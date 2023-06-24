楊紫瓊給哈佛大學畢業生的3大人生建議：用鬆弛的態度來面對衝擊

楊紫瓊日前受邀到哈佛大學法學院的畢業典禮致詞，她透過自身的豐富經歷，淬鍊出 3 大人生建議，一起來看看吧！



今天除了黃仁勳，還有楊紫瓊哈佛大學法學院的畢業典禮致詞。整場演講，在網路上收看除了沒有回音，語言優美且真摯動人，語調充滿著機智，幽默又溫暖。我真的非常喜歡，也深受啟發。為大家直接摘錄重點，全英文（附中文字幕）影片，直接放在文末。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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楊紫瓊給畢業生的三點建議

第一條建議：

是保持鬆弛 (stay loose)。當你跌倒時，人們往往會變得緊張，做好承受衝擊的準備。但事實上，你能做的最安全的事情就是保持鬆弛，對你周圍不斷變化的世界感到好奇。

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第二條建議：

知道你的極限（Know your limitation)。了解你的極限使你保持謙虛，有動力，並專注於一個目標。自我設定的限制為你提供了需要尊重的界限，他人設定的限制則能你提供了需要突破的界限。

「當我們的局限性成為我們的挑戰，沒有什麼比挑戰更能讓你工作、努力和爭取更多的了。每一個貶低我的角色，每一次拒絕，每一次有人低估我⋯⋯我都找到了能量和新的動力。」

楊描述了她等待合適角色的兩年時間，「拒絕角色缺乏細微差別或深度的劇本。」 她承認有時候她也會懷疑知道自己是否在做正確的事。但是最後，她的成果證明這是對的。當然機會來的時候，一定要全力以赴。

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第三條建議：

找到自己人（Find your people）。找到支持你的人，也要支持你所捍衛的人。她對社區 (community) 的定義非常廣泛，包括家人和朋友，以及她工作過或交叉路徑的各種人。她的社區也跨越時間。

「我站在那些在我之前的人的肩膀上，我從那些在我之後的人身上得到動力和靈感。」這也是為什麼為什麼代表性問題如此重要，尤其是銀幕前的多元性。要創造改變的終極條件是同理心！楊紫瓊說，這就是我們需要繼續推動的。

每一部電影，每一部劇集，每一個角色都是一個機會，讓我們展示我們的共同人性，挑戰我們的期望，打破我們的限制。每一部作品都是一個機會，讓我們更好地理解彼此，並使我們的世界變得更好。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：楊紫瓊給哈佛大學畢業生的 3 大人生建議：用鬆弛的態度面對世界｜張瑋軒行】