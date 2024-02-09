盜月者影評｜Edan呂爵安演技有驚喜揮底姜濤　盧瀚霆一原因難發揮

二千年代，香港有不少以神偷類型為題材的動作電影，例如陳德森執導的《神偷諜影》、馬楚成執導的《東京攻略》、或是葉偉信執導的《神偷次世代》等等，不過，要數到經典同類型的香港電影，莫過於是吳宇森執導的《縱橫四海》。這些類型的電影，配以動作與捉智的元素，刺激緊湊的劇情，突顯出電影的觀感，然而，近年的確比較少了同類型的電影。是日觀看這部由《暗色天堂》與《死因無可疑》導演袁劍偉執導的第三部劇情長片，改變過去兩部作品的風格，取材自真實事件，執導這部以神偷類型題材電影。《盜月者》袁劍偉擺脫過去兩部作品的格局，驚喜十足，娛樂性豐富，五位主要演員的表現稱職恰當。



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《盜月者》故事講述馬文舜是一位二手錶專家，精於利用不同的手錶零件，重新裝嵌成一隻「對期錶」，而他心目中是能夠希望可以親眼目睹珍貴無價的手錶 — Moonwatch，唯一一隻到過月球表面的手錶。「萊寶行」是一家老字號的手錶店，雖然是出售手錶為名，但背後卻是二手錶的大賊窩，於地下市場中流通著很多價值連城的賊贓手錶，只要有人願意出價，「萊寶行」總能找到。「萊寶行」的老闆萊叔為了得到著名畫家畢卡索生前的三隻手錶，於是便找來馬文舜、大賊、渠王、阿佑，利用他們四人的能力，把三隻手錶偷回來。在偷取手錶期間，馬文舜發現Moonwatch在日本出現，Moonwatch亦在行動期間突然失蹤，他們同時被日本與萊叔追殺，最終四人能夠成功逃出險境嗎？

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進場觀看《盜月者》之前，大概也會對於影片作出不少的保留，首先，香港久未有同類型的電影，未知影；第二，袁劍偉過去的兩部作品，水準參差，未如理想（尤其是《死因無可疑》）；第三，電影的海報與預告等不同的宣傳，欠缺吸引力，這些情況之下，確是影響對於此片的期待度，不過… 亦因為這樣情況之下，觀畢影片過後，倒是令人喜出望外。

袁劍偉過往兩部自編自導的電影作品，主要都是以劇情為主，文戲相對比較多，然而… 無論在劇情的舖排，以及電影整體的處理上，該兩部作品的成績並未如理想，加上導演之前執導的電視劇《季前賽》，同樣是有不少的批評，刻下對於袁劍偉的作品，均會感到頗失望。今次在《盜月者》中，袁劍偉則以導演的崗位為主，陳健鴻負責編劇的部份，電影的故事取材自2010年香港首宗郵袋搶劫案，以犯罪劇情的元素作為主題，影片既是袁劍偉首次執導的動作電影，同時這部作品亦是近年難得神偷類型題材的香港電影，增強了對於電影的期待度。

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《盜月者》從馬文舜這位人物的角度展開，藉著一段的旁白，帶出了萊叔、大賊、渠王與阿佑這四位其他的主要的人物，以及他們之間的關係，展開走到日本開始偷錶的行動。無疑，電影的橋段是有點似曾相識，大概神偷類型的電影，格調相若，然而，由陳健鴻編寫的劇本裡，加入了一些香港真實事件，作為故事的研究素材，繼而突顯出影片本身的獨特格局。

整部作品的節奏明快流暢，劇情具有張力，起承轉合的劇情舖陳和敘述，帶動著整部作品的推進，從而把電影的結構顯得更為完整。袁劍偉今次在執導的技巧下，亦明顯比起之前的兩部作品較佳，亦顯得更有信心在於動作場面上的處理，而他整體的導演技巧表現穩固，少了過去在編寫劇本上的乏力，從而在執導的表現上，顯得四平八穩。

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五位主要的演員方面，張繼聰與白只兩位經驗十足的演員，帶領著呂爵安、盧瀚霆與姜濤三人的演釋下，均是稱職。張繼聰與白只的演出毋庸置疑，在片中亦有一定的發揮，表現收放自如。而呂爵安、盧瀚霆與姜濤三位的演出當中，以呂爵安的演出比較突出，其自然的演繹，能夠突顯出角色的神髓和性格，恰如其分；盧瀚霆的演出並不差，可是他的形象，被框在一種類型的角色身上，未能有很大的發揮空間；至於姜濤，雖然他屬特別演出，但是戲份並不少，今次他的角色其實是比較難拿捏，所以在演出上未能掌握得很好，對於角色的內心未能完全發揮，過於表面的演出，演技仍然有待改進。

觀畢《盜月者》過後，本來對於這部沒有抱太大期望入場的作品，反而是有點意想不到，雖然，並不能說這是一部很好或否的作品，但是… 從袁劍偉經過了過去兩部劇情長片和電視劇的經驗過後，這次則著重於執導方面，讓他能夠在技巧上，發揮著一定的表現，能夠駕馭電影的故事流暢度，以及整體的氣氛掌握，倒是有驚喜的電影。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​