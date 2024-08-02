林香檸買一送一$19杯限量搶！Omakase人均$279！６大飲食優惠即搶

買1送1快閃優惠合集！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合6大快閃買1送1優惠，除了有雞煲火鍋、Omakase、日式燒肉等買一送一優惠，更有林香檸手打檸檬茶獨家優惠限時買一送一，人均只需$19！即看內文了解詳情再搶飛！



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買1送1優惠【1】林香檸 — 手打檸檬茶獨家限量買一送一／人均$19！

在深圳爆紅，兼全國有超過370間分店的網紅店林香檸現推出買一送一優惠！茶飲店主打手打檸檬茶，將檸檬和冰打碎融合，再加入紅茶，味道甘甜清新。 除了必試的手打檸檬茶外，還可試試特色的鴨屎香檸檬茶、鮮果系列的柑桔檸檬茶，以及苦瓜檸檬茶，獨家優惠$38，就可任揀2杯同價檸檬茶！人均只需$19，優惠更可以即買即用！

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林香檸 — 手打檸檬茶獨家限量買一送一

優惠價（2人）：$38｜人均$19｜原價$76

*限量500名，每名01會員限購一次

優惠有效期：即日至2024年12月1日

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買1送1優惠【2】宮崎肉本舖 — A5宮崎牛燒肉半放題／送甲羅燒／人均$340！

宮崎肉本舖主打頂級A5櫻花牛燒肉放題餐廳，從宮崎自家農場引入A5櫻花牛，每月冰鮮到港！燒肉店最近推出性價比高的A5宮崎牛半放題，90分鐘用餐時間可以品嘗到A5宮崎牛、日本雞肉、日本黑豚的燒肉頭盤，更可以任意追加超過40款燒肉、小食、沙律、飲品等，現在預訂可享買一送一之餘，再送你兩客甲羅燒，絕對超值！

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宮崎肉本舖 — A5宮崎牛燒肉半放題

成人（2位）：$680｜人均$340｜原價$1,360

優惠有效期：即日至2024年10月31日

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買1送1優惠【3】和牛燒肉一郎 — 120分鐘日本黑毛和牛放題／人均$374！

主打和牛放題的和牛燒肉一郎提供多種和牛的不同部位選擇，每款都油脂豐富、肉味濃厚，如肉眼、牛柳、西冷等，套餐E除黑毛和牛、是日黑毛和牛精選及海鮮外，更有12款日本黑毛和牛任食，包括澳洲特選牛肉、美國特選牛肉、美國嚴選牛肉、牛肉刺身、牛肉壽司、日本豚肉、雞肉等，且有酒精飲品可任飲，現時預訂更可享買一送一優惠，性價比極高！

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和牛燒肉一郎 — 120分鐘日本黑毛和牛放題

星期一至四

成人（2位）：$748｜人均$374｜原價$1,646

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$810｜人均$405｜原價$1,782

*每店每日6個名額，可免費享用無限任飲啤酒、梅酒及清酒

優惠有效期：即日至2024年8月31日

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買1送1優惠【4】荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情下午茶／人均$119！

炎炎夏日，配上多汁的芒果、芳香的榴槤簡直是絕配。荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis下午茶套餐提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，綠色的榴槤及金黃色的芒果賣相吸引、果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕及香芒蟹肉忌廉筒，另外也有新鮮生蠔提供，非常抵食！餐廳環境寧靜舒適，可慢慢享受悠閒的二人時光，一邊細味小巧的美食，一邊打卡！人均只需$119.4！

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荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶

成人（2位）：$238.8｜人均$119.4｜原價$477.6

優惠有效期：即日至2024年9月1日

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買1送1優惠【5】旺角捌捌陸 — 120分鐘雞煲台式任食火鍋／人均$184！

人氣台灣夜市主題料理店捌捌陸，推出120分鐘雞煲台式任食火鍋優惠！有多款雞煲包括薑母鴨、五杯鴨、台式雞煲、麻辣雞煲 、三杯雞煲、麻油雞煲及黃金芝士雞煲任揀，還有超過50款火鍋配料可選擇，食雞煲之餘，更可品嘗到台灣的地道小食如甜不辣、麻辣鴨血、雙色QQ地瓜球、鹽酥雞。

吃台式火鍋，當然不少得特色台灣飲品，有日月潭紅茶、凍頂烏龍茶、茉香綠茶、古早味冬瓜茶、蜂蜜綠茶，涼爽解膩，現有期間限定，凡惠顧台式雞煲即送民豐芝麻味糯米糍一份；豪華雞煲即送民豐開心果味糯米糍一份。現有買一送一優惠，人均低至$184！

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捌捌陸 — 120分鐘雞煲台式任食火鍋

120分鐘台式雞煲火鍋任飲任食套餐＋送民豐芝麻味糯米糍

成人（2位）：$368｜人均$184｜原價$736

120分鐘豪華雞煲火鍋任飲任食套餐＋送民豐開心果味糯米糍

成人（2位）：$498｜人均$249｜原價$996

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買1送1優惠【6】龍亭 — Omakase 鐵板燒套餐／人均$279！

佐敦日本料理餐廳龍亭推出Omakase 鐵板燒套餐買一送一優惠！鐵板燒套餐有不同選擇，高級廚師發辦套餐有9道菜，有刺身、鐵板海鮮、黑松露海鮮炒飯、宮城賖厚切黑豚扒等，午市商務一人前套餐則有海膽炒飯、鐵板海鮮、澳洲牛柳粒等8道菜。

不過最特別的絕對是尊貴廚師發板套餐！可以品嘗到煙燻米紙大蝦牛油果、傳統法式鵝肝、加拿大海膽伴法國黑魚子醬、鐵板酥皮芝士澳洲龍蝦等高級料理，絕對是極致奢侈的體驗！人均更只需$279起！

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龍亭 — Omakase 鐵板燒套餐

午市商務一人前套餐

成人（2位）：$588｜人均$279｜原價$1,176

商務鐵板套餐

成人（2位）：$788｜人均$394｜原價$1,576

高級廚師發辦套餐

成人（2位）：$988｜人均$494｜原價$1,976

尊貴廚師發板套餐

成人（2位）：$1,314｜人均$657｜原價$2,628

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👇🏻其他買一送一優惠👇🏻

SKECHERS SUMMER WATERPARK 2024｜6萬呎戶外充氣水上樂園｜人均$244起

Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜超大室內外遊樂場｜低至$69

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