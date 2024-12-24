聖誕/平安夜2024｜封路/交通6大安排：港鐵通宵行駛+巴士加強班次

聖誕/平安夜2024｜平安夜＋聖誕日就到了，當局將採取以下封路、道路改道措施，而港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具都將會有特別的交通安排。

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聖誕/平安夜2024｜封路安排

1.封路安排

12月24至25日的道路及特別交通安排將會於下列時段開始逐步封閉及實施，禁止所有車輛駛入。

尖沙咀一帶:由12月24日下午6時起開始,尖沙咀東巴士總站、尖沙咀天星碼頭巴士總站

港島區:位於中區的道路由12月24日下午2時至25日早上午5時封路

港島區-封路/改道安排詳情

九龍區-封路/改道安排詳情

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2.港鐵加強服務安排

港鐵在12月24日提供通宵服務，以下港鐵路線通宵服務班次(分鐘)安排:

港島綫、荃灣綫：每6-15分鐘

觀塘綫、南港島綫、東涌綫、將軍澳線(北角至寶琳):每8-15分鐘

東鐵綫(金鐘至上水)、屯馬線：每6.5-15分鐘

將軍澳線(調景嶺至康城):每12-15分鐘

以下輕鐵路線通宵服務班次(分鐘)安排:

第505、507、610、614P、615P及751號線:每20分鐘

706:每15分鐘

3.港鐵巴士綫延長服務時間

506號線：往兆麟方向延長服務時間至凌晨1時30分／往屯門碼頭方向延長服務時間至凌晨1時50分

K51號線：延長服務時間至凌晨12時45分

K54號線：往和田方向尾班車凌晨1時由屯門巿中心開出／凌晨1時15分由兆康站開出

3.巴士服務

1.港島-受影響的巴士(詳情請看下圖)

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，由12月24日下午3時都有相應的安排:

城巴:12、13、6、6X、90、97、12A、15、15C、E11A、E11B、682B

隧巴:681、978、307、307P、678、690S、900、907C/D、934A、935、936A、948E、950、952C、955、960B/C/P/S/X、962、962C、968X、969A、969B、979、980X、981P、982X、985、985A/B、986、987、989、X962、690、934、936、952、952P、962G/P/X、967、967X、969、969P

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2.九龍及新界-受影響的巴士(詳情請看下圖)

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，由12月24日下午6時都有相應的安排，直至道路重新開放為止。沿封路範圍的巴士站及廣東道（北行）中港城外的巴士站亦於下午6時起臨時封閉。

九巴:1、1A、2、3C、14、238X、3X、5、28、5A/C/P、6、7、8、8A、9、11、95、203E、12、13X、14X、26、26X、35A/X、41A、81C、87D、98D/P、203C、208、213X、215X、219X、234X、242X、260X、268B、269B、270、271、271B/X、280X/A、296D、HK1、270S、271S、N41X、N213、N216、N241、N271、N281、N283、N287

隧巴:110

城巴:20A、50、79P、796X、973、A21、A25、H1、H2、H2K、NA20、N21、N21A、N50、N796

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特別巴士服務:N64P、N243、N272

延長服務時間:

九巴:31M、34M、36M、37M、42M、60X、75K、81K、83K、234A、235M、238M、243M、260X、282、283、284、285、288、N252

12月24日巴士開出時間調整

九巴:15X、16P/X、24、36X、38P、40A、40E、43P、48P、49、49P、58P、59A、61P、69C、73D/F/P、74B/E/F/P、82C/D、85P、87E、90、91M/P、93P、96、97、98、98A/E/P/S、234C/D、240X、252X、258P/X、259X、260C、261X/A/B/C、265P、267X、268A/P、269S/P/X、270C、271B/X、272E/K/S、274P/X、276C、281E、287D、290E、291P、296P、298X、T270、X89D、603A/P、613A、

隧巴:101X

城巴:55、E22P/X

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4.專線小巴安排

九龍及新界:下午約6時起有尖沙咀封路/改道安排，以下小巴專線會受影響:

九龍專線小巴:3、8、8S、26、74、74S、26A、78

新界專線小巴:606S、610S

小巴延長服務時間:

九龍專線小巴:19M、37M、54M、74

新界專線小巴:101M

5.電車服務

當日會根據需求而服務時間將會延長。

6.中環至半山自動扶梯

2024年12月24及25日的服務時間將分別延長至翌日凌晨1時。

（全文完）

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