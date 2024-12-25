聖誕好去處2024｜香港84+必去 聖誕市集／燈飾／嘉年華／商場打卡

聖誕好去處2024｜《香港01》為你準備了香港84個聖誕好去處，聖誕市集、燈飾。即睇內文安排聖誕節活動行程啦！

聖誕好去處2024 — 主題樂園／嘉年華

聖誕好去處【1】AIA 友邦嘉年華

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)由即日至2025年2月16日重返中環海濱，今年仲有AIA馬戲團。即購票 👉獨家87折二人代幣套票 — 高峰時段 非高峰、普通時段

AIA 友邦嘉年華2024

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時



聖誕好去處【2】The Big Bounce

The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，今次以香港作為亞洲首站。園內有多個區，包括有16,000平方呎巨型充氣城、超過150米長的障礙賽道等。而今年，01空間更有獨家92折及用積分可以再減$50。👉 即買獨家92折套票

The Big Bounce香港站

日期：2024年12月21日至2025年1月5日

時間：上午10:00至晚上11:10

地點：西九文化區藝術公園大草坪

聖誕好去處【3】《IMAGINE NATION幻》

國際頂尖魔術大師Franz Harary在12月28日至2025年1月5日在灣仔海濱活動空間，在「Just Live喜愛現場」舉辦的《IMAGINE NATION幻》首度表演，更有多位國際知名的魔術大師一同參與，早鳥優惠減200，使用獨家推廣碼購票【HK01X95】，票價更低至76折起。購票詳情👉 01空間優先購票即減$200｜使用推廣碼【HK01X95】享額外95折

《IMAGINE NATION幻》

日期：2024年12月28日（一）至 2025年1月5日（日）

地點：香港灣仔海濱活動空間

票價：原價HK$188至HK$1088

（01空間早鳥優惠／優先購票：指定票類（VIP/A區/B區）每張減$100、01獨家專享—輸入推廣碼【HK01X95】額外95折）



聖誕好去處【4】迪士尼樂園｜魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》主題園區今年聖誕舉行首個飄雪聖誕，園區會有打卡聖誕裝置及燈飾。另外仲有傳統慶祝活動「迪士尼聖誕音樂Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」、「星願夢幻 飄雪時刻」等，更有「夢想成真聖誕樹亮燈禮」購買迪士尼門票

香港迪士尼樂園 — A Disney Christmas

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



聖誕好去處【5】香港繽紛冬日巡禮｜巨型聖誕樹 水上煙火表演

西九文化區今年成為聖誕小鎮，有巨型聖誕樹、聖誕小屋、節日燈飾，指定日子更會舉行「冬日維港水上煙火表演」。

香港繽紛冬日巡禮

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



聖誕好去處2024 — 溜冰／室內運動／遊樂場

聖誕好去處【6】Bun's 2020滾軸溜冰場

超人氣滾軸溜冰場Bun's 2020現有獨家買一送一優惠！Bun's 2020滾軸溜冰場裝修充滿80年代復古風，非常適合打卡影靚相！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020滾軸溜冰場｜D2 Place

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place1,5A室（2727 1100）／香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓（2779 2020）



聖誕好去處【7】大樹先生的家Mr. Tree｜親子餐廳＋室內遊樂場

在香港僅有2間分店的超人氣親子餐廳大樹先生的家Mr. Tree，設有室內遊樂場。荔枝角分店佔地面積約6,000呎，讓小朋友有足夠空間盡情玩耍。現有親子門票優惠，人均低至$30即可入場！👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓（31840033）／銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號（36190633）



聖誕好去處【6】紙飛機親子餐廳｜親子互動空間

位於九龍灣啟德郵輪碼頭平台的紙飛機親子空間，有別於一般室內遊戲場所，空間提供可激發兒童想像力的玩樂活動，還有可讓小朋友盡情放電的滑梯和攀爬架等設施，以及多種親子體驗遊戲。親子套票現有低至5折優惠！👉🏻立即預訂紙飛機餐廳優惠

紙飛機親子餐廳｜平日小童5折入場券

優惠價（1位）：$69｜原價$138

紙飛機親子餐廳｜週末及公眾假期入場券（2位小童）

優惠價（2位）：$198｜人均$99

紙飛機親子餐廳｜親子歡享三人套餐

優惠價（3位）：$478｜人均$159｜原價$616

👉🏻立即預訂紙飛機餐廳優惠

地址：香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台

營業時間：星期一至日10:00-21:00



聖誕好去處2024 — 商場活動

聖誕好去處【7】K11 MUSEA｜Dior聖誕夢幻舞會 Jellycat聖誕市集

K11 MUSEA今年有12米高的巨型Dior聖誕樹及馬車等你打卡！「Jellycat 聖誕市集」亦限定登場，帶來全港最齊全的官方正版Jellycat毛絨玩具經典及聖誕系列！

K11 MUSEA — Dior聖誕夢幻舞會

活動日期：2024年11月22日至2025年1月2日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：K11 MUSEA地下Promenade



聖誕好去處【8】荃灣廣場｜20米MBTI打卡牆 7米巨型充氣裝置

荃灣廣場將聯乘LINE FRIENDS minini舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」，包括20米的MBTI打卡牆、7米高的LINE FRIENDS minini巨型充氣裝置、以及16型人格測試站和期間限定店！

荃灣廣場 — LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：荃灣大壩街4-30號



聖誕好去處【9】荷里活廣場｜Piske and Usagi 玩轉粉紅遊樂園

荷里活廣場將與日本人氣角色Kanahei's Small animals合作，推出冬日限定「荷里活廣場x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」。活動設有兩大玩樂區和四大打卡區，包括粉紅歷奇繩網陣、夢幻雪人糖果池、粉紅兔兔拱門等，完美迎合少女心！

荷里活廣場 — 荷里活廣場x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

活動日期：2024年11月22日至2025年1月5日

活動地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



聖誕好去處【10】AIRSIDE｜極地夢幻村莊 3大數碼互動體驗

AIRSIDE將與以皮革工藝聞名的Zuny合作，推出「冰村奇遇記 Polar Friends Village」，活動設有三大數碼互動體驗，包括探索「極光漫遊」、體驗「冰極航行」的VR冒險，以及在「企鵝畫室」製作AI聖誕卡。

AIRSIDE — 冰村奇遇記 Polar Friends Village

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：啟德協調道2號AIRSIDE二樓中庭



聖誕好去處【11】愉景灣｜意大利冬日小鎮 聖誕露天市集

愉景灣將化身為意大利風情的冬日仙境，舉辦露天聖誕美酒巡禮、越野車露營展及露天市集。各處將有聖誕裝飾，包括將鐘樓改造成安康聖母大教堂、愉景廣場變為「羅馬競技場」概念的裝飾，還有五米高的聖誕樹、燈光投影及飄雪效果。

愉景灣 — Winter Wonderland 意式冬日慶典2024

活動日期：2024年11月23日至2025年1月1日

活動地點：愉景灣



聖誕好去處【12】荃新天地｜薑餅人主題充氣樂園

荃新天地推出2,000呎薑餅人主題充氣樂園，彈床內設有波波池、薑餅人彈跳攀爬區和糖果屋滑梯等五大玩樂區，此外，還有「LAY'S樂事薯片釣釣樂」及期間限定店，匯聚過千件人氣卡通角色精品和玩具，包括Mario Kart試玩區和Sanrio characters盲盒櫃。

荃新天地 — 冬日玩樂嘉年華

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：荃灣楊屋道1號



聖誕好去處【13】東薈城名店倉｜DINOTAENG聖誕主題活動

東薈城名店倉將與韓國文創品牌DINOTAENG合作，推出MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」，活動包括BOBO甜蜜聖誕樹、繽紛雪橇大道、滑雪橇和堆雪人比賽、冰上小木橋、巨型冰屋及頒獎台等7大打卡區，還可挑戰「最萌夾夾樂」，將可愛公仔帶回家！

東薈城名店倉 — MEETS DINOTAENG Marshville's Winter

活動日期：2024年11月20日至2025年1月2日

活動地點：香港大嶼山東涌達東路18-20號



聖誕好去處【14】屯門市廣場｜ 4米高巨型充氣高達

屯門市廣場與Bandai Namco合作舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」，活動將展示3米高的元祖高達RX-78-2立像、4米高充氣高達、1.8米高機體立像，以及6.3米高的哈囉主題聖誕樹，聖誕樹上有45個高達掛飾，旁邊還有3米高的充氣哈囉！

屯門市廣場 — Mobile Suit Gundam 45th Anniversary

活動日期：2024年11月16日至2025年1月1日

活動地點：香港新界屯門屯順街1號



聖誕好去處【15】新地商場｜怪獸公司彩虹滑梯 打卡玩轉腦朋友

新地旗下6大商場 (上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC）呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，人氣角色將化身為甜蜜棉花糖，讓大家盡情打卡！

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新地商場 — Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅

活動日期：各個商場時間有所不同

活動地點：上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC



聖誕好去處【16】沙田新城市廣場｜13米高的聖誕樹／2000米溜冰場

為慶祝沙田新城市廣場40週年，商場今年有13米高的聖誕樹、5米高的聖誕老人和燈飾。商場中庭更首次設置2,000呎的「飄雪光影溜冰場」，只需成為The Point會員並關注指定社交平台帳號，即可免費體驗30分鐘溜冰！

沙田新城市廣場 — 沙田市廣場《夢幻聖誕國度》

活動日期：即日起至2025年1月1日

活動地點：新城市廣場1期3樓 Chill Park／1期3樓中庭／1期1樓羅馬圓型獻技場



聖誕好去處【17】The ONE｜Care Bears™️打卡牆、聖誕樹 限定周邊

The ONE將與Care Bears™️合作，打造The ONE x Care Bears™️ Dreamland甜美夢境！場內將設置6大打卡位，場內更將有聖誕期間限定店，分階段推出300款周邊產品，其中60款會場限定新品及首次發售約90厘米高的毛絨公仔、盲盒、手挽袋及菲林相機等，聖誕禮物必買！

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The ONE — The ONE x Care Bears™️ Dreamland

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：香港尖沙咀彌敦道100號



聖誕好去處【18】Mira Place｜無印良品夢幻聖誕小鎮

Mira Place與無印良品合作，打造「Mira Giftmas with MUJI」夢幻聖誕小鎮，設有五大「無印風」打卡位，包括「MUJI Xmas Home暖心小木屋」、7米高的「幻彩聖誕樹」、禮物盒堆砌的「MUJI Giftland」、北極熊甜點角落及「漫雪水晶球」。

場內可免費參加「Snap with Mi」無印風聖誕四格照，並每15分鐘上演燈光音樂匯演。戶外的Mira Place行人天橋化身超巨型禮物盒，Mira Steps則成為夢幻聖誕階梯，下午5時亮燈後更具節日氣氛。12月25日，聖誕老人將派發水晶聖誕樹小夜燈，千萬不要錯過！

Mira Place — Mira Giftmas with MUJI

活動日期：2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點：尖沙咀彌敦道132號



聖誕好去處【19】D2 Place｜夢幻軟糖樂園 Gummy Bear工作坊

D2 Place一期商場天台花園化身為夢幻軟糖樂園，設有巨型小熊、軟糖樹脂雕塑、聖誕燈飾和泡泡。還有「D2 Delights 甜蜜糖果屋」發售限量版小熊軟糖及糖果，並舉辦多個免費工作坊，如DIY Gummy Bear項鍊和手鏈。周末及節日更有歌手和YouTuber的精彩演出及送禮活動！

D2 Place — 超夢幻軟糖樂園 Gum Gum Gummyland

活動日期：2024年11月下旬至2025年1月5日

活動地點：荔枝角長義街9號



聖誕好去處【20】黃埔天地｜18萬顆璀璨燈飾 12米長花之隧道

黃埔天地舉行「Vivid Luminary Fest」，有超過18萬顆燈飾及互動投影，打造幻彩光影節目。還有多個港式與韓式夢幻的打卡點，包括5.5米高的光影藝「階」、幻彩星河之鏡、冬季星光花圃及12米長的夢幻花之隧道。

黃埔天地 — Vivid Luminary Fest

活動地點：紅磡船景街6號



聖誕好去處【21】新都會廣場｜3大必玩遊樂裝置 打卡幻彩糖果隧道

新都會廣場將舉辦《糖果夢樂園 Winter Candyland》，設有三大遊樂裝置，包括5米長的冬甩滑梯、棉花糖跳彈床及巨型夾公仔機。還有幻彩糖果隧道和馬卡龍聖誕樹的打卡位。12月21日起，商場將舉行「聖誕暖心美食手作市集」，超過30個人氣品牌入駐，並有聖誕音樂及舞蹈表演！

新都會廣場 — 糖果夢樂園 Winter Candyland

活動日期：2024年11月16日至2025年1月1日

活動地點：新都會廣場L3-L4露天廣場



聖誕好去處【22】太古廣場｜聖誕奇妙村莊

太古廣場舉行「聖誕奇妙村莊」，與節日萌獸一起慶祝！村莊內有巨型萌獸裝置和可愛小毛球的腳步，還可以拜訪聖誕老人，合照並帶回照片及小甜點。村莊還設有聖誕紀念品店和奇趣工作坊，讓你選購獨家精品和親手製作萌獸手提袋、掛飾及聖誕花環，作為佳品送給摯愛！

太古廣場 — 聖誕奇妙村莊

活動日期：2024年11月15日至2025年1月2日

活動地點：金鐘道88號太古廣場



聖誕好去處【23】ifc商場｜魔法玩具工廠 8大互動打卡熱點

ifc商場舉辦「奇幻玩具之旅：解鎖魔法玩具工廠的神秘世界」，設有8大打卡位和互動體驗，包括報到站、聖誕精靈工作站、甜蜜角落、聖誕老人辦公室等。在「玩具檢測部」捐贈HK$50參加數碼遊戲，還可獲得精美紀念品！

ifc商場 — 奇幻玩具之旅：解鎖魔法玩具工廠的神秘世界

活動日期：2024年11月21日至2025年1月1日

活動地點：中環金融街8號



聖誕好去處【24】T.O.P x 小薯茄｜聖誕すげえ(薯茄)樂園

T.O.P將與小薯茄布置成聖誕すげえ(薯茄)樂園，設有三米高的薯仔聖誕老人、蕃茄鹿仔及多個打卡位，如薯茄雪橇搖搖板、聖誕襪郵筒和Snapio照相館。T.O.P與Pomato還將推出七大主題獨家精品，包括薯茄閃卡和聖誕Party Tee，顧客滿指定消費可換領！

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T.O.P x 小薯茄 — 聖誕すげえ(薯茄)樂園

活動日期：2024年11月18日至2025年1月12日

活動地點：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕好去處【25】皇室堡｜Pokémon冬日大冒險

一眾Pokémon將以冬日主題亮相皇室堡，為大家帶來Pokémon冬日大冒險！場內將設有20隻1:1 Pokémon，包括：2米高的卡比獸、小火龍、傑尼龜等；巨型飄雪水晶球；由近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米立體聖誕樹；Pokémon雪橇車等打卡位。

商場亦將舉行寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」，由專人於指定時間親自教授寶可夢集換式卡牌遊戲對戰秘技，完成教學更可獲得一副對戰牌組，紙製對戰桌墊、傷害指示物以及入門指引等贈品！場內亦設有快閃店，Pikachu及卡比獸更會於週末快閃現身與大家見面！

皇室堡 — Pokémon冬日大冒險

活動日期：2024年11月22日2025年1月1日

活動地點：銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭



聖誕好去處【26】大館｜12米高大型戶外聖誕樹

大館舉辦「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」，設有12米高的巨型聖誕樹和戶外燈飾。期間還有《玩轉大館馬戲季》，邀請國際及本地藝術家表演，包括《玩轉重力指南》和《亞洲馬戲平台》，以及多個聖誕工作坊可參加！

大館 — 「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」

活動日期：2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點：中環荷李活道10號



聖誕好去處【27】YOHO MALL｜7萬顆璀璨燈飾漫天樹海

YOHO今年聖誕將呈獻「The Healing Forest: an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」，以近百棵樹和7萬顆燈飾打造7米高的森系氛圍，並設計獨特的MBTI主題，帶來極致視覺體驗。此外，還有「聖誕奇緣見面會」、「聖誕寵愛花車巡遊」及YOHO「MIX FEST 音浪派對」，以及Jingle Dreams: 聖誕舞台秀，讓所有人都能享受聖誕氛圍！

YOHO MALL — The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇

活動日期：2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點：元朗元龍街9號及朗日路9號



聖誕好去處【28】新都城中心｜打卡聖誕主題Teletubbies

新都城中心舉辦「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」，四位主角將以冬日造型亮相。樂園內設有4.5米高的聖誕許願樹、童夢郵局、7.5米高的充氣Po、Dipsy極速滑雪梯和冰上門球等打卡位及互動設施。每日整點還有「夢幻寶寶飄雪匯演」，特定日子將舉行「Teletubbies 舞蹈表演及見面會」！

新都城中心 — Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

活動日期：2024年11月2日至2025年1月1日

活動地點：香港將軍澳欣景路8號MCP新都城中心2期及3期



聖誕好去處【29】新港城中心｜Sanrio冬日交響曲 IG-able人生四格

MOSTown 新港城中心舉辦「MOST-Fluffy 冬日交響曲」，邀請Sanrio Characters化身音樂家。商場內設有聖誕彩光拱門、巨型Fluffy音樂盒聖誕樹、Little Twin Stars星光演奏廳等六大音樂主題打卡區，還有互動區如巨型夢幻留聲機、毛絨聖誕卡集章區和AR四格照。更有「MOST-Fluffy夢幻戳戳繡工作坊」，可親手製作Sanrio Characters毛毛掛件！

新港城中心 — MOST-Fluffy 冬日交響曲

活動日期：2024年11月9日至2025年1月1日

地址：MOSTown新港城中心L2天幕廣場



聖誕好去處【30】德福廣場｜5米巨型聖誕樹 打卡雪花鏡屋

德福廣場將化身成一個聖誕小鎮，有5米高的巨型閃亮聖誕樹、有可愛的雪人及聖誕鹿在小鎮街上表演馬戲雜耍、到聖誕小屋探訪聖誕老人，更可以走上進滿佈雪花的閃爍金漾鏡屋或坐上鹿車打卡！

德福廣場｜聖誕歡樂小鎮（圖片來源：MTR）

德福廣場 — 聖誕歡樂小鎮

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：九龍灣偉業街33號



聖誕好去處【31】青衣城｜5大馬戲場景 打卡萬花筒裝置

青衣城今年將以《夢幻聖誕馬戲樂園》為主題，設置5大精緻馬戲場景，包括6米高的聖誕樹；聖誕老人版微笑小熊、馬戲表演員、炮彈飛人等。此外，馬戲團戲棚的大帳篷更是必到區域，由鏡面反射出絢爛萬花筒般的視覺效果超級打卡able！

青衣城｜《夢幻聖誕馬戲樂園》（圖片來源：MTR）

青衣城 — 夢幻聖誕馬戲樂園

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：新界青衣青敬路33號



聖誕好去處【32】PopCorn｜聖誕狂歡派對 6米巨型聖誕樹

今年聖誕，PopCorn以《聖誕狂歡派對》為主題，除了有6米高的巨型聖誕樹外，場內亦有不同聖誕小丑精靈、滿載聖誕禮物的鹿車、迷你聖誕樹及聖誕老人等你來訪，感受濃厚的節日氣氛！

PopCorn｜《聖誕狂歡派對》（圖片來源：MTR）

PopCorn — 聖誕狂歡派對

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：將軍澳市中心唐賢街9號



聖誕好去處【33】The LOHAS 康城｜打卡聖誕快樂村莊

The LOHAS 康城將商場轉變成聖誕快樂村莊，村莊內有小丑和他的夥伴們表演誇張滑稽的動作、為大家送上聖誕禮物，還有一棵4.5米高的聖誕樹，增添節日熱鬧氣息！

The LOHAS 康城｜《聖誕快樂村莊》（圖片來源：MTR）

The LOHAS 康城 — 聖誕快樂村莊

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：將軍澳康城路1號



聖誕好去處【34】圍方｜9米高旋轉木馬聖誕樹 LED動感舞台

圍方L2中庭的《聖誕動感嘉年華》將設有9米高的旋轉木馬聖誕樹及LED動感舞台。聖誕樹下方有木馬及滿載禮物的雪橇環繞，更會定時奏起聖誕樂章，搭配現場燈光視覺動畫效果，聖誕精靈們將會在LED動感舞台及樓高3層的LED柱身環迴螢幕現身！

圍方｜《聖誕動感嘉年華》（圖片來源：MTR）

在12月的周末及公眾假期，圍方的戶外園藝花園還會帶來飄雪燈影匯演，「香港馬戲團」亦將於12月1日在圍方舉辦開放舞台及馬戲比拼秀，讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝！

圍方 — 聖誕動感嘉年華

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：圍方L2中庭



聖誕好去處【35】life@KCC及joy@KCC｜聖誕「喵」速遞

life@KCC及joy@KCC今年將會邀請萌貓到場，化身最萌聖誕速遞員，為大家送上最Sweet的聖誕禮物！商場各個位置都有聖誕裝扮的喵星人陪大家過聖誕。3大打卡點位於Green@KCC 9樓的空中花園更有近4米高的巨型充氣「萌貓火箭發射站」、life@KCC 3樓「萌貓心意包裝站」及joy@KCC 2樓中庭「聖誕萌貓速遞工場」。

life@KCC — 聖誕「喵」速遞

活動日期：即日至2025年1月1日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：

葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

葵涌葵昌路51號joy@KCC 2樓中庭



聖誕好去處【36】利東街｜Dazzling Christmas

利東街今年邀請比利時的國際得獎設計團隊GLOBALL Concept打造「Dazzling Christmas」燈光藝術裝置，巧妙融合比利時傳統蕾絲工藝與現代燈飾設計技術，打造出洛可可風的燈光佈置，中庭半空有闊達27米的「幻影雪鹿」和8米高的「蕾絲裝飾聖誕樹」；更有200米聖誕樹與巨型聖誕花環的林蔭步道，完美還原浪漫的歐陸小鎮風貌！

利東街 — Dazzling Christmas

活動日期：即日至2025年1月1日

開放時間：上午10時至晚上11時*（每日下午5時亮燈）

12月24日至26日、及12月31日亮燈時間將延長至晚上12時

活動地點：灣仔利東街



聖誕好去處【37】海港城｜The Big Little Christmas

海港城露天廣場舉辦「The Big Little Christmas」，展出田中達也創作的大型戶外聖誕裝置，包括28米長的聖誕老人工作台、士的糖雪橇、5米高的小屋、10米聖誕樹和8米高的聖誕倒數月曆。此外，海港城美術館將舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展示25件全新創作的微模型。

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海港城 - The Big Little Christmas

活動日期：即日至2025年1月1日

開放時間：上午10時至晚上10時

活動地點：海運大廈露天廣場



海港城 - Countdown to Mini-mas

活動日期：即日至2025年1月1日

開放時間：上午11時至晚上10時

活動地點：海港城美術館海洋中心二階207號舖



聖誕好去處【38】LCX｜POP MART 泡泡萌粒過聖誕

LCX將舉辦「泡泡萌粒過聖誕」，邀請可愛的POP BEAN現身！現場設有兩大打卡位：MOLLY及LABUBU駕駛的聖誕小火車，以及DIMOO心願鹿和薑餅人LABUBU的聖誕薑餅小屋。此外，還有POP MART的POP UP STORE和主題的SNAPIO即影即有自拍亭！

LCX - POP MART 泡泡萌粒過聖誕

活動日期：即日至2025年1月3日

開放時間：上午10時至晚上10時

活動地點：海港城海運大廈三階LCX



聖誕好去處【39】奧海城｜麵包超人·奧海城聖誕甜點樂園

奧海城推出全港首個麵包超人樂園，現場有超過6米高的充氣麵包超人和充氣遊樂園。設有五大遊樂區，包括甜甜圈障礙賽、繽紛聖誕蛋糕滑梯和糖霜曲奇波波池等，讓小朋友盡情玩耍。此外，還有期間限定的麵包超人商店，出售超過450款周邊商品。

奧海城 - 麵包超人·奧海城聖誕甜點樂園

日期：2024年11月29日至2025年1月5日

時間：上午10時半至晚上8時

地點：奧海城2期地下主題中庭



聖誕好去處【40】朗豪坊｜抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE

朗豪坊舉辦Nina Dzyvulska的「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」活動。4樓通天廣場會有一棵7米高的巨型毛茸茸「眼仔LOOK LOOK聖誕樹」﹐樹上會有發光的大眼睛不停眼碌碌四圍望，不定時出現心心眼、星星眼等，樹上仲有會自轉的可愛星星角色！

朗豪坊 - 抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE

日期：2025年11月22日至2025年1月1日

時間：上午11時至晚上11時

地點：香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓及12樓



聖誕好去處【41】太古城中心｜Streets of Christmas Joy

太古城中心展出8米高的炫彩波波聖誕樹，佈置成型格街頭風，融合噴塗鴉和街頭文化，帶來狂歡派對！設有三大聖誕街頭競技遊戲，包括DJ競技、B-BOY派對和型噴聖誕塗鴉牆，還有photo booth供拍照留念！

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太古城中心 - Streets of Christmas Joy

活動日期：即日起至2025年1月1日

活動時間：

星期一至五中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期上午11時至晚上9時

地點：香港太古城道18號太古城中心2/F中庭及中橋



聖誕好去處【42】MOKO新世紀廣場｜青蛙王子KEROKEROKEROPPI 5大打卡位

MOKO新世紀廣場在今個聖誕，連同青蛙王子KEROKEROKEROPPI賀聖誕！商場中庭打造屬於青蛙王子的皇室庭園，青蛙王子會以不同造型穿梭在商場中庭的每一個角落，5大唯美打卡場景，例如「皇家星願瞭望塔」、「珍稀寶物荷花池」、「光鑽寶石皇冠寢室」更高達5米高！此外，還有尋寶歷險和夾公仔機，活動相當豐富！

MOKO新世紀廣場 — KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園

活動日期：2024年11月16日至2025年1月1日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：MOKO 新世紀廣場MTR樓層中庭



聖誕好去處【43】圍方｜迪士尼獅子王體驗區 飄雪燈影匯演

圍方戶外園藝花園將於2024年12月1日至2025年1月1日期間，逢周五、六、日、公眾假期及特別日子，舉行飄雪燈影匯演，可以與摯愛及毛孩一同體驗聖誕白色飄雪浪漫氣氛！此外，圍方亦將與迪士尼攜手打造全港首個《獅子王：木法沙》傲氣領地，設有六尺高獅子王、經典場景、打卡牆等4大體驗區等你到訪！

圍方 — 飄雪燈影匯演

活動日期：2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點：圍方L2戶外園藝花園



聖誕好去處【44】黃埔天地｜聖誕老人大作戰 挑戰送禮物任務

黃埔天地將於12月期間舉行「Jolly SantaMas」，一個結合遊戲、藝術與影相打卡的聖誕盛會，率先登場的是12月21日及22日舉行的「聖誕老人大作戰」。以預備及運送聖誕禮物為主題，挑戰多個講求技巧、反應及策略的4大任務，競逐冠軍寶座，贏取總值高達2萬元的豐富禮品！

此外，2024年12月25日至2025年1月1日逢星期六、日及公眾假期，更有「Santa Jump」彈床活動、「Santa禮物預備所」親子手作坊、「Jolly Santa畫廊」及「聖誕照相館」，可以與可愛聖誕雪橇和3米高的聖誕老人打卡影相！

黃埔天地 — Jolly SantaMas

活動日期：2024年12月21日至2025年1月1日

活動地點：黃埔天地時尚坊MTR層



聖誕好去處【45】ISQUARE國際廣場｜近100隻鹿走進商場 6米聖誕小鹿小鎮 聖誕老人巡遊

尖沙咀iSQUARE國際廣場，於即日至2025年1月1日變身成為可愛的聖誕國度，聯同Fluffy House人氣角色「親親小鹿My Dear Deer」一同來到商場，當中有3大必去打卡位，包括商場地下正門前的6米高户外小鹿小鎮、3米高的聖誕樹等，在12月21、22、25、26號下午3點至5點，更會有聖誕老人巡遊，聖誕老人將會岀現在商場各樓層。

ISQUARE國際廣場

活動日期：即日至2025年1月1日

活動地點：ISQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



聖誕好去處【46】T Town｜Santa哥、財God 玩轉天水圍

領展 T Town今年誠邀「Santa哥」及「財God」coming to T Town，打造中西文化Crossover盛事 —「T Town慶祝節跨年華」，場內設置特色三米高「福星許願樹」及跨年遊樂園、西式繽紛馬戲彩篷及聖誕求籤筒等多重驚喜，更有「Luck 星高照大抽獎」及「賞里幸運鄰」豐富獎賞！

T Town — T Town慶祝節跨年華

活動日期：即日起至2025年2月16日

活動地點：天水圍天華路30號T Town



聖誕好去處【47】MegaBox｜mofusand 冬日造型粉系打卡位

MegaBox與日本人氣療癒系小貓mofusand攜手合作，於2024年12月14日至2025年2月16日，推出「MegaBox x mofusand 貓福花見駅」。當中有全港首個逾18呎高「福貓花見車站」、巨型千萬両 mofusand、 福貓列車車、花櫻 の小橋、福貓金幣許願池、招財黃金花田等10大打卡位，少女心滿滿！同場並設有mofusand 期間限定店，率先發售全新52款限定珍藏卡、立體祈福御守及造型精品，等你盡情大手入貨！

MegaBox — MegaBox x mofusand 貓福花見駅

活動日期：2024年12月14日至2025年2月16日

活動地址：九龍九龍灣宏照道38 號企業廣場5 期MegaBox L5中庭



聖誕好去處【48】沙田新城市廣場｜13米高巨型聖誕樹 螢火蟲燈飾

沙田新城市廣場於即日起至明年1月1日隆重呈獻為期2個月的《沙田同心同行40載》精彩活動，設置了13米高巨型聖誕樹、5米高的吹氣聖誕老人吊飾裝置、逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾、二千呎室內飄雪溜冰場等打卡位等你朝聖，讓你歡度聖誕！

沙田新城市廣場 — 沙田同心同行40載

活動日期：即日起至2025年1月1日

活動地點：新界沙田沙田正街17-18號新城市廣場



聖誕好去處【49】ELEMENTS圓方｜華麗旋轉木馬 嘉年華匯演

ELEMENTS圓方於聖誕期間舉辦「DELIGHT-GO-ROUND」聖誕遊樂園，有旋轉木馬、「TAKE A CHRISTMAS SNAP」 照相館及紀念幣壓印機，大家記得去打卡呀！商場更安排聖誕嘉年華匯演，於12月21、24至26日指定時間，多位舞蹈員將盛裝打扮，以載歌載舞形式演出，為大家送上聖誕佳節歡樂！

ELEMENTS圓方 — ELEMENTS! DELIGHT – GO – ROUND

活動日期：即日至2025年1月1日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：ELEMENTS圓方金區一樓



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