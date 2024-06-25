2024夏季包款10大必買｜Chloé／Loewe／Balenciaga編織手袋4折起

2024夏季必買包款！夏天穿搭一定要有編織包及大型托特包，因應編織及巨大包款熱潮，不少品牌均推出不同款式的時尚夏日包款。《香港01》「好食玩飛」頻道是次整合夏季必買的10大包款，部分名牌單品更有低至4折優惠，即睇內文！



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夏季必備包款10大推薦 Chloé／Loewe／Balenciaga低至4折

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夏季必備包款【1】Chloé 麻花編織單肩包

Chloé的編織包一向受歡迎，這款單肩包以麻花編織皮革邊及拉菲草重新復刻品牌的人氣包款「Penelope」，翻蓋開口部分亦有金色搭扣，細節滿分、夏日氣息滿滿！包包內襯有帆布、容量充裕，能裝下各種必備小物之餘更有多種背法，CP值超高！Chloé 麻花編織單肩包原價HK$24,400，現在只售HK$17,080！

Chloé 麻花編織單肩包

優惠價：HK$17,080（原價：HK$24,400）

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夏季必備包款【2】Balenciaga Bistro 竹籃包

Balenciaga Bistro 手提包採用多條人造漆皮悉心編織而成，呈現經典竹籃形狀，非常有個性，2024年夏季亦流行橘色系單品，鮮橙色的手提包絕對能夠為穿搭增添夏日清爽活力感覺！手提包亦非常有辨識度，設有印上品牌Logo可拆式行李吊牌，包內空間充裕更有分隔，而且有多種背法，非常方便！手提包原價HK$11,000，現在HK$6,600便可入手！

Balenciaga Bistro 竹籃包

優惠價：HK$6,600（原價：HK$11,000）

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夏季必備包款【3】LOEWE Anagram 鏤空托特包

Loewe的編織包及托特包一直是品牌的熱賣款式，這款LOEWE Anagram 鏤空托特包雖然不算是「編織包」，但同樣是夏天必備的包款！鏤空托特包呈現品牌「Anagram」 的經典圖案，鏤空設計讓人感覺清爽自然，內襯人字棉質帆布抽繩內袋，容量充裕，包口更採用抽繩設計，顏色百搭，不論任何季節和風格也適合！現7折只需HK$13,020（原價HK$18,600）。

LOEWE Anagram 鏤空托特包

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夏季必備包款【4】Cult Gaia Cora 木珠編織包

Cult Gaia Cora 手提包以木質珠飾鑲嵌編織而成，手提包呈水桶形狀，滿滿夏日感！手提包容量適中，可以輕鬆收納卡套、電話、鑰匙、小量化妝品等隨身小物，包包亦採用緞布內襯配有抽繩及金色的品牌Logo，造型更精緻時尚！Cult Gaia Cora 手提包由手工製作，每一顆木珠紋路都不一樣，絕對獨一無二！Cult Gaia Cora 手提包原價HK$3,120，現在HK$1,560便可入手，超級抵買！

Cult Gaia Cora 木珠編織包

優惠價：HK$1,560（原價：HK$3,120）

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夏季必備包款【5】Ulla Johnson Sea Shell 草織手提包

Ulla Johnson Sea Shell 手提包用天然拉菲草、以不同手法手工編織而成，且設有同色系的皮革邊飾和帆布內襯，能夠為日常造型加添夏日度假風情！Ulla Johnson Sea Shell 手提包雖然簡約小巧，但內部空間十足，有暗格且可擴充，太陽眼鏡、電話、銀包、小型化妝品等都可以輕鬆收納！手提包原價HK$3,266，現在只需HK$2,287就買得到！

Ulla Johnson Sea Shell 草織手提包

優惠價：HK$2,287（原價：HK$3,266）

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夏季必備包款【6】STAUD Vacanza 貝殼裝飾針織包

「海邊」、「沙灘」、「貝殼」絕對是夏天代名詞！如果想體驗更濃厚的夏日風情，就一定要入手STAUD Vacanza 貝殼裝飾針織包！STAUD Vacanza 貝殼裝飾針織包是典型的夏季包款，格子上除了編織元素，也有皮革邊飾、帆布內襯，可以輕鬆放入手機、錢包等外型更串滿了貝殼和小海螺，包包更可以扣起來，超多細節！帶著包包去海邊走走就最啱！STAUD Vacanza 貝殼裝飾針織包原價HK$5,480，現在只需HK$3,288，小資女也可以無痛入手！

STAUD Vacanza 貝殼裝飾針織包

優惠價：HK$3,288（原價：HK$5,480）

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夏季必備包款【7】Roger Vivier Viv Skate 藤編包

不想與其他人撞款，就一定要入手Roger Vivier Viv Skate 藤編包！Roger Vivier Viv Skate 藤編包以拉菲草編織而成，手提帶、肩帶及抽繩均以皮革加固，可以因應穿搭選擇不同背法。雖然藤編包設計簡單，但外面設有高辨識度的水晶綴飾方扣，經典又時尚，回頭率超高！原價HK$13,900，現6折HK$8,340。

Roger Vivier Viv Skate 藤編包

優惠價：HK$8,340（原價：HK$13,900）

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夏季必備包款【8】Anya Hindmarch 迷你抽繩包

Anya Hindmarch 迷你抽繩包以拉菲草編織而成，外型仿如海貝，夏日氣息滿滿！迷你手提包設有皮革手柄和抽繩，抽繩採用流蘇設計、袋裡設有內格、肩帶亦可以拆卸，超多細節位！雖然包包設計小巧輕盈，因採用抽繩設計，包內空間更彈性，可以輕鬆裝下鑰匙、卡套和手機！Anya Hindmarch 迷你抽繩包原價HK$4,250，現在只需HK$2,550就買到了！

Anya Hindmarch 迷你抽繩包

優惠價：HK$2,550（原價：HK$4,250）

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夏季必備包款【9】Max Mara Marine 鉤針編織包

Max Mara Marine手提包以手工鉤針編織而成，形似天然草編包，但質感厚實非常耐用，包身亦有品牌Logo的標誌。Max Mara Marine鉤針編織包亦是夏季流行的巨大包包型，包內空間充裕，裝下沙灘巾、水瓶、換洗衣物等都完全無問題！Max Mara Marine 鉤針編織包原價HK$16,790，現在可以HK$11,753入手！

Max Mara Marine 鉤針編織包

優惠價：HK$11,753（原價：HK$16,790）

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夏季必備包款【10】Oscar de la Renta Tro 皮革編織包

Oscar de la Renta 的Tro 皮革編織包包身以拉菲草編織而成，並以皮革飾邊加固，內襯有絨革面，可以輕鬆收納卡套、唇膏、紙巾、鎖匙等日常用品。包上亦有皮革立體梔子花裝飾，更呼應了2024年春夏季流行的立體花朵元素！皮革編織包除了可以用作手拿包，亦可以扣上不同長度的肩帶當成單肩包、斜垮包或手提包使用，CP值超高！Oscar de la Renta Tro 皮革編織包原價HK$20,088，現在只需HK$12,053！

Oscar de la Renta 皮革編織包

優惠價：HK$12,053（原價：HK$20,088）

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