NET-A-PORTER限時75折　Ray-Ban太陽眼鏡$948／Chloé手袋$3712

NET-A-PORTER限時優惠！NET-A-PORTER推出雙十一光棍節限時優惠，多達7,775件精選單品全部75折！其中Ray-Ban太陽眼鏡更低至$948、JACQUEMUS頸巾$1,661起、Chloé手袋都只係$3,712！以指定連結及優惠碼更可優先搶購，即看內文！



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NET-A-PORTER早鳥優惠75折 10.23起優先搶購

NET-A-PORTER推出光棍節（Single's Day）優惠，多達7,775件單品可享75折折扣優惠！由10月23日起至10月27日，以指定連結進入NET-A-PORTER官網並使用優惠碼【SINGLES25】結帳即享75折！

NET-A-PORTER光棍節優惠將於10月28日至11月12日公開發售，想買到心頭好就要用按以下連結入官網優先搶購，手快有手慢無啊！

NET-A-PORTER Single's Day

早鳥發售日期：2024年10月23日至10月27日

公開發售日期：2024年10月28日至11月12日

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NET-A-PORTER必買15大超抵單品

NET-A-PORTER早鳥優惠必買 — 太陽眼鏡類

太陽眼鏡推薦【1】Ray-Ban Clubmaster 太陽眼鏡｜早鳥優惠：$948

Clubmaster一直是Ray-Ban熱賣的太陽眼鏡系列，其中眉框款式更是最暢銷的款式！這款Ray-Ban Clubmaster 太陽眼鏡非常型格，鏡架以黑色搭配金色增添復古氣息，而且擁有100%紫外線保護，實用又美觀！

Ray-Ban Clubmaster 太陽眼鏡

早鳥優惠：$948（原價：$1,265）

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太陽眼鏡推薦【2】Prada 大方框太陽眼鏡｜早鳥優惠：$2,478

Prada的太陽眼鏡一向給人一種獨特的品味，設計大膽摩登又有個性！這款Prada 大方框太陽眼鏡的鏡臂刻有Prada的標誌性Logo、鏡架採用微變形的方形設計，低調之餘又不失美感，大方框設計可以修飾臉型，亦提供100%紫外線保護。

Prada 大方框太陽眼鏡

早鳥優惠：$2,478（原價：$3,305）

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太陽眼鏡推薦【3】Gucci 貓眼型太陽眼鏡｜早鳥優惠：$1,927

自從NewJeans成員Hanni擔任Gucci全球品牌代言人後，Gucci成功翻紅並打入年輕人市場！這款Gucci 貓眼型太陽眼鏡設計復古有個性，玳瑁色鏡架流行時尚，更可以輕鬆搭配秋冬季節的卡其色系穿搭！Gucci 貓眼型太陽眼鏡同樣提供100%紫外線防護。

Gucci 貓眼型太陽眼鏡

早鳥優惠：$1,927（原價：$2,570）

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NET-A-PORTER早鳥優惠必買 — 皮帶類

皮帶推薦【4】Chloé Poppie 皮帶｜早鳥優惠：$2,887

Chloé Poppie 皮帶以黑色小牛皮和金色五金配件製成，既時尚又耐用。皮帶以繩結結構與金色黃銅扣環設計，可以隨意調節及搭配不同造型，非常易襯！此外，金色黃銅的繩頭亦飾有Chloé Logo，增添辨識度！

Chloé Poppie 皮帶

早鳥優惠：$2,887（原價：$3,850）

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皮帶推薦【5】JACQUEMUS La Ceinture Regalo 皮帶｜早鳥優惠：$2,797

JACQUEMUS La Ceinture Regalo 皮帶以牛皮製成，飾有金色圓形和方形扣環，造型更特別！JACQUEMUS La Ceinture Regalo 皮帶可以自由調節，設計亦時尚有個性，絕對會為日常穿搭加分！

JACQUEMUS La Ceinture Regalo 皮帶

早鳥優惠：$2,797（原價：$3,730）

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皮帶推薦【6】Déhanche Brancusi 皮帶｜早鳥優惠：$2,640

Déhanche是被稱為高端時尚腰带的奢侈品牌，這款Déhanche Brancusi 皮帶以白色皮革製成，帶有70年代的復古風情，飾有弧形鍍金扣環。以皮帶搭配秋冬季節的卡其色系穿搭就最適合不過！

Déhanche Brancusi 皮帶

早鳥優惠：$2,640（原價：$3,520）

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NET-A-PORTER早鳥優惠必買 — 頸巾類

頸巾推薦【7】JACQUEMUS L'Echarpe 頸巾｜早鳥優惠：$1,661

這款 JACQUEMUS L'Echarpe 頸巾以提花羊毛針織編成，非常厚實保暖。頸巾織有同色系的粗體Logo，兩端飾有柔軟流蘇，極具時尚感。JACQUEMUS L'Echarpe 頸巾有卡其色及灰色兩種選擇，兩種顏色都非常百搭易襯，絕對是衣櫃必備item！

JACQUEMUS L'Echarpe 頸巾

早鳥優惠：$1,661（原價：$2,215）

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頸巾推薦【8】JACQUEMUS Le Chale Grosgrain 頸巾｜早鳥優惠：$1,661

JACQUEMUS Le Chale Grosgrain 頸巾手感柔軟，以羊駝毛和羊毛製成，以帶有手巾仔及披肩感覺設計，造型特別，繫結部分可擺在正面或背面，能夠保暖亦不會過於笨重。JACQUEMUS Le Chale Grosgrain 頸巾有象牙色及灰色選擇，兩種都非常容易搭配！

JACQUEMUS Le Chale Grosgrain 頸巾

早鳥優惠：$1,661（原價：$2,215）

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頸巾推薦【9】LEMAIRE Wrap 頸巾｜早鳥優惠：$2,443

LEMAIRE Wrap頸巾造型特別，以柔軟且天然保暖的羊毛織成，圍裹式設計彷彿雙袖垂搭在毛衣肩頭，可以自由調節。百搭的深灰色調非常適合秋冬穿搭！

LEMAIRE Wrap 頸巾

早鳥優惠：$2,443（原價：$3,258）

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NET-A-PORTER早鳥優惠必買 — 手袋類

手袋推薦【10】Chloé Woody Nano Tote 手袋｜早鳥優惠：$3,712

Chloé的Woody系列一向極受歡迎，包款實用之餘更非常百搭，這一款Woody Nano Tote造型俏皮又有趣味性，初登場時更經常缺貨！手袋有肩背、斜揹、手提3種背法，設有內格，容量充足，放入手機、錢包等都無問題，顏色更非常百搭！

Chloé Woody Nano Tote 手袋

早鳥優惠：$3,712（原價：$4,950）

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手袋推薦【11】STAUD Shirley 托特包｜早鳥優惠：$2,040

STAUD 這款「Shirley」托特包以帆布製成，設有皮革邊飾，方形形狀配條紋設計增添復古韻味！STAUD Shirley 托特包可容納電話、卡夾、太陽眼鏡等，更有拉鍊及小袋子分隔。托特包亦附有肩帶，可以肩背、斜揹或手提，功能性及實用性同樣十足！

STAUD Shirley 托特包

早鳥優惠：$2,040（原價：$2,720）

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手袋推薦【12】DeMellier New York 手袋｜早鳥優惠：$3,150

DeMellier是來自英國倫敦的小眾品牌，更是凱特王妃的愛牌之一！這款DeMellier New York 手袋時髦優雅，以帆布配皮革手工製成，包內空間充裕，可以輕鬆放入電話、錢包、化妝品、筆記本等日常用品。這款手袋更有其他顏色及材質選擇，可以肩背、斜揹或手提，輕鬆搭配不同日常穿搭！

DeMellier New York 手袋

早鳥優惠：$3,150（原價：$4,200）

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NET-A-PORTER早鳥優惠必買 — 服飾類

服飾推薦【13】GANNI 復古迷你牛仔連衣裙｜早鳥優惠：$2,246

GANNI 這款牛仔迷你連身裙裁自有機牛仔布，版型以寬鬆的娃娃裙設計，胸前設有口袋、扣子及衣領，鈕扣部份刻有GANNI Logo，設計帶有北歐時尚感，搭配樂福鞋或平底鞋都適合！

GANNI 復古迷你牛仔連衣裙

早鳥優惠：$2,246（原價：$2,995）

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服飾推薦【14】STAUD Christopher 毛衣｜早鳥優惠：$2,298

STAUD 這款「Christopher」 毛衣是轉季必備的單品之一！STAUD Christopher 毛衣以羊毛混紡紗線織成，衣料厚實保暖，衣領可以調節成高領或下翻領，設計摩登時尚，而且非常百搭，能夠為秋日造型加分！

STAUD Christopher 毛衣

早鳥優惠：$2,298（原價：$3,064）

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服飾推薦【15】Ami Paris Pussy-bow 恤衫｜早鳥優惠：$2,625

Ami Paris Pussy-bow 恤衫以近期流行的學院風設計，領口前有優雅精緻的蝴蝶結點綴，可以自行調整形狀，亦可以鬆開可令造型更顯隨性。恤衫直筒衣身帶弧形下擺非常休閒，口袋上還繡有低調雅緻的同色Logo，低調又百搭！

Ami Paris Pussy-bow 恤衫

早鳥優惠：$2,625（原價：$3,500）

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NET-A-PORTER Single's Day

早鳥發售日期：2024年10月23日至10月27日

公開發售日期：2024年10月28日至11月12日

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