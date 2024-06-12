大熱波鞋10大必買！IU、Blackpink同款Y2K波鞋／復古Samba$466起

2024必買人氣波鞋！Y2K熱潮仍然未減退，想在夏天穿出時尚風格就要把握「Y2K」時尚趨勢，入手能夠為造型加分的波鞋款式！《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦10款必買的Y2K波鞋，有IU同款的New Balance鞋款、有Blackpink同款的復古adidas Originals Samba OG波鞋，優惠低至3折，其中一對更勁減HK$2,460！



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2024人氣波鞋10大必買 New Balance／adidas／ASICS

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2024必買鞋款推薦【1】New Balance 550｜厚底復古籃球鞋

New Balance 550 是致敬80年代經典的復古籃球鞋，採用傳統頂級皮革、網布和絨面革邊飾製成，搭配流行的厚底運動鞋底，帶有Y2K復古感之餘穿著也非常舒適。New Balance 550有不同顏色選擇，但小編就推薦入手與IU款式類近的奶白色NB 550！奶白色波鞋夠復古之餘，隨便配搭都可以襯出時尚感，絕對是鞋櫃必備！

New Balance 550

優惠價：HK$600（原價：HK$999）

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2024必買鞋款推薦【2】New Balance 574｜經典灰色年賣過千萬對

有「國民波鞋」之稱的New Balance 574 同樣是IU's Pick，經典灰色更曾經創下一年賣超過一千萬雙的銷售佳績！New Balance 574 幾乎是復古跑鞋中最實用及百搭的款式，結合了公路與越野跑鞋的優勢，中底和鞋跟均配有充足的緩震材料，機能性十足，即使穿著走一整天的路也不會覺累，加上圓潤低調的風格、復古易襯的色調，非常容易搭配，是男女皆宜的版型，用來做情侶鞋也不錯！

New Balance 574

優惠價：HK$606（原價：HK$865）

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2024必買鞋款推薦【3】New Balance 610｜長毛麂皮拼接尼龍網布夠型格

New Balance 610是復古登山鞋，款式中性容易搭配，兼具時尚及機能性。New Balance 610自2012年推出以來都被視為是為專用越野運動鞋，但復刻後則增添了不少復古時尚美學。New Balance 610鞋面使用長毛麂皮拼接尼龍網布，異材質拼接更有特色、更有復古感，鋸齒狀橡膠鞋底提供抓地力亦非常型格。鼠尾草綠及粉白色都容易搭配，更可以與IU著同款！

New Balance 610（鼠尾草綠）

優惠價：HK$540（原價：HK$899）

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New Balance 610（粉白）

優惠價：HK$551（原價：HK$918）

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2024必買鞋款推薦【4】adidas Originals Samba OG｜史上第二暢銷波鞋多色選擇

外型復古的adidas Originals Samba OG是由1949年推出的足球鞋adidas Samba復刻而成，更是adidas歷史上第二暢銷的波鞋！adidas Originals Samba OG低調時尚、容易搭配，無論是新世代Y2K、還是clean fit穿搭都可以輕鬆駕馭！連人氣女團Blackpink成員都人手一對！NET-A-PORTER官網上有多種材質及顏色選擇，總有一對適合你！

adidas Originals Samba OG

優惠價：HK$466起（原價：HK$776起）

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2024必買鞋款推薦【5】adidas Originals Supernova Cushion 7｜復古與科技感結合

adidas Originals Supernova Cushion 7 復古波鞋以千禧年代的經典跑鞋為藍本再復刻而成。adidas Originals Supernova Cushion 7 採用網布和金屬感人造皮革製成，外觀兼具Y2K的復古與科技感。除了時尚、容易搭配外，adidas Originals Supernova Cushion 7 亦非常舒適，採用柔軟的「EVA」鞋底、「Adiprene」緩震和「FORMOTION」技術，穿著舒服亦有支撐力。

adidas Originals Supernova Cushion 7

優惠價：HK$606（原價：HK$1,009）

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2024必買鞋款推薦【6】ASICS GEL-KAYANO 14｜人造皮配透氣帆布型格舒適

ASICS GEL-KAYANO 14原本是2008年推出的波鞋款式，因應近年的Y2K風潮，ASICS GEL-KAYANO 14再度重回市場更一炮而紅！ASICS GEL-KAYANO 14除了外型復古易搭配，亦非常好著，鞋身曲線經過模製加工更貼合雙腳輪廓，鞋面採用人造皮革和透氣帆布，避震與支撐效果亦同樣出色，入手不會後悔！

ASICS GEL-KAYANO 14

優惠價：HK$827起（原價：HK$1,377起）

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2024必買鞋款推薦【7】ASICS GEL-TERRAIN｜線條俐落快速繫帶設計

ASICS GEL-TERRAIN 系列自年初推出後一直好評不斷，復古外表搭配頂級機能配置，無論是設計感、舒適度還是實用性都是滿分！ASICS GEL-TERRAIN 鞋身線條更俐落，鞋帶採用快速繫帶設計，鞋底採用支撐性跑鞋 GT-2000 8 的設計，緩震及緩衝效果、舒適度都有提升，無論是日常穿搭還是體力活動都可以！NET-A-PORTER官網上更有兩色選擇！

ASICS GEL-TERRAIN

優惠價：HK$726（原價：HK$1,210）

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2024必買鞋款推薦【8】ASICS GEL-NYC｜高回彈泡棉材質輕盈舒適

ASICS 復古運動風格當道，推出的Y2K系列鞋款都有不少潮人追捧，而ASICS GEL-NYC更是其中一款熱賣到缺貨的款式！ASICS GEL-NYC於2023年推出，靈感來自Awake NY發源地紐約市，以Y2K風格及復古外觀而受到關注。這雙ASICS GEL-NYC鞋面採用皮革與網眼布結構，搭配GEL-CUMULUS 16 的緩震鞋底，加入極輕量與高回彈泡棉材質，前後腳跟位置注入亞瑟膠技術，走起來會更輕盈舒適，是休閒與運動的好選擇，卡其色搭配灰白色設計亦非常百搭，四季都可以穿！

ASICS GEL-NYC

優惠價：HK$847（原價：HK$1,210）

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2024必買鞋款推薦【9】Salomon XT-4 OG｜漸層配色時尚鮮豔

Salomon 一向以高性能跑鞋著稱，旗下品牌的XT-4 OG更是品牌中最具人氣的鞋款！Salomon XT-4 OG還原了千禧年代推出的XT-4，鞋面採用高質量織物製成，非常透氣舒適，鞋底採用Salomon專利的紋理橡膠，提供穩定的支撐和耐用性。鞋身更印有明亮的漸層配色，極具科技時尚感，絕對是Y2K風格與機能性兼具的鞋款！雖然Salomon XT-4 OG鞋身顏色較為鮮豔，但搭配闊腳牛仔褲、簡單設計的長裙或短裙都可以為造型加分！

Salomon XT-4 OG

優惠價：HK$951起（原價：HK$1,358起）

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2024必買鞋款推薦【10】Balenciaga Track 3｜延續復古老爹鞋做舊特色

Balenciaga的老爹鞋一向深受歡迎，而第3代復古老爹鞋「Track.3」更被稱為新一代神鞋！Balenciaga Track.3延續品牌一直以來的做舊特色，鞋頭、鞋底、布料部分皆有刻意造成的磨損、髒污痕跡，並配有品牌logo。Balenciaga Track.3鞋身採用蘑菇網布及皮革製成，搭配超厚鞋底能夠提高戶外機能性，兼具運動與時尚。Balenciaga Track.3的黑色及米色更可以與任何造型配搭，絕對是衣櫃必備鞋款！

Balenciaga Track.3

優惠價：HK$5,740（原價：HK$8,200）

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NET-A-PORTER官網限時優惠 熱門波鞋低至3折起

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