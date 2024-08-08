自資樂隊DIFINE無大公司背景　成員白天打工晚上排練　堅持音樂夢

在香港做音樂不容易，如果沒有大公司背景，就更加困難。



香港新晉樂隊「DIFINE」是一隊自資組成的樂隊，他們由五位成員組成，並在2024年4月發表第一首派台單曲《DIFINE》，並於7月再發表第二首單曲《Sweet Dream》。面對沒有資源的情況下，仍然堅持白天工作、晚上排練，全力追逐他們的「音樂夢」。



自資樂隊「DIFINE」由五位成員組成。（DIFINE）

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自資樂隊零資源

香港新晉樂隊DIFINE，分別由Regent、Cheuko、Jerry、Cotton和VOX，五位成員組成，他們是一隊自資組成的樂隊，於2024年4月發表第一首派台單曲《DIFINE》。

由於DIFINE是自資樂隊，沒有大公司支持，樂隊的營運、對外宣傳，都由成員親力親為，「五位成員除了音樂外，對市場推廣宣傳的事務一竅不通，對如何發行到主流媒體及電台，如何推廣，如何做市場調查，怎樣談贊助等等可謂毫無頭緒。」最後憑著他們對音樂的熱誠，業界的朋友、前輩們都給予樂意幫助，讓第一首單曲成功派台。

2024年4月發表第一首派台單曲《DIFINE》（DIFINE）

為追「音樂夢」白天工作晚上排練

營運樂隊的資金，不論是作品製作，還是宣傳，都是由成員打工賺錢支出，DIFINE的成員為追逐音樂夢，白天都有各自的正職（其中一位更身處韓國讀大學）。到了晚上卸去打工仔的身份，又回復成為樂隊成員。因為他們對音樂的熱誠、追求夢想的執著，令他們即使再辛苦，都仍覺得開心，「其實所有成員都是一樣，每天緊密節奏行程接行程，為的都是『追夢』。」

7月再發表第二首單曲《Sweet Dream》。（DIFINE）

新曲《Sweet Dream》講社畜追夢

DIFINE在7月再發表第二首單曲《Sweet Dream》，正正就是成員們的現實寫照。都市人日復日地工作，充滿生活壓力，DINFINE希望聽眾可以通過短短四分半鐘，一起做一場「Sweet Dream」，跟DIFINE成員一起忘卻現實生活的沉重，做一個快樂的夢。

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