聖誕酒店Staycation推介5間｜尖東站附近+維港景｜附Trip.com優惠

聖誕酒店Staycation推介｜遇上聖誕旅行旺季，不想在外地人擠人，其實留港Staycation也是個不錯選擇！現時不少酒店在聖誕及除夕期間，推出Staycation套餐，以下推介5間適合在聖誕節Staycation的香港酒店，人均$935起，其中香港朗廷酒店更是非常就近尖東站，睇完燈飾可輕鬆回酒店，與另一半度過一個浪漫溫馨聖誕夜！



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香港酒店聖誕節Staycation推介【1】香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

香港朗廷酒店位於尖沙咀繁華地段，交通便利，鄰近已有不少人氣景點。由酒店出發前往尖沙咀海濱僅僅只是3分鐘，與另一半享用完聖誕晚餐後，可選擇在充滿燈飾的街道上散步，也可避開人潮，回程途中無需與別人迫交通工具，破壞節日雅興！

值得一提，酒店主打典雅歐陸風情，大堂高高掛著兩束水晶吊燈，雅典裝修頗有置身歐洲宮殿感覺，在聖誕節特別有氣氛！

房間方面，酒店配有客房及套房，兩類房型的風格同樣以簡約古典為主。此外，房內配備迷你吧、風筒、浴缸等，設備一應俱全，而酒店的設施也同樣全面，提供雅典風的無邊際游泳池、桑拿、按摩室、健身室等設施，最適合兩個人在假日中好好放鬆。

酒店在聖誕期間更推出「佳節住宿套餐」，雙人除了可入住客房或套房一晚外，更可在Palm Court餐廳享用雙人佳節晚市套餐，以及在 The Food Gallery 享用雙人自助早餐！

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

房價：人均淨價 HKD$1,436起（城市景高級雙床房）

地址：尖沙咀北京道8號

交通：港鐵尖東站L5出口，步行2分鐘

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香港酒店聖誕節Staycation推介【2】香港數碼港艾美酒店（Le Méridien Hong Kong, Cyberport）

香港數碼港艾美酒店位於香港島南區 ，地點遠離鬧市，還可飽覽南中國海的海景以及薄扶林綠意盎然的山景，是放慢生活節奏的好選擇。此外，酒店樓下便有餐廳、便利店、電影院等吃喝玩樂的配套，十分方便。即使是想外出感受節日氣氛的朋友，酒店也配備免費的穿梭巴士，從酒店出發也僅須15分鐘左右便可到達港島的各購物中心，如果想感受濃厚聖誕氣氛，亦推介到銅鑼灣、蘭桂坊等旅遊熱點，回來也非常快捷。

房間配套方面，酒店擁有170間客房與套房，部份客房及套房可觀賞到山景或海景，而且整個房間採用智能及可持續設施，如智能房間控制系統、無線電話充電器、Waterlogic濾水龍頭等，提供嶄新的入住體驗。另外，酒店設有四個特色餐飲場地，包括中菜廳、全天候餐廳、日式居酒屋、特色酒吧及咖啡室，也有室外游泳池、健身室等活動設施，即使足不出戶也能享受全面的服務。

酒店現時亦有Staycation優惠，除了可入住時尚客房一晚外，還可在酒店餐廳Southside Bistro享受雙人自助早餐，以及在特色酒吧 Latitude 22享受兩杯節慶雞尾酒。如果想更有節日氣氛，可額外加購房內節慶裝飾佈置，及是日精選蛋糕兩件。

香港數碼港艾美酒店 （Le Méridien Hong Kong, Cyberport）

房價：人均淨價 HKD$935起（特大床客房）

地址：香港島薄扶林數碼港道100號

交通：58號小巴（港鐵堅尼地城站A出口）／69X號小巴（港鐵銅鑼灣站D出口）／69號小巴 (港鐵太古站A出口)，於數碼港道數碼港商場 / 數碼港公共運輸交匯處下車，步行約3分鐘；或乘搭酒店免費穿梭巴士（港鐵香港站地庫L2層）

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香港酒店聖誕節Staycation推介【3】香港麗豪酒店（Regal Riverside Hotel）

香港麗豪酒店位於沙田城門河畔，鄰近有多個旅遊景點，如每年都會佈置大型聖誕燈飾的新城市廣場、熱鬧的沙田馬場等，而且該酒店距離迪士尼樂園約24公里，大約30分鐘車程，安排聖誕節行程非常方便！

房間配套方面，酒店以融合現代與傳統風格設計，房間寬闊舒適，部份房型更可欣賞到河景。此外，酒店的設備也相當齊全，提供室外游泳池、Spa、健身室、酒吧及餐廳等休閒娛樂設施。

在聖誕佳節及除夕期間，香港麗豪酒店更推出「聖誕節日及新年倒數自助晚餐」，入住日可於指定地點享用雙人自助晚餐1份，及大玩尋寶遊戲！

香港麗豪酒店推出「聖誕節日及新年倒數自助晚餐及聖誕月晚餐套餐」。（Trip.com）

香港麗豪酒店（Regal Riverside Hotel）

房價：人均淨價 HKD$934.8起（高級客房）

地址：沙田大涌橋路麗豪酒店34-36號

交通：港鐵沙田圍站C出口，步行約10分鐘

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香港酒店聖誕節Staycation推介【4】香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East）

香港九龍東皇冠假日酒店位於將軍澳地鐵站及PopCorn購物中心上層，從酒店步行至地鐵站和購物商場也不用一分鐘，無論外出觀賞聖誕燈飾，還是想與另一半放慢生活節奏，在附近商場閒逛也相當合適。而酒店共設有359間可俯瞰都市景緻的客房，且採用落地玻璃設計，與另一半享受完聖誕大餐後，在房間內透過落地玻璃窗欣賞繁華夜景，又是另一番浪漫體驗。

另外，酒店配套亦非常完善，除附設室外園林游泳池、水力按摩池、SPA，及24小時的健身室之外，酒店也設有聖誕主題自助餐優惠，包括兒童早餐及2大1小節日自助晚餐一份，還有免費接駁車送往西九龍高鐵、港鐵九龍車站及海港城！

香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East）

房價：人均淨價 HKD$1,097起（高級房）

地址：將軍澳唐德街3號

交通：將軍澳地鐵站C出口，步行1分鐘

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香港酒店聖誕節Staycation推介【5】皇家太平洋酒店（The Royal Pacific Hotel and Towers）

位於尖沙咀廣東道的皇家太平洋酒店 ，可眺望維港景色，而且毗連商業與購物的核心地段，無論是行街Shopping，還是在晚上觀賞醉人的燈飾，感受節日氣氛都非常便利。

此外，酒店配備多達673間寬敞舒適的客房及套房，部份客房更可欣賞到維港夜景，或眺望九龍公園開揚的園景，非常賞心悅目。而房間主打柔和、自然的裝修風格，營造出恬靜悠閒的室內氛圍，房內配有免費迷你吧 、雪櫃、風筒等用品，而酒店也提供健身室、酒吧、餐廳等設施，滿足所有住客的需求。

酒店的堤岸酒吧及餐廳，除了在入住期間可享受免費雙人早餐外，分別在平安夜及除夕推出 「平安夜及除夕倒數暢飲套餐」，期間更營業至凌晨1點，有美食又有美酒，啱晒熱愛夜生活的大家！

皇家太平洋酒店（Royal Pacific Hotel）

房價：人均淨價 HKD$1203.4起（雅尚客房）

地址：尖沙咀廣東道33號

交通：尖沙咀站A1出口，步行約8分鐘

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如果喜歡在酒店慶祝佳節，又準備到新加坡旅遊的朋友，不妨了解一下現時Trip.com正在做早鳥優惠的兩間新加坡酒店，對於住厭了傳統風格的酒店的你，這兩間酒店同樣設有B duck主題套房，非常活潑可愛，相信定會為旅程帶來全新的體驗！

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