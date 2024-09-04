秋天衣櫃10大必備單品！LOEWE長褲／CHLOÉ短靴／GANNI外套低至3折

秋天換季10大必備單品！秋天即將來臨，又係時候幫衣櫃換季啦！《香港01》「好食玩飛」頻道這次為大家精選10件秋天必備單品，名牌毛衣、短靴、外套等低至3折！把握機會買晒所有心頭好啦！



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秋天必備單品【1】SEE BY CHLOÉ 羊毛切爾西靴

秋天穿搭必須有一雙短靴！SEE BY CHLOÉ 羊毛切爾西靴絕對是秋天必備！這款切爾西靴內襯有絨軟的羊毛皮，鞋底採用防滑設計，時髦、舒適又保暖，而且有踭設計會顯得身型更修長，在秋天搭配直筒褲或迷你半截裙都可以！SEE BY CHLOÉ 羊毛切爾西靴原價$4,283，現在可以半價入手！

SEE BY CHLOÉ 羊毛切爾西靴

優惠價：$2,142｜原價：$4,283

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秋天必備單品【2】SEE BY CHLOÉ 短靴

如果不喜歡有踭設計的短靴，另一款SEE BY CHLOÉ 短靴就絕對適合你！這款短靴是一年四季都適合的經典款式，雖然採用低調的黑色，但靴子旁配有與包款設計同款的金色扣，低調得來亦帶時尚感！而且靴子設有拉鍊，十分方便！原價$4,283，現在可以半價入手！

SEE BY CHLOÉ 短靴

優惠價：$2,142｜原價：$4,283

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秋天必備單品【3】LOEWE 平底懶人鞋

LOEWE平底懶人鞋在秋天的休閒穿搭可以大派用場！除了有品牌標誌性的「Anagram」 Logo，鞋子邊緣佈滿品牌標誌壓花！帆布設計不會太過悶熱，在秋天時分穿著不會太大負擔，而且時尚感滿分！現在LOEWE平底懶人鞋只售$3,210，大減二千元！

LOEWE 平底懶人鞋

優惠價：$3,210｜原價：$5,350

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秋天必備單品【4】ACNE STUDIOS 短袖毛衣

秋天未至於冷到要穿長袖毛衣保暖，但穿普通短袖又有點冷，那這件ACNE STUDIOS短袖毛衣就剛剛好！ACNE STUDIOS 短袖毛衣以抓絨織成，質感柔軟又保暖，下擺部分有小巧的標誌性「Micro Face」 撲克臉貼花Logo，低調又不失辨識度！現在可以$960入手！

ACNE STUDIOS 短袖毛衣

優惠價：$960｜原價：$2,400

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秋天必備單品【5】STAUD 無袖毛衣

STAUD無袖毛衣同樣是秋天必備款式！雖然STAUD無袖毛衣看似不保暖，但其實材質含有羊絨成分，搭配棉質混紡面料，在秋天天氣下穿著絕對適合！STAUD無袖毛衣設計線條俐落型格，定能吸引無數目光！現在只需$951便可買到，價錢超值！

STAUD 無袖毛衣

優惠價：$951｜原價：$1,901

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秋天必備單品【6】GANNI 牛仔外套

秋天絕對是牛仔外套的季節！想打造出日系休閒風格，就一定要入手GANNI 牛仔外套！GANNI 牛仔外套與普通牛仔外套不同，採用有領及修身設計，風格時尚又不會過於休閒，而且牛仔外套更可以有許多搭配風格！原價$3,095，現在$1,548便可以買到！

GANNI 牛仔外套

優惠價：$1,548｜原價：$3,095

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秋天必備單品【7】ACNE STUDIOS 風褸

風褸也是秋天必備的單品！但不想風褸過於簡單無設計感？ACNE STUDIOS風褸就幫到呢！ACNE STUDIOS這款風褸採用短版設計，外面淺咖啡色調，襯裡以格紋純棉製成，胸前有低調的Logo貼花，腰帶和下擺扣環會顯得身型更修長！原價$5,400，現在4折，只需$2,160。

ACNE STUDIOS 風褸

優惠價：$2,160｜原價：$5,400

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秋天必備單品【8】BIRKENSTOCK 1774 棉質長褲

秋天最常見的休閒穿搭通常都會搭配一條鬆垮垮的長褲，可以凸顯慵懶感、遮肉又好看！BIRKENSTOCK 1774 棉質長褲採用直筒褲版型，配以有機純棉府綢製成，褲頭部分的綁帶設計更是加分位，兼具舒適性和時髦度，搭配涼鞋或短靴都適合！而且有兩種顏色可以選擇，6折後只需$714！

BIRKENSTOCK 1774 棉質長褲

優惠價：$714｜原價：$1,190

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秋天必備單品【9】POLO RALPH LAUREN 梭織羊毛喇叭褲

秋天穿搭怎能少得了格紋？ POLO RALPH LAUREN這條格紋羊毛喇叭褲絕對是必備單品之一！經典格紋設計有辨識度又型格，而家喇叭褲設計更顯瘦！這款喇叭褲原價$3,103，現在$1552便可入手！

POLO RALPH LAUREN 梭織羊毛喇叭褲

優惠價：$1,552｜原價：$3,103

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秋天必備單品【10】LOEWE 羅紋羊毛闊腿褲

秋天時分最經典的顏色莫過於卡其色！LOEWE的闊腿褲就擁有這項必備元素！這款闊腳褲以羅紋羊毛製成，高腰設計可以顯腿長，時尚且機能性十足！褲子旁邊更飾有皮革「Anagram」Logo增加辨識度，細節滿滿！現在半價，只需$4,325便買到。

LOEWE 羅紋羊毛闊腿褲

優惠價：$4,325｜原價：$8,650

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