控制著戰鬥的節奏,避免觀眾審美疲勞。

在戰鬥層面,溫子仁也沒有使用簡單粗暴的力強者勝。亞瑟、梅拉(安芭赫德飾),以及他們的兒子小亞瑟,其特殊的能力(與魚類溝通、控制水流)都在前期以生活中惡作劇的方式鋪墊了一下,然後在後期的戰鬥中,這些特殊能力均起到了力挽狂瀾的作用。

尤其是亞瑟解決敵方超聲波大炮的方案,場面上的震撼效果拉滿,將成為超英片裡的經典高光時刻之一。

06

看類型片有點兒像看體育比賽,明明規則都一樣,上場的選手也都一樣,可就是能讓人充滿期待。在固有規則下,選手一旦呈現出高水準的競技狀態,觀眾就會感到興奮、激動。

《水行俠2》就是這樣一種娛樂產品。它不會讓你有額外的期待,卻能夠讓你最核心的期待均得到滿足。DCEU的落幕,就像你熟悉的體育明星退役一樣,怎能不讓人產生遺憾呢?

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】