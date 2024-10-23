秋冬外套10大推薦　CDG GIRL／Polo Ralph Lauren／TOD'S快閃75折

秋冬外套推薦2024！天氣開始轉涼，又是入手新外套的好時機！NET-A-PORTER推出雙十一光棍節限時優惠，多達7,775件精選單品全部75折！其中有CDG GIRL、Polo Ralph Lauren、TOD'S等名牌外套，Thom Browne更平近$9,500！以指定連結及優惠碼更可優先搶購，即看內文！



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NET-A-PORTER早鳥優惠75折 10.23起優先搶購

NET-A-PORTER推出光棍節（Single's Day）優惠，多達7,775件單品可享75折折扣優惠！由10月23日起至10月27日，以指定連結進入NET-A-PORTER官網並使用優惠碼【SINGLES25】結帳即享75折！

NET-A-PORTER光棍節優惠將於10月28日至11月12日公開發售，想買到心頭好就要用按以下連結入官網優先搶購，手快有手慢無啊！

NET-A-PORTER Single's Day

早鳥發售日期：2024年10月23日至10月27日

公開發售日期：2024年10月28日至11月12日

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秋冬外套推薦【1】COMME des GARÇONS GIRL 千鳥格外套｜早鳥優惠 $4,649

COMME des GARÇONS GIRL（CDG GIRL）是CDG的支線品牌，主打年輕少女風格服飾。這件千鳥格外套以羊毛製成，保暖又實用，復古的黑白千鳥格紋充滿英倫學院風味，而且非常易搭配，上班一族絕對要入手！

COMME des GARÇONS GIRL 千鳥格外套

早鳥優惠：$4,649（原價：$6,199）

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秋冬外套推薦【2】COMME des GARÇONS GIRL 彼得潘領外套｜早鳥優惠 $4,874

這款Comme des Garçons GIRL 外套以羊毛華達呢製成，黑色車縫褶帶有低調的復古文藝氣息，兩側的小口袋及彼得潘領增添少女感，造型十分百搭，休閒或優雅風格都能輕鬆駕馭！

COMME des GARÇONS GIRL 羊毛外套

早鳥優惠：$4,874（原價：$6,499）

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秋冬外套推薦【3】Polo Ralph Lauren 乾濕褸｜早鳥優惠 $3,892

乾濕褸是衣櫃裡不可或缺的單品，這件經典簡約的Polo Ralph Lauren 華達呢乾濕褸，版型寬鬆並配有可拆式扣環腰帶，可以自由穿戴及調節，能夠搭配不同服飾造型！

Polo Ralph Lauren 乾濕褸

早鳥優惠：$3,892（原價：$5,190）

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秋冬外套推薦【4】adidas Originals x Wales Bonner 雙面外套｜早鳥優惠 $2,908

adidas Originals x Wales Bonner 聯乘的外套採用雙面設計，其中一邊由格紋純棉斜紋布製成，衣袖雙側飾有標誌性的「三道槓」條紋，另一面則以純色再生軟殼面料製成，胸前亦飾有品牌Logo的刺繡。

adidas Originals x Wales Bonner 雙面外套

早鳥優惠：$2,908（原價：$3,878）

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秋冬外套推薦【5】Sea Viv 頸巾連腰帶羊毛外套｜早鳥優惠 $6,438

紐約女裝品牌Sea的「Viv」系列外套是品牌的熱賣款式之一，以羊毛製成非常保暖，附有頸巾及腰帶，均可自由拆卸或調節，能夠輕鬆駕馭不同時髦、冷酷、休閒簡約等造型，腰帶亦可以更修飾身形，絕對是秋冬必買item！

Sea Viv 頸巾連腰帶羊毛外套

早鳥優惠：$6,438（原價：$8,575）

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秋冬外套推薦【6】Thom Browne Bell 羊毛羊絨外套｜早鳥優惠 $28,500

Thom Browne 這款「Bell」 外套以羊毛羊絨混紡面料製成，領口亦飾有羊毛，具有良好的防風及保暖效果。Bell 外套充滿英倫學院風味，衣袖上有品牌標誌性的羅緞條紋作點綴，第一顆鈕扣為金屬壓花扣，其他鈕扣則為暗扣，低調又不失特色。

Thom Browne Bell 羊毛羊絨外套

早鳥優惠：$28,500（原價：$38,000）

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秋冬外套推薦【7】The Frankie Shop Bea 西裝外套｜早鳥優惠 $2,007

The Frankie Shop 的 「Bea」西裝外套以縐紗製成，採用鬆垮柔軟的版型，落肩、無墊肩設計更顯慵懶，搭配西裝褲、短版上衣或高領毛衣等日常服飾更顯休閒！這款西裝外套有黑、白、棕及咖啡色選擇，絕對有一款適合你！

The Frankie Shop Bea 西裝外套

早鳥優惠：$2,007（原價：$2,676）

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秋冬外套推薦【8】Simone Rocha 綁帶外套｜早鳥優惠 $15,337

獲英國時尚大獎女裝設計師的Simone Rocha同名品牌以夢幻與黑暗美學而為人認識，這款綁帶外套是2024秋冬系列全新單品，暗色系外套搭配夢幻的綁帶設計復古又優雅。綁帶外套以羊毛混紡面料製成，沙漏剪裁設計更顯身材，當成外套或上衣、裙子單穿也可！

Simone Rocha 綁帶外套

早鳥優惠：$15,337（原價：$20,450）

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秋冬外套推薦【9】sacai 拼接磨邊牛仔外套｜早鳥優惠 $4,875

日本時裝品牌sacai，以融合不同元素和風格而聞名，服裝充滿創意和獨特性。這件拼接磨邊牛仔外套同樣特別，以牛仔布巧妙拼接而成，彷彿將兩件外套融為一體，配有側面開衩及寬鬆衣袖，穿上去俐落不顯臃腫。

sacai 拼接磨邊牛仔外套

早鳥優惠：$4,875（原價：$6,500）

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秋冬外套推薦【10】TOD'S 飛行員皮革外套｜早鳥優惠 $34,425

TOD'S 這款飛行員皮革外套做工奢華考究，以柔軟皮革製成，飾有俐落的直角肩及同色系羅紋邊飾，手袖及下擺採用束口設計，能夠防風及保暖。TOD'S 飛行員皮革外套僅在NET-A-PORTER 獨家發售！

TOD'S 飛行員皮革外套

早鳥優惠：$34,425（原價：$45,900）

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