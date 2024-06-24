2024夏季穿搭6大趨勢｜NewJeans/張員瑛Y2K芭蕾舞風網紗單品4折起

2024夏季流行穿搭趨勢！夏天將至，又是時候準備幫衣櫃換季！除了Y2K熱潮外，今年夏季亦流行芭蕾舞風、蝴蝶結緞帶風格、全牛仔等穿搭，連人氣女團NewJeans及IVE成員張員瑛都正在穿！《香港01》「好食玩飛」頻道是次整合夏季流行穿搭6大趨勢，部分單品更有低至4折優惠，即睇內文！



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2024夏季流行穿搭6大趨勢 NewJeans芭蕾舞風／張員瑛緞帶風

夏季流行穿搭趨勢【1】 — 蝴蝶結緞帶風格

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「Coquette Aesthetic」的穿搭圍繞蝴蝶結、緞帶及碎花等元素，連韓國人氣女星Jennie及張員瑛都愛穿！

張員瑛都愛穿「Coquette Aesthetic」穿搭（圖片來源：Instagram@for_everyoung10）

小編就推薦JW Anderson在24年春季秀場上首次亮相的緞帶無袖上衣，正面有多條綁帶，無袖設計及鮮明的顏色亦非常適合夏天穿搭，背面縫製了品牌Logo，款式簡單卻有滿滿細節。現半價優惠HK$2,175（原價HK$4,350）。

JW Anderson 無袖緞帶上衣

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另外亦推薦Dries Van Noten的透視碎花外搭上衣，除了正面可以綁蝴蝶結外，上衣的衣袖也有水彩風格的碎花圖案，雖然外搭上衣是長袖，但採用了透氣布料，內裡也可以自由搭配吊帶洋裝或無袖上衣，就算夏天穿著也不會悶熱！現只需HK$3,040（原價$7,600）4折優惠。

Dries Van Noten 透視碎花外搭上衣

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夏季流行穿搭趨勢【2】 — 芭蕾舞風格

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Balletcore的趨勢在2024年夏季仍然持續，想營造出優雅少女的芭蕾美學除了薄紗、蕾絲等元素外，平地芭蕾舞鞋更是必備單品，連NewJeans都穿上時尚的芭蕾舞鞋打歌！

NewJeans穿著芭蕾舞鞋進行打歌舞台（圖片來源：Instagram@newjeans_official）

小編力推Jimmy Choo的「Elme」芭蕾平底鞋，鞋身以柔軟皮革製成，非常好穿，鞋頭部分有流行元素的蝴蝶結，搭配人造珍珠和水晶增添少女感，而且更有多色選擇！由原價HK$5,990，減至HK$3,594。

Jimmy Choo Elme 芭蕾平底鞋

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如果想穿搭更加分，Amina Muaddi的芭蕾舞平底鞋就最適合不過！採用柔軟小羊皮製成，鞋頭呈方形，鞋身更有超耀眼的水晶綁帶，優雅又大方，更有四種顏色任你搭配！原價HK$9,055，現4折只需HK$3,622。

Amina Muaddi 水晶芭蕾舞鞋

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夏季流行穿搭趨勢【3】 — 丹寧風格

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今年夏天將丹寧（denim）元素再放大，以從頭到腳都是丹寧單品的穿搭為主，連韓國人氣女團aespa成員Winter也有穿過！

韓國人氣女團aespa成員Winter也鍾愛丹寧穿搭（圖片來源：Instagram@imwinter）

想丹寧穿搭更時尚有亮點，就要入手LOEWE與Paula's Ibiza聯乘的牛仔上衣！LOEWE的牛仔上衣採用深V領剪裁，胸口處有品牌的銀色Logo，非常有特色，更可以搭配同品牌的短褲或短裙，增添夏日感覺！現4折HK$2,280（原價HK$5,700）。

LOEWE x Paula's Ibiza 牛仔上衣

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此外，Self-Portrait的牛仔連身褲也同樣值得推薦，連身褲上身有水晶鈕扣點綴，配有束腰設計及荷葉腰擺更顯瘦，下身搭配簡約的微喇叭褲亦非常時尚有亮點！原價HK$4,850，現半價HK$2,425。

Self-Portrait 牛仔連身褲

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夏季流行穿搭趨勢【4】 — 透視薄紗風格

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近期時尚界掀起了一股「透視風潮」，不少精品品牌都推出透視薄紗的穿搭單品，無論是緊身性感的透視設計，還是寬鬆慵懶的薄紗設計都讓人感覺清爽有活力，更可以搭配多層次穿搭，絕對能夠讓你的夏日穿搭更加分！

Jennie也曾穿著透視網紗穿搭出席宴會（圖片來源：Instagram@jennierubyjane）

如果想展露性感的一面，小編推薦Kiki de Montparnasse的黑色緊身透視上衣，裡面可以疊穿小背心，搭配長裙增添優雅感覺，搭配牛仔褲則會更有夏日活力！現只需HK$745（原價HK$1,861）4折入貨。

Kiki de Montparnasse 黑色緊身透視上衣

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如果喜歡慵懶感，就要入手Valentino Garavani的真絲透膚恤衫，真絲設計輕盈透膚，恤衫上有立體玫瑰花，花蕊以亮片點綴，非常吸引眼球，內裡則可以搭配小背心，下身搭配牛仔褲就可以營造夏日休閒風格！現6折優惠HK$38,100（原價HK$63,500）。

Valentino Garavani 真絲透膚恤衫

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夏季流行穿搭趨勢【5】 — 藤編風格

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藤編包絕對是夏日必備的包款！藤編包的設計清新自然，自帶消暑涼感，絕對是夏天的加分時尚穿搭！不想與其他人撞款，就一定要入手Roger Vivier的「Viv Skate」 藤編包！Roger Vivier的「Viv Skate」 藤編包以拉菲草編織而成，手提帶、肩帶及抽繩均以皮革加固，外面則有高辨識度的水晶綴飾方扣，經典又時尚，回頭率超高！原價HK$13,900，現6折HK$8,340。

Roger Vivier Viv Skate 藤編包

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如果想走「Quiet Luxury」的低調風格，可以選擇Proenza Schouler White Label的Minetta 編織托特包。Minetta 編織托特包容量十足，可以輕鬆收納手機、錢包、太陽眼鏡、水等日常用品，出門逛街或到海邊、沙灘都非常適合！托特包以拉菲草細密編織而成，柔軟鬆垮帶有慵懶感，可調式皮革手把亦增添時尚感。原價HK$3,900，6折只需HK$2,340。

Proenza Schouler White Label Minetta 編織托特包

優惠價：HK$2,340（原價：HK$3,900）

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夏季流行穿搭趨勢【6】 — 全白時尚

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今年亦流行全白時尚，由衣服到配件均以全白色系搭配！小編推薦2款時尚有特色的包款，可以為你的「全白時尚」增加亮點！

今年夏天流行全白時尚（圖片來源：Instagram@for_everyoung10）

Balenciaga Hourglass系列的白色手提包採用白色牛仔布拼接而成，搭配正面翻蓋上的品牌首字母「B」 形金屬扣格外醒目，而且配有肩帶，可以調整肩帶長度，亦可以因應穿搭轉換背法，實行一袋多用！原價HK$20,900，7折後HK$14,630。

Balenciaga Hourglass 手提包

優惠價：HK$14,630（原價：HK$20,900）

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另外亦推薦Versace的手提包，手提包採用小牛皮製成，配有暗格及可調式肩帶，手提及上膊都無問題！Versace手提包雖然設計簡單小巧，但擁有品牌標誌性的金色Logo，尺寸也可以容納鑰匙、卡片夾、手機等隨身物品。現6折優惠HK$8,220（原價：HK$13,700）。

Versace 手提包

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