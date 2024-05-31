《多啦A夢》列車服務時間表曝光　輕鐵／東鐵／機場快綫各有特色

多啦A夢無人機匯演近日熱爆全港後，港鐵公司亦與主辦方合作，將屯門輕鐵兆康站搖身一變，成為「多啦A夢主題月台」。此外，港鐵更推出特別法寶「100%朋友召喚鈴」為主題的3列期間限定列車，將分別遊走輕鐵、東鐵線及機場快線。



港鐵最新公布行車時間表，機場快綫主題列車最先登場，該列車將於5月27日起，行駛香港站至博覽館站。至於輕鐵和東鐵主題列車，則於5月31日開始服務，分別期間限定至6月初及7月中。



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屯門輕鐵兆康站推出「多啦A夢主題月台」

多啦A夢主題展將於7月13日登陸香港，在未開始之前已有多個活動率先為主題展瘋狂「造勢」！繼早前（5月25日）的多啦A夢無人機匯演在維港上空上映後反應熱烈，港鐵公司亦將與展覽主辦單位AllRightsReserved合作，在屯門輕鐵兆康站推出「多啦Ａ夢主題月台」。

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多啦A夢主題列車遊走3綫 各有特色打卡一流

大家之後除了可以到兆康站月台打卡影相外，也可以乘搭以特別法寶「100%朋友召喚鈴」為主題的期間限定列車。其中率先亮相的多啦a夢輕鐵，將先行走610綫（車號1159及1160），車身以多啦A夢的藍色和紅色為主色調，車頭及車尾分別印有多啦A夢的招牌小嚀噹和紅色尾巴，連車廂內的吊環及座位都有造型裝飾，相當活潑可愛！

《多啦A夢》輕鐵列車服務時間表

(港鐵網頁截圖)

除輕鐵外，主題列車總共分為3列，另外兩列於東鐵線及機場快線遊走。東鐵綫列車座位後車身以藍色為主題造型，印有特別版多啦A夢，如蕃薯、野狼和大雄造型，登上列車便隨時可與他們打卡合照！

另外，大受歡迎的「型仔多啦A夢」亦只會在東鐵綫主題列車現身，也是這次活動的一大彩蛋！

《多啦A夢》東鐵列車服務時間表

(港鐵網頁截圖)

機場快綫主題列車也設有打卡位，車廂兩則、車頂、車門均有多啦A夢相關的設計，就像走進了多啦A夢的夢幻世界，而變身成「隨意門」的車門更是一大驚喜！

《多啦A夢》機場快綫列車服務時間表

(港鐵網頁截圖)

除先前的多啦A夢匯演外，早前（5月25日）主辦方亦曾在西營盤中山紀念公園短暫展岀12米高的充氣多啦A夢，以及60個不同造型的雕塑，但這裡只佔今次展覽135個中的一半！錯過了這次快閃活動的朋友，僅記要把握機會買飛睇展喇！

《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展

日期：2024年7月13日至8月11日

地點：香港星光大道暨海濱；K11 Musea

成人票（12歲以上）：HK$150／位

小童票（4 - 11歲）：HK$120／位



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