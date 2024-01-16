有看過宮崎駿大師的《幽靈公主》嗎？27年前經典重返這地區大螢幕

經典吉卜力動畫電影《幽靈公主（魔法公主）》（もののけ姫）是宮崎駿的代表作之一，這部1997年的作品放到今天來看依然雋永，更是不少人心中的吉卜力動畫第一。時隔27年，《幽靈公主》推出數位紀念版重返大螢幕，並且選在宮崎駿83歲生日的1月5日在臺上映。長大之後重溫經典，除了回憶起從前的感動外，許多人也有了更不一樣的感觸。



人類與人類、人類與自然 種族不同卻相似的勢力迫害

《幽靈公主》以日本室町時代為背景，並融入奇幻元素，蝦夷族的少年阿席達卡為了保護族人遭到邪魔詛咒，因而離開家園尋找解方。走入山林間的他目睹了人類和森林神祇間的衝突，並且意外捲入動物神靈、邪魔和人類間的鬥爭。不過在過程中，阿席達卡邂逅了由山犬神養育長大、同為人類的幽靈公主小桑，在兩人相互理解的過程中，試圖找到方法弭平大自然與人類間的紛爭。

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在日本室町時代中，武家推翻貴族政權，受到新勢力的影響，蝦夷族人被迫隱居到日本東北部，長期受到壓迫的他們漸漸失去了自己的土地和文化。《幽靈公主》中其實透過這樣的時代背景探討探文化與族群議題，在歷史中受到迫害的蝦夷族，在電影中卻也迫害著森林，不同的身分重複著相似的行為，引人深思。

探討族群對立問題 27年感人重映「一起活下去」

許多人童年時看《幽靈公主》，只會看見人類與自然對立的議題，然而當中其實還有更多關於族群與文化的討論。除此之外，故事中更呈現了自然與人文、人類與其他物種、男性與女性等多個面向的對立與矛盾。沒有童話故事的夢幻結結，戰爭的最後迎來的是兩敗俱傷，小桑與山犬回到森林，阿席達卡則留在達達拉城，故事的最後阿席達卡對小桑說出的那句「一起活下去」，長大後再回過頭來看，有著更不一樣的重量。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，《幽靈公主》近一個月的網路聲量高達10,651筆，趨勢圖中可以看見，在電影正式重映前兩週的試映會當天（12月28日），各式各樣的宣傳以及搶先釋出的全球獨家臺灣限定版海報讓眾人的期待來到最高點，網路聲量也達到高峰。在電影上映後隔日（1月6日），同樣帶起相關話題討論，網路聲量明顯升高。

《幽靈公主》近一個月聲量趨勢變化。（《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

《幽靈公主》日本1997年首映以來已經走過27年，如今以推出數位紀念版重映，讓許多粉絲們都非常感動，許多先前沒有機會在大螢幕觀看這部作品的人透過這次機會圓滿了夢想，同時也有不少從未看過《幽靈公主》的人，因為這個契機認識了這部宮崎駿的巔峰之作，「有去電影院看到真的太幸福」、「再次重溫《幽靈公主》，還是充滿悸動」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月10日至2024年01月08日。



資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。



研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《幽靈公主》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1))作為本分析依據。



*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】