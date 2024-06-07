夏天穿搭10大必備單品　Lisa同款牛仔套裝3折/LOEWE手袋勁減$6300

夏天穿搭必備單品2024！暑假將至，又是時候幫衣櫃換季了！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦夏天穿搭必備單品10大推介，有LOEWE、Chloé等名牌手袋，亦有服飾類單品，限時優惠更低至3折！即睇內文！



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夏天穿搭10大必備單品 牛仔套裝3折／LOEWE手袋6折

夏天穿搭必備單品 — 服裝類

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夏天穿搭必備單品【1】Reformation Anissa 牛仔套裝 $686

美國小眾品牌Reformation以Vintage系列服裝為主，經典碎花及牛仔款式簡單又好看。這款Anissa 牛仔套裝同樣採用俐落線條，露腰設計更有設計感，夏天穿著也不會悶熱，而且可以分開搭配，一套服裝多種穿法！Reformation更是BLACKPINK成員Jennie、Lisa及Rosé私下穿搭愛牌，Lisa更鍾情品牌的牛仔系列！牛仔套裝原價HK$2,286，現在經官網購買可享3折優惠，HK$686便可入手BLACKPINK成員同款品牌！

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Reformation是BLACKPINK成員私下穿搭的愛牌（圖片來源：Instagram@lisa.blackpinklil）

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夏天穿搭必備單品【2】Jacquemus 大翻領短版針織上衣 $1,977

Jacquemus是法國高級時尚品牌，更是不少名人的愛牌，人氣女團IVE成員張員瑛就曾經以Jacquemus白色針織上衣穿出夏季微辣風格！想解鎖張員瑛同款穿搭，就要入手Jacquemus大翻領短版針織上衣！針織上衣採用流行大翻領設計、露腰剪裁，可以學習張員瑛搭配高腰牛仔褲，乾淨俐落且非常顯瘦！針織上衣原價HK$3,295，現在HK$1,977就買到，勁慳HK$1,300！

張員瑛身上穿著JACQUEMUS白色針織上衣配牛仔褲

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夏天穿搭必備單品【3】Miguelina 度假風刺繡長裙3折$1,476

如果暑假打算去海島或熱帶國家旅行，就一定要入手Miguelina 度假風刺繡長裙！Miguelina以白色連衣裙、奢華夏日度假服裝而聞名，這款刺繡連身長裙走波希米亞風，配有泡泡袖可以遮手臂，後背則採用綁帶設計，帶點小性感，側邊亦配有隱形拉鍊。穿著白色刺繡長裙在日落海邊打卡絕對是經典不敗的造型！Miguelina 度假風刺繡長裙原價HK$4,920，現在HK$1,476便可入手！

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夏天穿搭必備單品【4】Stella McCartney 迷你牛仔裙勁慳$2,370

迷你連身裙絕對是衣櫃裡的Must Have Item，牛仔布在夏天亦能夠帶出慵懶與時尚兼備的感覺，穿著也不會過於厚重悶熱。小編推介的這款Stella McCartney 的迷你牛仔裙更是設計感滿滿！牛仔裙採用闊袖及修腰剪裁，能夠遮擋手臂之餘亦更顯瘦，深V領口帶點小性感，搭配綁帶更有設計感！Stella McCartney 迷你牛仔裙原價HK$7,900，現在可以7折，HK$5,530入手！

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夏天穿搭必備單品【5】ERL 高腰喇叭牛仔褲 $1,140

夏天時穿著短版上衣搭配高腰喇叭牛仔褲，是最能夠散發女人味的微性感穿搭，顯瘦之餘更能凸顯身體線條！如果覺得簡單設計的喇叭褲太沉悶，就一定要入手這款ERL 高腰喇叭牛仔褲！ERL 高腰喇叭牛仔褲有星星圖案點綴，營造出復古時尚風格，風格多變之餘四季都可以著！ERL高腰喇叭牛仔褲原價HK$3,800，現在HK$1,140就買得到，CP值超高！

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夏天穿搭必備單品 — 手袋類

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夏天穿搭必備單品【6】LOEWE Mini Gate 手袋勁減$6,360

夏天流行穿搭怎少得清爽又復古的牛油果色系？LOEWE大熱款式手袋Mini Gate有多款顏色選擇，雖然LOEWE Mini Gate看起來很小，但其實裡面容量超大，基本錢包、卡套、紙巾等都放得下，可肩挎、斜挎、手拿或繫在腰上，更有內袋分格，款式簡約、實用又時尚。在官網購買牛油果色的Mini Gate更有優惠，原價HK$15,900，現在只需HK$9,540，勁減超過$6300！

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夏天穿搭必備單品【7】Chloé Marcie 迷你水桶包 $7,770

同為牛油果色系的還有Chloé Marcie 迷你水桶包，水桶包非常適合配襯夏日穿搭，迷你包更能夠讓人感覺輕盈有活力，搭配牛油果色讓人一看就療癒！迷你水桶包精緻小巧，內部空間十足，可以輕鬆將手機、皮夾和潤唇膏放入袋中，適合隨身物品不多的女孩子。五金配件有設計感，肩帶可以拆卸，自由搭配其他款式的手提帶或特色肩帶，為造型大大加分！Chloé Marcie 迷你水桶包原價HK$11,100，現在享有7折優惠，HK$7,770入手！

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夏天穿搭必備單品【8】GANNI Shopper XXL 托特包 $897

2024的最新流行趨勢就是分量十足的大包包回歸！GANNI 亦同樣有推出大型包款，GANNI Shopper XXL 系列托特包非常適合夏天出海、到沙灘遊玩或野餐的女士們，能夠輕鬆放入電腦、鞋子和水瓶等，雖然是超大型托特包，但手柄只有19cm，就算個子較矮手拿也不會「拖地」，長度亦剛好可以上膊。卡其色的超大號托特包更有夏天感，輕盈又俐落、時尚而不笨重，任何人都可以駕馭！托特包原價HK$1,495，現在HK$897入手！

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夏天穿搭必備單品【9】JW Anderson Popcorn 針織單肩包 $2,760

雲朵包也是近年流行的款式之一，飽滿的外表俏皮可愛，但因為膨膨的外型感覺更厚重，不適合清爽的夏天。類近雲朵包的款式就非JW Anderson Popcorn 針織單肩包莫屬！以多結鉤編紋理製成，看起來就像一粒粒爆谷，更加精巧、輕盈且有皺褶感，非常適合夏日穿搭！單肩包更有辨識度超高的品牌Logo點綴，內部亦有足夠的空間容納手機、卡夾和日常用品，原價HK$4,600，現在只需HK$2,760，更有2色選擇！

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夏天穿搭必備單品【10】STAUD Vacanza 貝殼裝飾針織包 $3,288

「海邊」、「沙灘」、「貝殼」絕對是夏天代名詞！如果想體驗更濃厚的夏日風情，就一定要入手STAUD Vacanza 貝殼裝飾針織包！STAUD Vacanza 貝殼裝飾針織包是典型的夏季包款，格子上除了編織元素，也有皮革邊飾、帆布內襯，可以輕鬆放入手機、錢包等外型更串滿了貝殼和小海螺，包包更可以扣起來，超多細節！帶著包包去海邊走走就最啱！STAUD Vacanza 貝殼裝飾針織包原價HK$5,480，現在只需HK$3,288，小資女也可以無痛入手！

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NET-A-PORTER官網限時優惠低至3折

除了上述單品外，NET-A-PORTER官網更有近15,000件產品享有限時優惠，折扣更低至3折！衫、首飾、手袋、家品、美妝、名牌等通通以超低價發售！立即入手心水單品，為炎熱的夏天做好準備！

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