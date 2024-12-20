The Big Bounce直擊！必玩5大園區／挑戰巨無霸30障礙物+獨家優惠

香港好去處｜親子好去處｜聖誕好去處｜聖誕節又有新活動！全球最大充氣彈跳派對《滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴》香港首站，將於12月21日至2025年1月5日在西九文化區藝術公園大草坪舉行！記者今日現場直擊，光是「巨無霸挑戰場」已玩到差點體力透支！計劃入場挑戰的朋友，記低以下攻略作好準備！



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全球已有超過百萬人參與過的The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，將以香港作為亞洲首站，於12月21日至1月5日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（楊子豐 攝）

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The Big Bounce香港｜全球最大的充氣城堡——16,000呎盡情彈跳！

The Big Bounce佔地面積約16,000呎，連同城堡在內，共設4大園區，每個園區各具特色，當中記者最推介園區「巨無霸挑戰場」，又爬又跳花了接近15分鐘才到達終點！以下綜合了各區域好玩程度，讓大家有個事前參考！

The Big Bounce香港｜設小食區可稍作休息

不得不提，樂園貼心地在場地中央設立小食區，除了提供燒賣、熱狗、各式各樣的糖果外，還有汽水、樽裝水提供，價錢由$15-45不等，旁邊就有木桌可用餐。

The Big Bounce香港攻略【1】The Giant巨無霸挑戰場——挑戰30個障礙物

入場後左轉，第一個見到的園區「The Giant 巨無霸挑戰場」，其障礙賽道足足超過500呎長，還有30個不同的障礙物，非常考驗大家的身手和體力。

記者從起點出發，沿途一路穿越重重障礙，例如會回彈的柱狀路障、小型斜坡等等，當中手腳並用、連滾帶爬，還得花上15分鐘，才終於到達終極巨型滑梯，滑下來十分有衝刺的快感，非常刺激！由於十分考驗體能，建議保留足夠體力參加，因此適合作為第一個挑戰的園區。

好玩程度：★★★★★



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The Big Bounce香港必玩推介【2】巨型充氣城堡——噴泡泡超有氣氛

巨型充氣城堡是4個園區之中最大的充氣樂園，裡面有波波池、攀爬塔、籃球架等等，仲會有工作人員噴泡泡和播放充滿動感的音樂，雖然沒有特別矚目的設施，但勝在夠氣氛和設施多元化，亦適合作爲入場後第一或第二個去的園區，作為熱身項目！

好玩程度：★★★



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The Big Bounce香港攻略【3】airSPACE Pink Alien 外星人堡壘——層層疊外星波波池

以外星人堡壘造型登場的巨型波波池「airSPACE Pink Alien」，有著活潑趣怪的粉紅色造型，波波池以一環接一環層層設計，乍看之下是所有園區最小，但也不容忽視！記者嘗試從外圍爬至外星堡壘的中心，與巨型外星人Pink Alien近距離接觸，但發現少些臂力也難以攀上內圍的大型波波池，幸好內圈還有3個小型波波池，累了可在細池內稍作休息！由於面積較小，很快可以玩完，加上鄰近出口，亦建議作為最後的項目。

好玩程度：★★★★



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The Big Bounce香港攻略【4】SportSlam 體育狂熱——充氣運動場考驗運動神經

The Big Bounce不只有跳彈床！園區「SportSlam 體育狂熱」由充氣池與運動場結合設計，配有龍門、攔網、框架，以及各式各樣的球類任玩，亦是記者本人第二個喜歡的園區，因為只要借助彈床的彈性便能輕鬆「灌籃」！而且園區夠大、設施夠多，光是籃球架就有4-5個，多位家長和小朋友同場親子樂也完全沒有問題。

另外，園區內仲有考驗體能的攀爬塔可以挑戰，目測大概有3-4米高，同場亦設有戰鬥區，可以在平衡台上測試大家的平衡力。

好玩程度：★★★★★



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The Big Bounce香港攻略【5】黑夜彈跳派對——狂歡之夜大人專屬

另外，The Big Bounce香港站特設夜場「黑夜彈跳派對」，予16歲以上的大朋友參與。現場除了有Live DJ音樂外，在聖誕期間更有特別活動，樂宜、Angus、YAAT等多位知名DJ會於指定日子登場表演。西九文化區藝術公園大草坪景色宜人，在這裡聽住音樂蹦蹦跳跳非常Chill！

本地DJ駐場時間：

2024年12月21日｜DJ LOKYII（樂宜）

2024年12月22日｜DJ Johnnie Darka

2024年12月23日｜DJ YAAT

2024年12月24日｜DJ Angus 張若錡

2024年12月25日｜DJ Angus 張若錡

2024年12月26日｜DJ Johnnie Darka

2024年12月27日｜DJ LOKYII（樂宜）



《滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站》「黑夜彈跳派對」（圖片來源：The Big Bounce）

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巨型充氣麥兜不倒翁、麥兜周邊產品

順帶一提，記得不要錯過和巨型充氣麥兜，及牠朋友造型的不倒翁拍照，牠們人才濟濟，還會彈來彈去，個個肥嘟嘟，非常可愛，而現場還有期間限定的麥兜周邊，如襪子、運動毛巾等等，$40就有交易，趣致又實用，值得買來留念。

The Big Bounce香港｜活動詳情及門票優惠

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日期：2024年12月21日至2025年1月5日

時間：上午10:00至晚上11:10

地點：西九文化區藝術公園大草坪



「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」

早場

二人票（小童/成人；session 1-6）：$330｜人均$165｜原價$358

三人票（小童/成人；session 1-6）：$490｜人均$163｜原價$537

夜場

二人票（成人；session 7-8）：$370｜人均$185｜原價$398

三人票（成人；session 7-8）：$550｜人均$183｜原價$597



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The Big Bounce香港｜注意事項

衣著準備

1. 襪子：進入充氣遊樂區必須穿戴襪子，除了自備，也可於場內購買限定款。

2. 毛巾：現場會有泡沫派對，加上彈跳時或會出汗，因此建議自備毛巾清潔身體。

3. 輕薄衣服：可幫助身體保持涼爽，以及更靈活地彈跳。



安全指引

1. 請時刻小心，並注意周圍的彈跳者。

2. 請勿從充氣設施內任何高處跳下，進出及上落時請使用台階或滑梯。

3. 請勿翻筋斗、後空翻及其他危險動作。

4. 禁止跳入球池。進出時請小心並注意波波池內其他客人。

5. 在波波池中請保持頭部高於球的位置。

6. 使用滑梯時，必須腳先向下滑，同時躺下並將手臂交叉放在胸前。

7. 滑梯每次只能一人使用。請勿讓嬰兒或兒童坐在您腿上。

8. 使用滑梯時切勿用腳煞停。

9. 在充氣設施上跳躍或移動時，請與其他人保持距離。

10. 記得遵循活動工作人員的指導及建議。



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