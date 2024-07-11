Poke Bowl 5大推介2024｜足料挪威三文魚/超大份牛油果/秘製牛腱

Poke Bowl近年來在香港愈來愈流行，尤其近年掀起全民健身熱，大家都想食得健康無負擔！而Poke Bowl即是夏威夷魚生飯，又稱波奇碗，由新鮮魚生、多款配料、飯和醬汁組成，可以自由搭配喜歡的食材，因當初因漁民把新鮮漁獲切成塊(Poké)而得名。

無論是運動健身人士，或是偶爾想要清淡健康飲食，Poke Bowl都是不錯的選擇。夏日炎炎，《香港01》「好食玩飛」記者精心整合出5間Poke Bowl必食餐廳，有足料魚生、牛油果，或者特別的口味如山葵乳酪、麻辣蛋黃醬等，即刻一起探索蛋白質滿滿、清新健康的波奇碗！

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Poke Bowl推介2024｜1.PokéToké——魚生份量激多，配料選擇豐富！

PokéToké位於旺角，主打日式蓋飯結合夏威夷波奇飯，招牌蓋飯價格在78元至128元區間。蓋飯底可以自選壽司飯、沙律菜或雙拼，主菜選擇多達11款，當中包括三文魚、吞拿魚、慢煮嫩雞肉、虎蝦仁、八爪魚等，配菜都有24款任選，有青瓜、車厘茄、玉子絲、蟹籽、北寄貝、溏心蛋等，滿滿一碗色彩繽紛、味道層次豐富，營養健康又美味！

而且這一間的Poke Bowl份量非常足，就算男士食都一定夠飽。波奇飯的醬汁可以選擇少醬、走醬或者另上，非常貼心，食客不用害怕熱量超標！除Poke Bowl外，餐廳亦供應多款日式丼飯、炸物同飲品，生熟兼有、種類繁多，總有一款適合您的口味。

PokéToké

地址：旺角廣華街3號百利達廣場地下1號舖

電話：6436 4429

營業時間：11:30 - 21:30



Poke Bowl推介2024｜2.Peek-A-Poke——抵食排隊王，三種份量選擇超貼心！

位於銅鑼灣的排隊王Peek-A-Poke主打美式夏威夷波奇碗，店主精心設計了4款招牌配搭，非常適合選擇困難症嘅朋友！如招牌的加州風味波奇碗（98元起）有三文魚刺身、青瓜、雞蛋絲、三文魚籽同果仁芝麻醬，健康之餘味道都好豐富，配埋粒粒魚籽口感更加有層次。另外亦有「夏威夷風味」、「輕營之選」、「香菇素素」的招牌波奇碗。

餐廳亦有自由風味碗供食客自由配搭。除壽司飯、沙律菜底外，更有珍珠糙米飯，十分適合減脂期或健康人士。波奇碗分為三個分量，迷你碗68元，普通碗基本在88至108元，十分抵食！而加38元便可以升級到大碗，比普通碗多60克，無論是小鳥胃還是大食的您都可以找到適合自己的選擇。小食方面火山炸雞同牛油果豆腐都非常推薦。

Peek-A-Poke

地址：銅鑼灣希雲街16號地舖

電話：5595 7729

營業時間：11:30 - 21:00



Poke Bowl推介2024｜3.Poke Go——選用貴價挪威三文魚，八爪魚超彈牙！

座落於深水埗文青區的Poké Go，小店裝潢清新雅致， 牆壁充滿著植物壁畫，十分有度假感，適合打卡，或同朋友愜意談心。店內Poke Bowl都以夏威夷文命名如「OHANA」(即家庭)、「ONO」(即好吃)，許多細節都能看出店主的小巧思。

餐廳有六款主打推薦的口味，價錢在118元至128元區間，必叫當中一款名為「NALU」(夏威夷文的「浪」)的波奇碗，以十分彈牙由咬口的八爪魚為主角，配櫻桃番茄、和式青蔥、甜粟米、皇帝蟹棒及辣椒碎。醬汁是亮點，調製辣味蛋黃醬，有大中小辣可揀。雖然在同類型餐廳內不算便宜，好在三文魚選用貴價挪威貨，每日新鮮入貨，魚生新鮮足料。

Poke Go

地址：深水埗大南街211號地舖

電話：3563 8137

營業時間：12:00 - 22:00



Poke Bowl推介2024｜4.ONE POKE ROCK——超大朵牛油果花，新穎醬汁、健康果昔夠開胃！

ONE POKE ROCK由Band友和健身愛好者開設，主打健康又營養的波奇碗。每款波奇飯都有特別的名稱，例如「我全都要」、「北加鰤索」、「加洲熱浪」、「健身之鬼」等，搭配上獨一無二的特調醬汁，色彩繽紛猶如一碗藝術品。中間更有一朵可食用鮮花作點綴，不僅賣相漂亮，份量亦很足夠。

飯底除常見的壽司飯、沙律菜外，還有南瓜藜麥飯。醬汁方面，有許多新穎的選擇，如柚子醬油、壽喜燒汁、惹火甜辣汁！定價從92到130元，豐儉由人。當中推薦「我全都要」，牛油果花超大朵，配上肥美的三文魚、吞拿魚粒，採用香菇、蟹籽、紫洋蔥增加口感，配上山葵蛋黃醬十分開胃易入口。飲品方面推薦雜莓乳酪果昔和高蛋白黑芝麻豆腐奶昔，補充膳食纖維及蛋白質！

ONE POKE ROCK

地址：大角咀博文街19號地舖

電話：5525 9028

營業時間：星期一至六12:00 - 21:00，逢星期日休息



Poke Bowl推介2024｜5.Poking——獨家秘製牛腱肉，竟然有暖笠笠波奇飯？

Poking是位於上環文娛中心附近的小店，以白色和木製餐檯椅為設計軸心，清新風的裝潢使人感舒適。招牌波奇飯介乎78至128元，除了常規的三文魚、吞拿魚、雞胸等主菜外，亦有軟熟入味的秘製牛腱肉、香煎雞扒，甚至連慢煮雞胸都有原味以及麻辣味！適合想食得健康又不想過於寡淡的您！

而除了常見的壽司飯、沙律菜外，小店亦能揀蕎麥麵或藜麥粟米沙律，選擇種類十分豐富。配料建議選擇特別的芫茜莎莎或番茄洋蔥莎莎。最貼心的是小店竟有Warm Bowl選項，無論是生理期的女仔還是在寒冷天氣食都不會覺得凍冰冰！

Poking

地址：上環蘇杭街121號地舖

電話： 9427 6159

營業時間：星期一至五11:45 - 20:30，星期六12:00 - 17:00，逢星期日休息



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