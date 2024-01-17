宮崎駿發布龍年賀卡腳踏彩色祥雲　網民：看起來不太聰明的樣子

撰文：日本設計小站
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看起來不太聰明的樣子——網友

哈嘍，各位！最近，吉卜力工作室發佈了！宮崎駿本人手繪的2024龍年賀卡！

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喏！就是開頭那張！這次是腳踏彩色祥雲，爪拿粉色龍珠的卡通青龍形象，旁邊還有紅色描繪的「謹賀新年」祝福語。

網友們看到這個作品，直接留言：好像不太聰明的樣子。但吉卜力的忠實粉絲們都知道，宮崎駿老爺子一直以來就是這樣的童趣風格，不止這一次，從2006年開始。

吉卜力工作室每年都會發布一張新年手繪賀圖，比如説：2022和2023年的兔、虎。這看起來很聰明嗎？（並沒有）

還有2020和2021年的鼠、牛，可愛、卡通、有趣。

2018、2019年的豬、狗；2015~2017年的雞、羊、猴。覺不覺得雖然只是一張簡單的賀卡，但是宮崎駿老爺子卻畫出了故事情節。

還有十年前的，2014年的馬、2013年的蛇，（2014年竟然是10年前了！暈）

2008、2009年的鼠、牛；還有古早的06、07年的豬和狗。

可以看到宮崎駿老爺子的風格一直沒變還是那麼的童趣，無論是大朋友還是小朋友都能得到宮崎駿老爺爺派發的溫暖。

那麼這麼多有趣的賀卡大家最喜歡哪一年的設計呢？

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