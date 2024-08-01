火鍋推介4間｜原隻鮑魚／A5和牛／台式雞煲／買一送一　$184起

火鍋推介2024｜打邊爐推介｜香港人打邊爐可以無分季節，即使一人也好，在家也好，一樣可以照吃火鍋。《香港01》「好食玩飛」編輯精選出4間火鍋，有原隻鮑魚、A5和牛、多款海鮮，也有台式和日式火鍋任你揀，有間更有買一送一優惠，即睇下文！



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火鍋推介【1】花圖 —— 原隻鮑魚／A5和牛／7吋蟶子皇 低至7折

位於尖沙咀海港城的花圖推出花圖瑰寶火鍋套餐，餐廳環境優雅，適當三五知己聚會。火鍋拼盤並不馬虎，有海蝦、日本元貝及龍躉片，肉類拼盤更有和牛封門柳、日本佐賀豚、紐西蘭羊肉片。湯底可選清湯、芫荽皮蛋湯、麻辣湯或鴛鴦鍋，也可加$88升級至養顏三雪清雞湯。另有點心拼盤，打邊爐之餘，還可吃盡特色點心，包括刈菜蝦餃皇、黑魚籽蟹肉燒賣、小籠包、紅寶石雞肉酥等多款。

花圖另有花圖尊爵火鍋套餐，湯底可選養顏三雪清雞湯、重慶麻辣湯或芫荽皮蛋湯，追求滋補養顏，可加$128再追級至花膠濃魚湯，海鮮方面陣容相當豪華，有加拿大象拔蚌、海斑片、原隻南非鮑魚、7吋蟶子皇、時令活海蝦，肉類更有入口即融的日本A5和牛、 和牛封門柳及紐西蘭羊肉片，現有獨家優惠低至7折。👉🏻按此立即訂座

花圖｜花圖瑰寶火鍋套餐

成人（2位）：$1,350｜人均$675｜原價$1,857

花圖尊爵火鍋套餐

成人（2位）：$1,910｜人均$955｜原價$2,627

優惠有效期：即日起至2024年9月2日

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營業時間：12:00-23:00

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖（尖東站L5出口）



火鍋推介【2】香江花月 —— 日本牛乳玫瑰鍋／鮑魚鮮蟹斐沙圈 獨家45折

主打突破傳統、養生美顏的火鍋香江花月推出全新日本牛乳玫瑰鍋，乳白的牛奶湯底，配上多種色彩嬌豔的花瓣，賣相十分華麗，吃之前記得先打卡！不喜歡牛乳的，也可試試秘製花雕豬肚鍋、清湯鍋、四川麻辣鍋、秘製沙嗲鍋、鴛鴦鍋。另外必食推介斐沙圈，擺盤精美之餘，還非常足料：鮑魚、帶子、大蝦、鮮蟹、高級牛肉及豬肉，應有盡有。現有獨家優惠，斐沙圈45折，還可以加$20換購價值$168或以下之火鍋鍋底一款！👉🏻按此立即訂座

香江花月｜養生美顏火鍋

成人（2-4位）：$714｜人均$357（2位計）｜原價$1,556

優惠有效期：即日起至2024年9月2日

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地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓／佐敦佐敦道31-37號百誠大廈2樓／荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630B號



火鍋推介【3】旺角捌捌陸 —— 120分鐘雞煲台式任食火鍋／人均$184／買一送一

人氣台灣夜市主題料理店捌捌陸，推出120分鐘雞煲台式任食火鍋優惠！有多款雞煲包括薑母鴨、五杯鴨、台式雞煲、麻辣雞煲 、三杯雞煲、麻油雞煲及黃金芝士雞煲任揀，還有超過50款火鍋配料可選擇，食雞煲之餘，更可品嘗到台灣的地道小食如甜不辣、麻辣鴨血、雙色QQ地瓜球、鹽酥雞。

吃台式火鍋，當然不少得特色台灣飲品，有日月潭紅茶、凍頂烏龍茶、茉香綠茶、古早味冬瓜茶、蜂蜜綠茶，涼爽解膩，現有期間限定，凡惠顧台式雞煲即送民豐芝麻味糯米糍一份；豪華雞煲即送民豐開心果味糯米糍一份。現有買一送一優惠，人均低至$184！👉🏻按此立即訂座

捌捌陸｜120分鐘台式雞煲火鍋任飲任食套餐＋送民豐芝麻味糯米糍

成人（2位）：$368｜人均$184｜原價$736

120分鐘豪華雞煲火鍋任飲任食套餐＋送民豐開心果味糯米糍

成人（2位）：$498｜人均$249｜原價$996

120分鐘台式雞煲火鍋任飲任食套餐＋送民豐芝麻味糯米糍

成人（1位）：$284｜原價$368

120分鐘豪華雞煲火鍋任飲任食套餐＋送民豐開心果味糯米糍

成人（1位）：$349｜原價$498

優惠有效期：即日起至2024年9月2日

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火鍋推介【4】牛摩 —— 北海道雪夢豚爽肉／送鹿兒島薩摩牛 人均$272起

牛摩的日式火鍋放題牛肉一向性價比高，晚市120分鐘放題可任食北海道雪夢豚肉、牛肩胛及星級牛肌腹等優質靚肉，北海道雪夢豚肉油脂豐富，爽口、肉味濃郁；星級牛肌腹及牛肩胛牛味極重，配合打邊爐的湯底掛汁之後，更加惹味！而自助區更有多款新鮮配料任食，價錢親民，預購還送100克鹿兒島薩摩牛！現有優惠7折！👉🏻按此立即訂座

牛摩｜北海道雪夢豚 X 牛肩胛 ‧ 120分鐘火鍋放題

成人（1位）：$272｜原價$389

👉🏻按此立即訂座 ＊星期六、日及公眾假期另加$10／1位；晚市另收$50／1位（分店收取）

日期：即日起至2024年9月22日；兌換日期至9月30日

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地址：

沙田橫壆街3樓61-63號舖沙田中心號3樓（2606 1222）／

將軍澳調景嶺景嶺路8號都會駅2樓K01A及039號舖（2369 2188）／

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期2樓2060-62號舖（2351 3381）／

屯門屯合街2號屯門時代廣場南翼L3樓21號舖（2613 0088）／

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 2樓2031號舖（2320 8260）／

上水龍琛路39號上水廣場5樓513號舖（3998 4630）



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