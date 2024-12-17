除夕煙花倒數2025｜維港夜空綻放　推介必看這幕｜附8最佳觀賞位

除夕煙花倒數2025｜香港跨年倒數｜除夕夜｜轉眼間便到了2024年年尾，要細數除夕慶祝活動，就不得不提今年的除夕煙花匯演「香港跨年倒數」，屆時將有闊度長達1,300米的跨年倒數煙花，在維港夜空綻放異彩。想知今年除夕煙花匯演的日期、時間、地點、最佳觀賞位置及交通安排，就要留意以下詳情啦！



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「香港跨年倒數」將於2024年12月31日除夕夜，在維多利亞港兩岸舉行。是次煙花音樂匯演將以「幸福樂章」作為主題，並由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰觀賞得到。值得一提，這次跨年倒數煙花長達12分鐘、闊達1,300米。

跨年倒數煙花長達12分鐘、闊達1,300米，將會是香港最大規模的煙花表演。（香港旅遊發展局）

除夕煙花倒數2025｜跨年煙花匯演詳情

日期：2024年12月31日

時間：午夜12:00至12:12

地點：維多利亞港兩岸



除夕煙花倒數2025｜交通及封路安排

除夕煙花倒數活動當晚，預計各區將於晚上6:00起分階段封路，打算前往的朋友，建議使用公共交通工具並提早到達觀賞地點。

除夕煙花倒數2025｜必睇4大特色

除夕煙花倒數特色【1】5艘躉船＋16艘浮船多角度發射煙花

爲了呈現更立體的煙花效果，是次匯演的陣容可謂相當龐大，將由五艘躉船與十六艘浮船組成前、後排列的發射陣型，以多角度發放煙花，同時結合三座港島地標建築的樓頂的煙火，呈現高低有序、層次豐富的表演，為觀眾帶來一場視覺與聽覺交融的感官體驗。

除夕煙花倒數特色【2】獨特夜間體驗「七彩祥雲」

另一矚目的特效表演「七彩祥雲」亦將首次在香港亮相。該煙花特效糅合紅、綠、黃、藍、紫及橙色的彩煙，加上銀閃的煙花，璀璨奪目的光影效果一定非常震撼！

除夕煙花匯演將由五艘躉船與十六艘浮船組成前、後排列的發射陣型，以多角度發放煙花。（香港旅遊發展局）

除夕煙花倒數特色【3】五層煙花「繁花盛放」

此外，匯演還有經特別調配顏色的煙花「繁花盛放」，採用天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等煙花，於同一時間在不同的高度爆破，展現出多層次的煙花群，在維港夜空中如同鮮花般綻放，定是當晚的一大亮點。

除夕煙花倒數特色【4】每隔15分鐘發放「許願流星」

除了煙花匯演外，於除夕晚11時起，三座港島地標建築的樓頂將會每15分鐘發放共4次的「許願流星」，象徵甜蜜、健康、常樂及富足。與此同時，在香港會議展覽中心外牆將設有巨型倒數時鐘，讓市民一同倒數至午夜12點！

日期：2024年12月31日

時間：晚上11:00、11:15、11:30、11:45



除夕煙花倒數2025｜港島/九龍8個最佳觀賞煙花位置推介

提提大家，如果想提早「霸靚位」，政府亦將於維港兩岸設有多個最佳觀賞位置，現場還會播放節慶音樂，非常有氣氛！有興趣的朋友，以下8個分別位於港島區及九龍區的觀賞點，記得睇定！

維港兩岸將設有多個最佳觀賞位置。（香港旅遊發展局）

港島區

中環海濱（鄰近添馬公園）

交通方法：從港鐵金鐘站A出口右轉，沿行人天橋前往添馬公園，步行約10分鐘。



金紫荊廣場

交通方法：從港鐵會展站B2出口，沿行人天橋前往，全程約7分鐘。



灣仔臨時海濱花園（鄰近灣仔 HarbourChill 海濱休閒站）

交通方法：從港鐵會展站A2出口步行，全程約5分鐘。



北角東岸公園主題區

交通方法：從港鐵炮台山站A出口步行，經油街轉入電氣道，至屈臣道街尾，全程約7分鐘。



九龍區

尖沙咀香港文化中心

交通方法：從港鐵尖東站L6或J3出口，或尖沙咀站E出口，按照指示牌前往香港文化中心。



尖沙咀海濱花園（鄰近九龍香格里拉）

交通方法：從港鐵尖東站P1出口，經梳士巴利道步行至尖沙咀海濱花園，全程約15分鐘。



尖沙咀星光大道

交通方法：港鐵尖東站J出口步行約10分鐘。



西九文化區

交通方法：從港鐵九龍站C1或D1出口，步行前往圓方的藝術天橋出口，經過行人天橋，全程約10至15分鐘。



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