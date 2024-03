死侍與狼人｜5大賣點逐個數　兩大男神回歸能幫Marvel起死回生嗎?

眾所矚目的《死侍》第三集《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine、又譯死侍與金鋼狼)早前驚喜公開前導預告,網民敲破碗的「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)與「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)也立刻引發全網暴動,才短短一天內就以3.65億觀看次數,打破之前由《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)創下的3.55億次紀錄,成為史上首日點擊最高的預告,有哪些精彩亮點就讓儂編帶大家搶先看!



一、Marvel救世主降臨

近幾年由於出片頻率過高加上Marvel一直沒有端出太多吸引人的新菜色,已有不少觀眾對於英雄片感到十分疲乏,更有不少人最後一次走進電影院看英雄片都是停留在 2021 年的《蜘蛛俠:不戰無歸》,許多本該受好評的電影像是《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)、《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)、《Marvel隊長2》(The Marvels)評價跟票房都不如以往,因此《死侍》這次更直接在預告中自封自己是「Marvel耶穌」,並且片中還出現 20 世紀福斯石像 logo 倒塌的畫面,也讓人見識到Marvel要靠這部電影翻轉低迷票房與聲勢的決心。

二、兩大IP再次合體

自從福斯被迪士尼收購後,不少Marvel相關作品都能看到變種特攻角色加入Marvel電影宇宙(MCU)的身影,但一直沒有下文,一直到《死侍與狼人》除了是《死侍》系列加入Marvel電影宇宙的第一炮,更表明兩大IP時隔15年後再次同台!其實飾演「狼人」的曉治積曼早在2017年宣傳電影《盧根》(Logan)時,就已表明將是最後一次飾演這個陪伴大家17年的狼人,令粉絲們十分不捨,沒想到這次為了《死侍與狼人》將再次披上戰袍,導演也向大家掛保證這部將是雙主角電影,直接將電影的期待值拉到最高!

三、Marvel迷回憶殺

《死侍與狼人》賴恩雷諾士第三度合作的《爆機自由仁》票房大導桑里維(Shawn Levy)接棒導演,前兩集編劇雷特瑞斯(Rhett Reese)和保羅韋尼克(Paul Wernick)再度操刀劇本,連同賴恩雷諾士和桑里維,以及《變形女俠:律政英雌》(She-Hulk: Attorney at Law)Marvel作家贊伯威爾斯(Zeb Wells)聯合撰寫。劇情直接銜接《死侍 2》,死侍以「機堡」(Cable)的時間旅行裝置去修正過去的錯誤,讓不少隊友與未婚妻「起死回生」後,也回歸平凡人的生活,沒想到在親朋好友為他慶生時,時間變異管理局(TVA)的探員忽然現身將他帶走,讓他成為「英雄中的英雄」為名再次出任務,預告中可以看他穿梭在Marvel經典電影畫面中,滿滿的彩蛋勢必讓Marvel粉們看得超過癮。

四、昔日戰友回歸

除了「死侍」賴恩雷諾士和「狼人」曉治積曼兩大巨星再度同台,本片卡士還包括歸隊飾演死侍未婚妻的《死侍》女星莫蓮娜芭卡琳(Morena Baccarin)、飾演時間變異管理局探員的《繼承之戰》(Succession)演技派男星馬菲麥費狄恩(Matthew Macfadyen)、《王冠》新生代女星艾瑪可林(Emma Corrin),以及「青少女彈頭」布莉安娜海德布蘭德(Brianna Hildebrand)、「鋼人」、「盲婦愛兒」萊絲莉厄格絲(Leslie Uggams),甚至連死侍的好朋友,印度計程車司機「阿杜」卡蘭索尼(Karan Soni)也都全數回歸力挺!而根據外國網民的觀察,也疑似從預告中看出「女死侍」的身影,更有不少網民敲碗希望由老婆碧琪麗芙莉(Blake Lively)飾演。

五、Marvel首部R級電影

《死侍》系列電影,以腦洞全開的惡搞劇情、死侍的嘴賤功力加上血腥無極限的畫面吸粉無數,這次製片奇雲費治(Kevin Feige)早前更證實本片將是Marvel電影宇宙首部R級電影,從預告就可看出死侍一如以往的語不驚人死不休,甚至直言嗆說Marvel救世主非他莫屬,相信絕對能改寫Marvel電影甚至整個英雄片市場的宇宙!電影預計7月24日(三)搶先全美登場,看到這裡是不是又重新燃起對英雄片的信心和希望啦!

