香港好去處｜泰國節@奧海城有胡慧冲　大派旅遊優惠　網站有抽獎

潑水節｜泰國節｜適逢4月泰國新年潑水節 ，泰國政府旅遊局香港（泰旅局）將於4月13日至14日（潑水節正日），於奧海城地下主題中庭舉辦年度盛事 ── 泰國節 Thai Festival 2024， 為大家送上新年祝福， 於新一年注入旅遊正能量。



泰旅局將於4月13日至14日假奧海城地下主題中庭舉辦泰國節2024。（官方圖片）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

於一連兩日的活動內，泰旅局精心搜羅超值泰國套票、大派超過港幣20萬元的旅遊禮品，並將介紹不同的遊「泰」新主題如：首次邀請了泰國著名美妝品牌Mistine到港，即場為大家示範最潮泰妝、另類好玩責任旅遊上山下海篇、特色泰國結婚和pre-wedding資訊、泰色傳統服裝「打卡」專區、泰色美食和特產等。

泰旅局更邀請了「泰國通」胡慧冲前來分享獨一無二的遊「泰」新體驗及每日多場的精彩泰國文化表演等，務求讓更多香港朋友感受泰國獨有的熱情魅力。當然少不了每年的重頭戲終極大獎，將送出多套直飛布吉、清邁、曼谷及蘇梅泰國之旅。

泰國度假村Banyan Tree Phuket（官方圖片）

泰國旅遊+泰式特產兩大專區

泰國旅遊區由10多家航空公司及旅行社（包括專業旅運、西敏旅行社、Hutchgo.com、美麗華旅遊、永安旅遊、香港中國旅行社、KKday、Klook、東瀛遊和新華旅遊 ； AirAsia、曼谷航空、埃塞俄比亞航空和香港航空）提供泰國激筍旅遊產品，隨時直飛兼玩盡曼谷、布吉、清邁及蘇梅等旅遊熱點。

泰式特產區則有泰國著名美妝品牌Mistine、正宗泰菜和泰國直送時令水果（Siam Garden）、Big C超市、泰國spa產品（Let’s Relax） 、Avo旅遊保險和泰國健康檢查資訊（康民國際醫院），全部將以會場限定優惠價發售。

泰國旅遊區提供激筍旅遊產品，隨時直飛兼玩盡曼谷、布吉、清邁及蘇梅等旅遊熱點。（官方圖片）

泰旅局繁體官方網站和有獎活動

泰旅局繁體官方網站提供給香港朋友第一手遊泰新資訊「泰新鮮」，特色泰國景點推介「泰好玩」，以及破天荒首個泰國旅遊產品特賣專區 ── 「泰著數」，每月定期舉行激筍優惠，包括機票、酒店、特色活動和spa等等。登記成為會員，尊享額外折扣及提早購買等優惠。於會場即場登記，可換領泰旅局小禮品一份。

泰旅局會員於泰國節其間參與有獎活動，答對問題，即有機會贏取豐富獎品，免費泰國機票，香港直航泰國清邁、布吉、曼谷和蘇梅機票、免費酒店禮券和泰旅局小禮物。

「泰著數」每月定期舉行激筍優惠，包括機票、酒店、特色活動和spa等等。（官方圖片）

泰國傳统服打卡位

近期大熱的泰國傳統服打卡區，大會提供多套傳統泰服款式，兼有專業泰國團隊協助穿著，讓大家變身成為泰國王子與公主。歡迎大家打卡 #ThaiFestival2024 @amazingthailand_hk （TAT-HK Instagram），最有趣的相片可獲得泰國Let’s Relax 120 分鐘泰式按摩禮券 （價值泰幣2,400）， 共2位。

泰國節Thai Festival 2024 活動詳情

地點：奧海城2期地下主題中庭

日期：2024年4月13日至14日（星期六及日）

時間：12:00 - 19:00



詳情可參閱泰國政府旅遊局（香港）網站。

泰國節Thai Festival 2024有獎活動概覽（官方圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略