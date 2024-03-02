死侍與狼人｜5大賣點逐個數　兩大男神回歸能幫Marvel起死回生嗎?

眾所矚目的《死侍》第三集《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine、又譯死侍與金鋼狼）早前驚喜公開前導預告，網民敲破碗的「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）也立刻引發全網暴動，才短短一天內就以3.65億觀看次數，打破之前由《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）創下的3.55億次紀錄，成為史上首日點擊最高的預告，有哪些精彩亮點就讓儂編帶大家搶先看！



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一、Marvel救世主降臨

近幾年由於出片頻率過高加上Marvel一直沒有端出太多吸引人的新菜色，已有不少觀眾對於英雄片感到十分疲乏，更有不少人最後一次走進電影院看英雄片都是停留在 2021 年的《蜘蛛俠：不戰無歸》，許多本該受好評的電影像是《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）、《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）、《Marvel隊長2》（The Marvels）評價跟票房都不如以往，因此《死侍》這次更直接在預告中自封自己是「Marvel耶穌」，並且片中還出現 20 世紀福斯石像 logo 倒塌的畫面，也讓人見識到Marvel要靠這部電影翻轉低迷票房與聲勢的決心。

二、兩大IP再次合體

自從福斯被迪士尼收購後，不少Marvel相關作品都能看到變種特攻角色加入Marvel電影宇宙（MCU）的身影，但一直沒有下文，一直到《死侍與狼人》除了是《死侍》系列加入Marvel電影宇宙的第一炮，更表明兩大IP時隔15年後再次同台！其實飾演「狼人」的曉治積曼早在2017年宣傳電影《盧根》（Logan）時，就已表明將是最後一次飾演這個陪伴大家17年的狼人，令粉絲們十分不捨，沒想到這次為了《死侍與狼人》將再次披上戰袍，導演也向大家掛保證這部將是雙主角電影，直接將電影的期待值拉到最高！

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三、Marvel迷回憶殺

《死侍與狼人》賴恩雷諾士第三度合作的《爆機自由仁》票房大導桑里維（Shawn Levy）接棒導演，前兩集編劇雷特瑞斯（Rhett Reese）和保羅韋尼克（Paul Wernick）再度操刀劇本，連同賴恩雷諾士和桑里維，以及《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk: Attorney at Law）Marvel作家贊伯威爾斯（Zeb Wells）聯合撰寫。劇情直接銜接《死侍 2》，死侍以「機堡」（Cable）的時間旅行裝置去修正過去的錯誤，讓不少隊友與未婚妻「起死回生」後，也回歸平凡人的生活，沒想到在親朋好友為他慶生時，時間變異管理局（TVA）的探員忽然現身將他帶走，讓他成為「英雄中的英雄」為名再次出任務，預告中可以看他穿梭在Marvel經典電影畫面中，滿滿的彩蛋勢必讓Marvel粉們看得超過癮。

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四、昔日戰友回歸

除了「死侍」賴恩雷諾士和「狼人」曉治積曼兩大巨星再度同台，本片卡士還包括歸隊飾演死侍未婚妻的《死侍》女星莫蓮娜芭卡琳（Morena Baccarin）、飾演時間變異管理局探員的《繼承之戰》（Succession）演技派男星馬菲麥費狄恩（Matthew Macfadyen）、《王冠》新生代女星艾瑪可林（Emma Corrin），以及「青少女彈頭」布莉安娜海德布蘭德（Brianna Hildebrand）、「鋼人」、「盲婦愛兒」萊絲莉厄格絲（Leslie Uggams），甚至連死侍的好朋友，印度計程車司機「阿杜」卡蘭索尼（Karan Soni）也都全數回歸力挺！而根據外國網民的觀察，也疑似從預告中看出「女死侍」的身影，更有不少網民敲碗希望由老婆碧琪麗芙莉（Blake Lively）飾演。

五、Marvel首部R級電影

《死侍》系列電影，以腦洞全開的惡搞劇情、死侍的嘴賤功力加上血腥無極限的畫面吸粉無數，這次製片奇雲費治（Kevin Feige）早前更證實本片將是Marvel電影宇宙首部R級電影，從預告就可看出死侍一如以往的語不驚人死不休，甚至直言嗆說Marvel救世主非他莫屬，相信絕對能改寫Marvel電影甚至整個英雄片市場的宇宙！電影預計7月24日（三）搶先全美登場，看到這裡是不是又重新燃起對英雄片的信心和希望啦！

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