尖沙咀鐘樓免費睇梵高光影騷 趙增熹監製 3月28日起每小時上演！
撰文：張可兒
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梵高 · 樂印｜藝術@維港2024｜尖沙咀鐘樓化身視聽光影騷！康文署主辦大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」，其中一個免費入場活動「梵高 · 樂印」3月28日起於香港文化中心露天廣場舉行。隨着鐘樓每小時的鐘聲響起，會出現以梵高作品為靈感的LED藝術裝置《迴圈》，配以原創音樂《不見不散》，引領觀眾沉浸在美妙的視聽享受之中。
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藝術裝置《迴圈》是由Visura Studio的西班牙藝術家Vritis為展覽特別創作、以梵高作品為靈感的藝術裝置，在光影交錯中將梵高的藝術精粹與維港美景同時呈現。而音樂《不見不散》由本地音樂藝術家高世章作曲、著名音樂人趙增熹監製，更由中國天才鋼琴家牛牛與小提琴家王亮聯合演奏。
梵高 · 樂印
日期：3月28日至5月31日
地點：尖沙咀鐘樓
門票：免費