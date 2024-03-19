尖沙咀鐘樓免費睇梵高光影騷　趙增熹監製 3月28日起每小時上演！

梵高 · 樂印｜藝術@維港2024｜尖沙咀鐘樓化身視聽光影騷！康文署主辦大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」，其中一個免費入場活動「梵高 · 樂印」3月28日起於香港文化中心露天廣場舉行。隨着鐘樓每小時的鐘聲響起，會出現以梵高作品為靈感的LED藝術裝置《迴圈》，配以原創音樂《不見不散》，引領觀眾沉浸在美妙的視聽享受之中。



「梵高 • 樂印」展覽構想圖（政府新聞網圖片）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

藝術裝置《迴圈》是由Visura Studio的西班牙藝術家Vritis為展覽特別創作、以梵高作品為靈感的藝術裝置，在光影交錯中將梵高的藝術精粹與維港美景同時呈現。而音樂《不見不散》由本地音樂藝術家高世章作曲、著名音樂人趙增熹監製，更由中國天才鋼琴家牛牛與小提琴家王亮聯合演奏。

「梵高 · 樂印」3月28日起於香港文化中心露天廣場舉行。（旅發局官網圖片）

梵高 · 樂印

日期：3月28日至5月31日

地點：尖沙咀鐘樓

門票：免費



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略