聖誕好去處2024｜香港84+必去 聖誕市集／燈飾／嘉年華／商場打卡

聖誕好去處2024|《香港01》為你準備了香港84個聖誕好去處,聖誕市集、燈飾。即睇內文安排聖誕節活動行程啦!

聖誕好去處2024 — 主題樂園/嘉年華

聖誕好去處【1】AIA 友邦嘉年華

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)由即日至2025年2月16日重返中環海濱,今年仲有AIA馬戲團。即購票 👉獨家87折二人代幣套票 — 高峰時段 非高峰、普通時段

AIA 友邦嘉年華2024

活動日期:2024年12月20日至2025年2月16日(2025年1月10日不對外開放)

活動地點:香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間:上午11時至晚上10時



聖誕好去處【2】The Big Bounce

The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴,今次以香港作為亞洲首站。園內有多個區,包括有16,000平方呎巨型充氣城、超過150米長的障礙賽道等。而今年,01空間更有獨家92折及用積分可以再減$50。👉 即買獨家92折套票

The Big Bounce香港站

日期:2024年12月21日至2025年1月5日

時間:上午10:00至晚上11:10

地點:西九文化區藝術公園大草坪

聖誕好去處【3】《IMAGINE NATION幻》

國際頂尖魔術大師Franz Harary在12月28日至2025年1月5日在灣仔海濱活動空間,在「Just Live喜愛現場」舉辦的《IMAGINE NATION幻》首度表演,更有多位國際知名的魔術大師一同參與,早鳥優惠減200,使用獨家推廣碼購票【HK01X95】,票價更低至76折起。購票詳情👉 01空間優先購票即減$200|使用推廣碼【HK01X95】享額外95折

《IMAGINE NATION幻》

日期:2024年12月28日(一)至 2025年1月5日(日)

地點:香港灣仔海濱活動空間

票價:原價HK$188至HK$1088

(01空間早鳥優惠/優先購票:指定票類(VIP/A區/B區)每張減$100、01獨家專享—輸入推廣碼【HK01X95】額外95折)



聖誕好去處【4】迪士尼樂園|魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》主題園區今年聖誕舉行首個飄雪聖誕,園區會有打卡聖誕裝置及燈飾。另外仲有傳統慶祝活動「迪士尼聖誕音樂Live!」、「米奇與好友聖誕舞會」、「星願夢幻 飄雪時刻」等,更有「夢想成真聖誕樹亮燈禮」購買迪士尼門票

香港迪士尼樂園 — A Disney Christmas

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



聖誕好去處【5】香港繽紛冬日巡禮|巨型聖誕樹 水上煙火表演

西九文化區今年成為聖誕小鎮,有巨型聖誕樹、聖誕小屋、節日燈飾,指定日子更會舉行「冬日維港水上煙火表演」。

香港繽紛冬日巡禮

活動日期:2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點:九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



聖誕好去處2024 — 溜冰/室內運動/遊樂場

聖誕好去處【6】Bun's 2020滾軸溜冰場

超人氣滾軸溜冰場Bun's 2020現有獨家買一送一優惠!Bun's 2020滾軸溜冰場裝修充滿80年代復古風,非常適合打卡影靚相!👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020滾軸溜冰場|D2 Place

地址:香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place1,5A室(2727 1100)/香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓(2779 2020)



聖誕好去處【7】大樹先生的家Mr. Tree|親子餐廳+室內遊樂場

在香港僅有2間分店的超人氣親子餐廳大樹先生的家Mr. Tree,設有室內遊樂場。荔枝角分店佔地面積約6,000呎,讓小朋友有足夠空間盡情玩耍。現有親子門票優惠,人均低至$30即可入場!👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

地址:荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓(31840033)/銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號(36190633)



聖誕好去處【6】紙飛機親子餐廳|親子互動空間

位於九龍灣啟德郵輪碼頭平台的紙飛機親子空間,有別於一般室內遊戲場所,空間提供可激發兒童想像力的玩樂活動,還有可讓小朋友盡情放電的滑梯和攀爬架等設施,以及多種親子體驗遊戲。親子套票現有低至5折優惠!👉🏻立即預訂紙飛機餐廳優惠

紙飛機親子餐廳|平日小童5折入場券

優惠價(1位):$69|原價$138

紙飛機親子餐廳|週末及公眾假期入場券(2位小童)

優惠價(2位):$198|人均$99

紙飛機親子餐廳|親子歡享三人套餐

優惠價(3位):$478|人均$159|原價$616

👉🏻立即預訂紙飛機餐廳優惠

地址:香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台

營業時間:星期一至日10:00-21:00



聖誕好去處2024 — 商場活動

聖誕好去處【7】K11 MUSEA|Dior聖誕夢幻舞會 Jellycat聖誕市集

K11 MUSEA今年有12米高的巨型Dior聖誕樹及馬車等你打卡!「Jellycat 聖誕市集」亦限定登場,帶來全港最齊全的官方正版Jellycat毛絨玩具經典及聖誕系列!

K11 MUSEA — Dior聖誕夢幻舞會

活動日期:2024年11月22日至2025年1月2日

活動時間:上午10時至晚上10時

活動地點:K11 MUSEA地下Promenade



聖誕好去處【8】荃灣廣場|20米MBTI打卡牆 7米巨型充氣裝置

荃灣廣場將聯乘LINE FRIENDS minini舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」,包括20米的MBTI打卡牆、7米高的LINE FRIENDS minini巨型充氣裝置、以及16型人格測試站和期間限定店!

荃灣廣場 — LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:荃灣大壩街4-30號



聖誕好去處【9】荷里活廣場|Piske and Usagi 玩轉粉紅遊樂園

荷里活廣場將與日本人氣角色Kanahei's Small animals合作,推出冬日限定「荷里活廣場x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」。活動設有兩大玩樂區和四大打卡區,包括粉紅歷奇繩網陣、夢幻雪人糖果池、粉紅兔兔拱門等,完美迎合少女心!

荷里活廣場 — 荷里活廣場x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

活動日期:2024年11月22日至2025年1月5日

活動地點:鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



聖誕好去處【10】AIRSIDE|極地夢幻村莊 3大數碼互動體驗

AIRSIDE將與以皮革工藝聞名的Zuny合作,推出「冰村奇遇記 Polar Friends Village」,活動設有三大數碼互動體驗,包括探索「極光漫遊」、體驗「冰極航行」的VR冒險,以及在「企鵝畫室」製作AI聖誕卡。

AIRSIDE — 冰村奇遇記 Polar Friends Village

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:啟德協調道2號AIRSIDE二樓中庭



聖誕好去處【11】愉景灣|意大利冬日小鎮 聖誕露天市集

愉景灣將化身為意大利風情的冬日仙境,舉辦露天聖誕美酒巡禮、越野車露營展及露天市集。各處將有聖誕裝飾,包括將鐘樓改造成安康聖母大教堂、愉景廣場變為「羅馬競技場」概念的裝飾,還有五米高的聖誕樹、燈光投影及飄雪效果。

愉景灣 — Winter Wonderland 意式冬日慶典2024

活動日期:2024年11月23日至2025年1月1日

活動地點:愉景灣



聖誕好去處【12】荃新天地|薑餅人主題充氣樂園

荃新天地推出2,000呎薑餅人主題充氣樂園,彈床內設有波波池、薑餅人彈跳攀爬區和糖果屋滑梯等五大玩樂區,此外,還有「LAY'S樂事薯片釣釣樂」及期間限定店,匯聚過千件人氣卡通角色精品和玩具,包括Mario Kart試玩區和Sanrio characters盲盒櫃。

荃新天地 — 冬日玩樂嘉年華

活動日期:2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點:荃灣楊屋道1號



聖誕好去處【13】東薈城名店倉|DINOTAENG聖誕主題活動

東薈城名店倉將與韓國文創品牌DINOTAENG合作,推出MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」,活動包括BOBO甜蜜聖誕樹、繽紛雪橇大道、滑雪橇和堆雪人比賽、冰上小木橋、巨型冰屋及頒獎台等7大打卡區,還可挑戰「最萌夾夾樂」,將可愛公仔帶回家!

東薈城名店倉 — MEETS DINOTAENG Marshville's Winter

活動日期:2024年11月20日至2025年1月2日

活動地點:香港大嶼山東涌達東路18-20號



聖誕好去處【14】屯門市廣場| 4米高巨型充氣高達

屯門市廣場與Bandai Namco合作舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」,活動將展示3米高的元祖高達RX-78-2立像、4米高充氣高達、1.8米高機體立像,以及6.3米高的哈囉主題聖誕樹,聖誕樹上有45個高達掛飾,旁邊還有3米高的充氣哈囉!

屯門市廣場 — Mobile Suit Gundam 45th Anniversary

活動日期:2024年11月16日至2025年1月1日

活動地點:香港新界屯門屯順街1號



聖誕好去處【15】新地商場|怪獸公司彩虹滑梯 打卡玩轉腦朋友

新地旗下6大商場 (上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC)呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置,人氣角色將化身為甜蜜棉花糖,讓大家盡情打卡!

+ 1

新地商場 — Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅

活動日期:各個商場時間有所不同

活動地點:上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC



聖誕好去處【16】沙田新城市廣場|13米高的聖誕樹/2000米溜冰場

為慶祝沙田新城市廣場40週年,商場今年有13米高的聖誕樹、5米高的聖誕老人和燈飾。商場中庭更首次設置2,000呎的「飄雪光影溜冰場」,只需成為The Point會員並關注指定社交平台帳號,即可免費體驗30分鐘溜冰!

沙田新城市廣場 — 沙田市廣場《夢幻聖誕國度》

活動日期:即日起至2025年1月1日

活動地點:新城市廣場1期3樓 Chill Park/1期3樓中庭/1期1樓羅馬圓型獻技場



聖誕好去處【17】The ONE|Care Bears™️打卡牆、聖誕樹 限定周邊

The ONE將與Care Bears™️合作,打造The ONE x Care Bears™️ Dreamland甜美夢境!場內將設置6大打卡位,場內更將有聖誕期間限定店,分階段推出300款周邊產品,其中60款會場限定新品及首次發售約90厘米高的毛絨公仔、盲盒、手挽袋及菲林相機等,聖誕禮物必買!

+ 3

The ONE — The ONE x Care Bears™️ Dreamland

活動日期:2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點:香港尖沙咀彌敦道100號



聖誕好去處【18】Mira Place|無印良品夢幻聖誕小鎮

Mira Place與無印良品合作,打造「Mira Giftmas with MUJI」夢幻聖誕小鎮,設有五大「無印風」打卡位,包括「MUJI Xmas Home暖心小木屋」、7米高的「幻彩聖誕樹」、禮物盒堆砌的「MUJI Giftland」、北極熊甜點角落及「漫雪水晶球」。

場內可免費參加「Snap with Mi」無印風聖誕四格照,並每15分鐘上演燈光音樂匯演。戶外的Mira Place行人天橋化身超巨型禮物盒,Mira Steps則成為夢幻聖誕階梯,下午5時亮燈後更具節日氣氛。12月25日,聖誕老人將派發水晶聖誕樹小夜燈,千萬不要錯過!

Mira Place — Mira Giftmas with MUJI

活動日期:2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點:尖沙咀彌敦道132號



聖誕好去處【19】D2 Place|夢幻軟糖樂園 Gummy Bear工作坊

D2 Place一期商場天台花園化身為夢幻軟糖樂園,設有巨型小熊、軟糖樹脂雕塑、聖誕燈飾和泡泡。還有「D2 Delights 甜蜜糖果屋」發售限量版小熊軟糖及糖果,並舉辦多個免費工作坊,如DIY Gummy Bear項鍊和手鏈。周末及節日更有歌手和YouTuber的精彩演出及送禮活動!

D2 Place — 超夢幻軟糖樂園 Gum Gum Gummyland

活動日期:2024年11月下旬至2025年1月5日

活動地點:荔枝角長義街9號



聖誕好去處【20】黃埔天地|18萬顆璀璨燈飾 12米長花之隧道

黃埔天地舉行「Vivid Luminary Fest」,有超過18萬顆燈飾及互動投影,打造幻彩光影節目。還有多個港式與韓式夢幻的打卡點,包括5.5米高的光影藝「階」、幻彩星河之鏡、冬季星光花圃及12米長的夢幻花之隧道。

黃埔天地 — Vivid Luminary Fest

活動地點:紅磡船景街6號



聖誕好去處【21】新都會廣場|3大必玩遊樂裝置 打卡幻彩糖果隧道

新都會廣場將舉辦《糖果夢樂園 Winter Candyland》,設有三大遊樂裝置,包括5米長的冬甩滑梯、棉花糖跳彈床及巨型夾公仔機。還有幻彩糖果隧道和馬卡龍聖誕樹的打卡位。12月21日起,商場將舉行「聖誕暖心美食手作市集」,超過30個人氣品牌入駐,並有聖誕音樂及舞蹈表演!

新都會廣場 — 糖果夢樂園 Winter Candyland

活動日期:2024年11月16日至2025年1月1日

活動地點:新都會廣場L3-L4露天廣場



聖誕好去處【22】太古廣場|聖誕奇妙村莊

太古廣場舉行「聖誕奇妙村莊」,與節日萌獸一起慶祝!村莊內有巨型萌獸裝置和可愛小毛球的腳步,還可以拜訪聖誕老人,合照並帶回照片及小甜點。村莊還設有聖誕紀念品店和奇趣工作坊,讓你選購獨家精品和親手製作萌獸手提袋、掛飾及聖誕花環,作為佳品送給摯愛!

太古廣場 — 聖誕奇妙村莊

活動日期:2024年11月15日至2025年1月2日

活動地點:金鐘道88號太古廣場



聖誕好去處【23】ifc商場|魔法玩具工廠 8大互動打卡熱點

ifc商場舉辦「奇幻玩具之旅:解鎖魔法玩具工廠的神秘世界」,設有8大打卡位和互動體驗,包括報到站、聖誕精靈工作站、甜蜜角落、聖誕老人辦公室等。在「玩具檢測部」捐贈HK$50參加數碼遊戲,還可獲得精美紀念品!

ifc商場 — 奇幻玩具之旅:解鎖魔法玩具工廠的神秘世界

活動日期:2024年11月21日至2025年1月1日

活動地點:中環金融街8號



聖誕好去處【24】T.O.P x 小薯茄|聖誕すげえ(薯茄)樂園

T.O.P將與小薯茄布置成聖誕すげえ(薯茄)樂園,設有三米高的薯仔聖誕老人、蕃茄鹿仔及多個打卡位,如薯茄雪橇搖搖板、聖誕襪郵筒和Snapio照相館。T.O.P與Pomato還將推出七大主題獨家精品,包括薯茄閃卡和聖誕Party Tee,顧客滿指定消費可換領!

+ 1

T.O.P x 小薯茄 — 聖誕すげえ(薯茄)樂園

活動日期:2024年11月18日至2025年1月12日

活動地點:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕好去處【25】皇室堡|Pokémon冬日大冒險

一眾Pokémon將以冬日主題亮相皇室堡,為大家帶來Pokémon冬日大冒險!場內將設有20隻1:1 Pokémon,包括:2米高的卡比獸、小火龍、傑尼龜等;巨型飄雪水晶球;由近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米立體聖誕樹;Pokémon雪橇車等打卡位。

商場亦將舉行寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」,由專人於指定時間親自教授寶可夢集換式卡牌遊戲對戰秘技,完成教學更可獲得一副對戰牌組,紙製對戰桌墊、傷害指示物以及入門指引等贈品!場內亦設有快閃店,Pikachu及卡比獸更會於週末快閃現身與大家見面!

皇室堡 — Pokémon冬日大冒險

活動日期:2024年11月22日2025年1月1日

活動地點:銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭



聖誕好去處【26】大館|12米高大型戶外聖誕樹

大館舉辦「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」,設有12米高的巨型聖誕樹和戶外燈飾。期間還有《玩轉大館馬戲季》,邀請國際及本地藝術家表演,包括《玩轉重力指南》和《亞洲馬戲平台》,以及多個聖誕工作坊可參加!

大館 — 「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」

活動日期:2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點:中環荷李活道10號



聖誕好去處【27】YOHO MALL|7萬顆璀璨燈飾漫天樹海

YOHO今年聖誕將呈獻「The Healing Forest: an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」,以近百棵樹和7萬顆燈飾打造7米高的森系氛圍,並設計獨特的MBTI主題,帶來極致視覺體驗。此外,還有「聖誕奇緣見面會」、「聖誕寵愛花車巡遊」及YOHO「MIX FEST 音浪派對」,以及Jingle Dreams: 聖誕舞台秀,讓所有人都能享受聖誕氛圍!

YOHO MALL — The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇

活動日期:2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點:元朗元龍街9號及朗日路9號



聖誕好去處【28】新都城中心|打卡聖誕主題Teletubbies

新都城中心舉辦「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」,四位主角將以冬日造型亮相。樂園內設有4.5米高的聖誕許願樹、童夢郵局、7.5米高的充氣Po、Dipsy極速滑雪梯和冰上門球等打卡位及互動設施。每日整點還有「夢幻寶寶飄雪匯演」,特定日子將舉行「Teletubbies 舞蹈表演及見面會」!

新都城中心 — Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

活動日期:2024年11月2日至2025年1月1日

活動地點:香港將軍澳欣景路8號MCP新都城中心2期及3期



聖誕好去處【29】新港城中心|Sanrio冬日交響曲 IG-able人生四格

MOSTown 新港城中心舉辦「MOST-Fluffy 冬日交響曲」,邀請Sanrio Characters化身音樂家。商場內設有聖誕彩光拱門、巨型Fluffy音樂盒聖誕樹、Little Twin Stars星光演奏廳等六大音樂主題打卡區,還有互動區如巨型夢幻留聲機、毛絨聖誕卡集章區和AR四格照。更有「MOST-Fluffy夢幻戳戳繡工作坊」,可親手製作Sanrio Characters毛毛掛件!

新港城中心 — MOST-Fluffy 冬日交響曲

活動日期:2024年11月9日至2025年1月1日

地址:MOSTown新港城中心L2天幕廣場



聖誕好去處【30】德福廣場|5米巨型聖誕樹 打卡雪花鏡屋

德福廣場將化身成一個聖誕小鎮,有5米高的巨型閃亮聖誕樹、有可愛的雪人及聖誕鹿在小鎮街上表演馬戲雜耍、到聖誕小屋探訪聖誕老人,更可以走上進滿佈雪花的閃爍金漾鏡屋或坐上鹿車打卡!

德福廣場|聖誕歡樂小鎮(圖片來源:MTR)

德福廣場 — 聖誕歡樂小鎮

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:九龍灣偉業街33號



聖誕好去處【31】青衣城|5大馬戲場景 打卡萬花筒裝置

青衣城今年將以《夢幻聖誕馬戲樂園》為主題,設置5大精緻馬戲場景,包括6米高的聖誕樹;聖誕老人版微笑小熊、馬戲表演員、炮彈飛人等。此外,馬戲團戲棚的大帳篷更是必到區域,由鏡面反射出絢爛萬花筒般的視覺效果超級打卡able!

青衣城|《夢幻聖誕馬戲樂園》(圖片來源:MTR)

青衣城 — 夢幻聖誕馬戲樂園

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:新界青衣青敬路33號



聖誕好去處【32】PopCorn|聖誕狂歡派對 6米巨型聖誕樹

今年聖誕,PopCorn以《聖誕狂歡派對》為主題,除了有6米高的巨型聖誕樹外,場內亦有不同聖誕小丑精靈、滿載聖誕禮物的鹿車、迷你聖誕樹及聖誕老人等你來訪,感受濃厚的節日氣氛!

PopCorn|《聖誕狂歡派對》(圖片來源:MTR)

PopCorn — 聖誕狂歡派對

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:將軍澳市中心唐賢街9號



聖誕好去處【33】The LOHAS 康城|打卡聖誕快樂村莊

The LOHAS 康城將商場轉變成聖誕快樂村莊,村莊內有小丑和他的夥伴們表演誇張滑稽的動作、為大家送上聖誕禮物,還有一棵4.5米高的聖誕樹,增添節日熱鬧氣息!

The LOHAS 康城|《聖誕快樂村莊》(圖片來源:MTR)

The LOHAS 康城 — 聖誕快樂村莊

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:將軍澳康城路1號



聖誕好去處【34】圍方|9米高旋轉木馬聖誕樹 LED動感舞台

圍方L2中庭的《聖誕動感嘉年華》將設有9米高的旋轉木馬聖誕樹及LED動感舞台。聖誕樹下方有木馬及滿載禮物的雪橇環繞,更會定時奏起聖誕樂章,搭配現場燈光視覺動畫效果,聖誕精靈們將會在LED動感舞台及樓高3層的LED柱身環迴螢幕現身!

圍方|《聖誕動感嘉年華》(圖片來源:MTR)

在12月的周末及公眾假期,圍方的戶外園藝花園還會帶來飄雪燈影匯演,「香港馬戲團」亦將於12月1日在圍方舉辦開放舞台及馬戲比拼秀,讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝!

圍方 — 聖誕動感嘉年華

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:圍方L2中庭



聖誕好去處【35】life@KCC及joy@KCC|聖誕「喵」速遞

life@KCC及joy@KCC今年將會邀請萌貓到場,化身最萌聖誕速遞員,為大家送上最Sweet的聖誕禮物!商場各個位置都有聖誕裝扮的喵星人陪大家過聖誕。3大打卡點位於Green@KCC 9樓的空中花園更有近4米高的巨型充氣「萌貓火箭發射站」、life@KCC 3樓「萌貓心意包裝站」及joy@KCC 2樓中庭「聖誕萌貓速遞工場」。

life@KCC — 聖誕「喵」速遞

活動日期:即日至2025年1月1日

活動時間:上午10時至晚上10時

活動地點:

葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

葵涌葵昌路51號joy@KCC 2樓中庭



聖誕好去處【36】利東街|Dazzling Christmas

利東街今年邀請比利時的國際得獎設計團隊GLOBALL Concept打造「Dazzling Christmas」燈光藝術裝置,巧妙融合比利時傳統蕾絲工藝與現代燈飾設計技術,打造出洛可可風的燈光佈置,中庭半空有闊達27米的「幻影雪鹿」和8米高的「蕾絲裝飾聖誕樹」;更有200米聖誕樹與巨型聖誕花環的林蔭步道,完美還原浪漫的歐陸小鎮風貌!

利東街 — Dazzling Christmas

活動日期:即日至2025年1月1日

開放時間:上午10時至晚上11時*(每日下午5時亮燈)

12月24日至26日、及12月31日亮燈時間將延長至晚上12時

活動地點:灣仔利東街



聖誕好去處【37】海港城|The Big Little Christmas

海港城露天廣場舉辦「The Big Little Christmas」,展出田中達也創作的大型戶外聖誕裝置,包括28米長的聖誕老人工作台、士的糖雪橇、5米高的小屋、10米聖誕樹和8米高的聖誕倒數月曆。此外,海港城美術館將舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽,展示25件全新創作的微模型。

+ 2

海港城 - The Big Little Christmas

活動日期:即日至2025年1月1日

開放時間:上午10時至晚上10時

活動地點:海運大廈露天廣場



海港城 - Countdown to Mini-mas

活動日期:即日至2025年1月1日

開放時間:上午11時至晚上10時

活動地點:海港城美術館海洋中心二階207號舖



聖誕好去處【38】LCX|POP MART 泡泡萌粒過聖誕

LCX將舉辦「泡泡萌粒過聖誕」,邀請可愛的POP BEAN現身!現場設有兩大打卡位:MOLLY及LABUBU駕駛的聖誕小火車,以及DIMOO心願鹿和薑餅人LABUBU的聖誕薑餅小屋。此外,還有POP MART的POP UP STORE和主題的SNAPIO即影即有自拍亭!

LCX - POP MART 泡泡萌粒過聖誕

活動日期:即日至2025年1月3日

開放時間:上午10時至晚上10時

活動地點:海港城海運大廈三階LCX



聖誕好去處【39】奧海城|麵包超人·奧海城聖誕甜點樂園

奧海城推出全港首個麵包超人樂園,現場有超過6米高的充氣麵包超人和充氣遊樂園。設有五大遊樂區,包括甜甜圈障礙賽、繽紛聖誕蛋糕滑梯和糖霜曲奇波波池等,讓小朋友盡情玩耍。此外,還有期間限定的麵包超人商店,出售超過450款周邊商品。

奧海城 - 麵包超人·奧海城聖誕甜點樂園

日期:2024年11月29日至2025年1月5日

時間:上午10時半至晚上8時

地點:奧海城2期地下主題中庭



聖誕好去處【40】朗豪坊|抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE

朗豪坊舉辦Nina Dzyvulska的「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」活動。4樓通天廣場會有一棵7米高的巨型毛茸茸「眼仔LOOK LOOK聖誕樹」﹐樹上會有發光的大眼睛不停眼碌碌四圍望,不定時出現心心眼、星星眼等,樹上仲有會自轉的可愛星星角色!

朗豪坊 - 抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE

日期:2025年11月22日至2025年1月1日

時間:上午11時至晚上11時

地點:香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓及12樓



聖誕好去處【41】太古城中心|Streets of Christmas Joy

太古城中心展出8米高的炫彩波波聖誕樹,佈置成型格街頭風,融合噴塗鴉和街頭文化,帶來狂歡派對!設有三大聖誕街頭競技遊戲,包括DJ競技、B-BOY派對和型噴聖誕塗鴉牆,還有photo booth供拍照留念!

+ 4

太古城中心 - Streets of Christmas Joy

活動日期:即日起至2025年1月1日

活動時間:

星期一至五中午12時至晚上9時;星期六、日及公眾假期上午11時至晚上9時

地點:香港太古城道18號太古城中心2/F中庭及中橋



聖誕好去處【42】MOKO新世紀廣場|青蛙王子KEROKEROKEROPPI 5大打卡位

MOKO新世紀廣場在今個聖誕,連同青蛙王子KEROKEROKEROPPI賀聖誕!商場中庭打造屬於青蛙王子的皇室庭園,青蛙王子會以不同造型穿梭在商場中庭的每一個角落,5大唯美打卡場景,例如「皇家星願瞭望塔」、「珍稀寶物荷花池」、「光鑽寶石皇冠寢室」更高達5米高!此外,還有尋寶歷險和夾公仔機,活動相當豐富!

MOKO新世紀廣場 — KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園

活動日期:2024年11月16日至2025年1月1日

活動時間:上午10時至晚上10時

活動地點:MOKO 新世紀廣場MTR樓層中庭



聖誕好去處【43】圍方|迪士尼獅子王體驗區 飄雪燈影匯演

圍方戶外園藝花園將於2024年12月1日至2025年1月1日期間,逢周五、六、日、公眾假期及特別日子,舉行飄雪燈影匯演,可以與摯愛及毛孩一同體驗聖誕白色飄雪浪漫氣氛!此外,圍方亦將與迪士尼攜手打造全港首個《獅子王:木法沙》傲氣領地,設有六尺高獅子王、經典場景、打卡牆等4大體驗區等你到訪!

圍方 — 飄雪燈影匯演

活動日期:2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點:圍方L2戶外園藝花園



聖誕好去處【44】黃埔天地|聖誕老人大作戰 挑戰送禮物任務

黃埔天地將於12月期間舉行「Jolly SantaMas」,一個結合遊戲、藝術與影相打卡的聖誕盛會,率先登場的是12月21日及22日舉行的「聖誕老人大作戰」。以預備及運送聖誕禮物為主題,挑戰多個講求技巧、反應及策略的4大任務,競逐冠軍寶座,贏取總值高達2萬元的豐富禮品!

此外,2024年12月25日至2025年1月1日逢星期六、日及公眾假期,更有「Santa Jump」彈床活動、「Santa禮物預備所」親子手作坊、「Jolly Santa畫廊」及「聖誕照相館」,可以與可愛聖誕雪橇和3米高的聖誕老人打卡影相!

黃埔天地 — Jolly SantaMas

活動日期:2024年12月21日至2025年1月1日

活動地點:黃埔天地時尚坊MTR層



聖誕好去處【45】ISQUARE國際廣場|近100隻鹿走進商場 6米聖誕小鹿小鎮 聖誕老人巡遊

尖沙咀iSQUARE國際廣場,於即日至2025年1月1日變身成為可愛的聖誕國度,聯同Fluffy House人氣角色「親親小鹿My Dear Deer」一同來到商場,當中有3大必去打卡位,包括商場地下正門前的6米高户外小鹿小鎮、3米高的聖誕樹等,在12月21、22、25、26號下午3點至5點,更會有聖誕老人巡遊,聖誕老人將會岀現在商場各樓層。

ISQUARE國際廣場

活動日期:即日至2025年1月1日

活動地點:ISQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



聖誕好去處【46】T Town|Santa哥、財God 玩轉天水圍

領展 T Town今年誠邀「Santa哥」及「財God」coming to T Town,打造中西文化Crossover盛事 —「T Town慶祝節跨年華」,場內設置特色三米高「福星許願樹」及跨年遊樂園、西式繽紛馬戲彩篷及聖誕求籤筒等多重驚喜,更有「Luck 星高照大抽獎」及「賞里幸運鄰」豐富獎賞!

T Town — T Town慶祝節跨年華

活動日期:即日起至2025年2月16日

活動地點:天水圍天華路30號T Town



聖誕好去處【47】MegaBox|mofusand 冬日造型粉系打卡位

MegaBox與日本人氣療癒系小貓mofusand攜手合作,於2024年12月14日至2025年2月16日,推出「MegaBox x mofusand 貓福花見駅」。當中有全港首個逾18呎高「福貓花見車站」、巨型千萬両 mofusand、 福貓列車車、花櫻 の小橋、福貓金幣許願池、招財黃金花田等10大打卡位,少女心滿滿!同場並設有mofusand 期間限定店,率先發售全新52款限定珍藏卡、立體祈福御守及造型精品,等你盡情大手入貨!

MegaBox — MegaBox x mofusand 貓福花見駅

活動日期:2024年12月14日至2025年2月16日

活動地址:九龍九龍灣宏照道38 號企業廣場5 期MegaBox L5中庭



聖誕好去處【48】沙田新城市廣場|13米高巨型聖誕樹 螢火蟲燈飾

沙田新城市廣場於即日起至明年1月1日隆重呈獻為期2個月的《沙田同心同行40載》精彩活動,設置了13米高巨型聖誕樹、5米高的吹氣聖誕老人吊飾裝置、逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾、二千呎室內飄雪溜冰場等打卡位等你朝聖,讓你歡度聖誕!

沙田新城市廣場 — 沙田同心同行40載

活動日期:即日起至2025年1月1日

活動地點:新界沙田沙田正街17-18號新城市廣場



聖誕好去處【49】ELEMENTS圓方|華麗旋轉木馬 嘉年華匯演

ELEMENTS圓方於聖誕期間舉辦「DELIGHT-GO-ROUND」聖誕遊樂園,有旋轉木馬、「TAKE A CHRISTMAS SNAP」 照相館及紀念幣壓印機,大家記得去打卡呀!商場更安排聖誕嘉年華匯演,於12月21、24至26日指定時間,多位舞蹈員將盛裝打扮,以載歌載舞形式演出,為大家送上聖誕佳節歡樂!

ELEMENTS圓方 — ELEMENTS! DELIGHT – GO – ROUND

活動日期:即日至2025年1月1日

活動時間:上午10時至晚上10時

活動地點:ELEMENTS圓方金區一樓



聖誕好去處【50-61】聖誕燈飾12大推介

小編整合了全港聖誕燈飾活動,讓你可以與燈飾合照、地點包括尖沙咀/尖東、利東街,有些地點更有「冬日維港水上煙火表演」即睇聖誕好去處地點、活動日期!聖誕燈飾12大推介

