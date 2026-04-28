最新長者優惠餐廳｜持有長者咭或樂悠咭的長者可享受不少食店或連鎖餐廳提供的優惠，讓長者們吃得更盡情。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合本地餐廳優惠，涵蓋多間連鎖食肆及社企，包括大家樂、麥當勞、美心MX及銀杏館，詳情即睇下文！



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餐廳篇

長者優惠餐廳【1】大家樂 ── 茶市減$3／認證會員午市消費滿$30獲指定小食／茶市$40減$3

長者憑有效長者咭、長者八達通、樂悠咭或已驗認證長者會員咭，於茶市時段（下午2:30至5:00）惠顧大家樂，可享滿$40減$3優惠。另外，長者憑已認證長者會員咭於午市或晚市內惠顧滿$30，可獲免費油菜一客。

長者優惠餐廳【2】大快活 ── 減$3現金優惠

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【3】麥當勞 ── 滿$13送脆薯餅／奶茶／即磨咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。

另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【4】肯德基KFC ── 送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11點後，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1客。另外，長者憑長者咭惠顧任何食品滿$10，即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者餐廳優惠【5】都會海逸酒店—— 自助午餐買1送1

都會海逸酒店推出「兩全耆美」長者買一送一優惠自助午餐，可以品嘗到脆皮炸乳鴿、蒜蓉蒸海蝦、烤羊腿伴露絲瑪利燒汁、燒羊架、燒原條有骨肉眼、清蒸海上鮮等多款美食，最近更有各款熟蠔美食，最啱怕食「生冷嘢」的老友記，而且復活節假期都適用！優惠需於官網預訂。

都會海逸酒店—— 自助午餐買1送1（都會海逸酒店圖片）

地址： 紅磡都會道7號



長者優惠餐廳【6】一粥麵 ── 早／茶市送熱飲

即日至12月31日，長者持樂悠咭於一粥麵早／茶市惠顧正價產品，出示並以樂悠咭支付即送熱飲一杯。

長者優惠餐廳【7】吉野家 ── 滿$30減$3

長者於早市／茶市時段惠顧滿$30即減$3。優惠不適用於午後の輕食及精明の選系列。（各分店早市／茶市時段略有不同，詳情可瀏覽官方網站）

長者優惠餐廳【8】譚仔三哥米線 ── 送熱飲

長者憑長者咭或樂悠咭於下午2-6時惠顧譚仔三哥米線，購買一餸或以上米線，即送熱飲一杯。

長者優惠餐廳【9】譚仔雲南米線 ── 送冷或熱飲品／自選兩餸米線減$8

長者憑長者咭或樂悠咭於指定分店購買自選兩餸或以上米線，可減$8；購買任何米線，送冷或熱飲品一杯。提提大家，優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐、下午茶餐；以及特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。

指定分店名單參考

譚仔雲南米線 ── 送冷或熱飲品／自選兩餸米線減$8（官方圖片）

長者優惠餐廳【10】必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5

長者憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

長者優惠餐廳【11】茶木 ‧ 台式休閒餐廳 ── 惠顧主食或套餐減$3

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭，全日任何時段於全線茶木 ‧ 台式休閒餐廳分店惠顧主食或套餐即可減$3。

長者優惠餐廳【12】安平燒肉 ── 長者優惠套餐低至$158

安平燒肉特設長者優惠，65歲或以上長者只需出示證明文件，即可享長者優惠套餐，價錢低至$158。詳情可瀏覽官方網頁。

地址：

旺角彌敦道593-601號創興廣場9樓全層9/F

荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心17樓全層17/F

將軍澳唐賢街9號Popcorn商場2樓PopFood4號舖



長者優惠餐廳【13】華星冰室 ── 滿$50減$5

持長者咭的長者，惠顧華星冰室單一消費滿$50，即減$5。如此類推，滿$100可減$10。

長者優惠餐廳【14】永年士多 ── 送奶茶／檸茶／檸水

下午3時後，長者咭持有人在永年士多作任何消費，都可獲贈熱奶茶／檸茶／檸水一杯。提提大家，每天限用優惠一次，且沙田永年無法使用此優惠。

永年士多 ── 送奶茶／檸茶／檸水（官方圖片）

長者優惠餐廳【15】薄餅博士 PHD ── 下午茶減$2

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者咭或樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$2。

長者優惠餐廳【16】牛涮鍋 ── 全日火鍋放題81折起

即日至12月31日，65歲以上的長者出示有效身份證明文件，可享全日火鍋放題低至81折優惠，詳情可參考店內餐目。

長者優惠餐廳【17】丼丼亭 ── 套餐51折

即日至12月31日，長者星期一至五惠顧丼丼亭，憑樂悠咭可以優惠價$82.8購買樂悠茶餐，套餐包含迷你親子丼、天婦羅配沙律、漬物及熱柚子茶一杯。

長者優惠餐廳【18】南記粉麵 ── 送細豆漿或生菜半份

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。優惠期由即日至另行通知。

長者優惠餐廳【19】Tonkichiとん吉 ── 3人同行／外賣85折

由即日起至7月31日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣自取同等折扣。

堂食三人同行，或外賣自取可享全單85折。（Facebook@Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店）

長者優惠餐廳【20】錦麗 ── 惠顧主食或套餐減$3

即日起至12月31日，持有樂悠咭或長者咭之長者，全日於錦麗任何分店惠顧主食或套餐即減$3。

長者優惠餐廳【21】銀龍飲食集團有限公司 ── 下午茶套餐減$3

長者憑長者咭或樂悠咭於下午茶時段（下午2:30-6:00）堂食惠顧下午茶套餐，即可享減$3優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

長者優惠餐廳【22】Jollibee 快樂蜂 ── 優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【23】松記糖水店 ── 9折優惠

長者憑長者咭於松記糖水店任何分店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【24】八方雲集 ── $15套餐

八方雲集推出長者下午茶優惠，$15可享用鍋貼／水餃套餐連珍珠奶茶。

長者優惠餐廳【25】包點先生 ── 減$3／9折

長者逢星期四、五惠顧包點先生並出示有效長者咭或樂悠咭，購買任何缽仔蒸飯，再配指定點心即可減$3；此外，購買任意3件包類產品可享9折。

長者優惠餐廳【26】 牛大人 ── 長者優惠價低至$158

65歲持有有效身份證文件的長者，即可以長者優惠價低至$158，享用放題套餐。詳情可瀏覽官方網站。

長者優惠餐廳【27】 和牛燒肉一郎 ── 長者半價

60歲或以上的長者，出示樂悠咭或長者咭，可享指定放題套餐半價優惠，低至$164即可入場。

長者優惠餐廳【28】大喜屋／大瀛喜 ── 88折

65歲或以上的長者，出示長者咭或身份證明文件，在指定的大喜屋及大瀛喜分店享用午市或晚市放題時，可額外獲得88折。詳情可瀏覽官方網站。

長者優惠餐廳【29】一鍋堂 ── 午市及晚市長者優惠

60歲持有效身份證明文件的長者，可以低至$168的長者優惠，享用火鍋放題套餐。詳情可瀏覽官方網站。

長者優惠餐廳【30】Pick Coffee by Pokka Café ── 3人同行／外賣85折

由即日起至7月31日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，於Pick Coffee、Pick Coffee by Pokka Café，或Pokka Café Original Taste Fresh & Food消費，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭的長者亦可享外賣同等折扣。

酒樓、中菜館篇

長者優惠餐廳【31】花園點心火鍋 ── 全日免茶

長者出示樂悠咭或長者咭，可享全日免茶錢。

地址： 香港仔香港仔大道223-227號利群商場1樓1及34號舖



長者優惠餐廳【32】蓮香樓 ── 早市$2茗茶＋免收加一服務費

長者於早茶時段（06:00-09:45）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



長者優惠餐廳【33】利東集團旗下酒樓 ── 全日$2茶錢＋外賣自取95折

利東集團推出$2的茗茶優惠，長者出示有效樂悠咭，惠顧利東集團旗下任何一間酒樓，包括利東軒、利榮軒、利龍軒、利東酒家及港灣宴會廳均可享此優惠，且星期一至日全日適用。

此外，即日至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧外賣自取可享95折優惠。

酒樓地址：

利東軒：土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓

利榮軒：屯門建榮街24號建榮商業大廈

利龍軒：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖

利東酒家：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

港灣宴會廳： 新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓



長者優惠餐廳【34】銀杏館 ── $2小菜／半自助午餐$38起／$1茗茶＋點心低至$2／長者85折

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。銀杏館近年除了推出低至$38午市自助餐及$2小菜優惠外，最近更提供一盅兩件的點心，而且還有早市親民優惠！

銀杏館各分店優惠一覽：

【1】油塘分店：還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。



【2】油麻地、太古、油塘分店：使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。



【3】油麻地、太古分店：茗茶只需$1，蛋點（烚蛋等）$2起。另外，長者飲茶更有額外85折優惠。



地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



長者優惠餐廳【35】富臨皇宮 ── 早茶、午市、下午茶$2茶芥／$28指定小菜

富臨皇宮黃大仙分店推出長者優惠！60歲或以上持有樂悠咭的老友記，於早茶、午市以及下午茶時段，只要入座前出示樂悠咭，即可享$2茶芥！

此外，即日起至12月31日，老友記憑樂悠咭惠顧任何一間富臨皇宮，可享優惠價$28（原價$128）購買北菇紅燒豆腐。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓



長者優惠餐廳【36】襟江酒家 ── 早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於早上10時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖電話



長者優惠餐廳【37】茶皇殿 ── 全日免茶

即日至4月30日，長者持有樂悠咭，到茶皇殿指定分店，即可享全日*免茶位優惠。

適用分店：茶皇殿天水圍、土瓜灣店

地址： 天水圍天湖路2號天耀邨天耀廣場1樓L111號舖

地址： 土瓜灣新碼頭街38號廣場1樓130A號舖

*優惠只限星期一至五，星期六日及公眾假期除外



長者優惠餐廳【38】神燈海鮮酒家 ── $2茶位

持樂悠咭長者可享$2茶位。

屯門分店 (神燈會館)

地址：屯門市廣場1期3樓3230號舖



長者優惠餐廳【39】香江花月 ── $2茶位

長者持有樂悠咭茶位費只需$2。

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈2樓

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場6樓621-630B號舖



咖啡店、涼茶店篇

長者優惠餐廳【40】Starbucks ── 早上11時前減$5

即日至8月27日，長者在早上11時前於香港Starbucks購買中杯裝或以上手調飲品，並全數使用樂悠咭支付，可享$5折扣優惠一次。

Starbucks ── 減$5（IG@starbuckshk）

長者優惠餐廳【41】 Pacific Coffee ── 餐飲9折優惠

長者只要出示有效長者咭，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

長者優惠餐廳【42】鴻福堂 ── 指定產品8折

長者於「八達通」APP下載鴻福堂優惠券，於全線分店購買自家湯、自家涼茶、豆漿及滋潤甘露系列、龜苓膏，並用樂悠咭付款即可享8折優惠。

長者優惠餐廳【43】海天堂 ── 滿$100減$25

長者憑長者咭或樂悠咭，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。優惠期至12月31日。

麵包店、餅店篇

長者優惠餐廳【44】東海堂 ── 指定產品95折

長者憑有效之樂悠咭或長者咭，於東海堂購買指定產品可享95折優惠。

長者優惠餐廳【45】OK便利店（CIRCLE K） ── 指定產品最高減$3

即日起至6月30日，長者在OK便利店購買南陽高蛋白飲品（朱古力味／穀物味）350毫升，可享減$3優惠；購買鮮奶／高鈣／朱古力牛奶飲品946毫升，可享減$2優惠；購買聖安娜家庭袋裝麵包／Circle K吐司／方包，可享減$1優惠。注意，須於結賬前告知收銀員，憑樂悠咭換領及付款。

長者優惠餐廳【46】美心西餅 ── 原價產品92折

長者出示樂悠咭，購買任何原價產品可享92折優惠。

長者優惠餐廳【47】 香港聖安娜餅屋 ── 麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者優惠餐廳【48】A-1 Bakery ── 95折

A-1 Bakery每月的28日為樂悠咭折扣日，長者憑有效樂悠咭消費可自動享額外95折優惠。須以樂悠咭支付全數款項。

長者優惠餐廳【49】 榮華餅家 ── 9折優惠

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠，注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者優惠餐廳【50】恆香老餅家 ── 9折優惠

逢星期三（公眾假期除外），長者在付款前出示長者咭，購買正價產品可享9折優惠。留意，當中不包括禮券及指定推廣產品。

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