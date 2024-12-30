除夕倒數好去處12大推介　維港煙花／AIA／MIRROR倒數派對／市集

除夕倒數好去處｜2024年即將結束，當然要約埋親朋好友一起跨年倒數！《香港01》頻道「好食玩飛」整合全港12大好去處推介，有香港跨年倒數、AIA友邦嘉年華等特色活動，亦有商場倒數派對及跨年市集等你參加！即看內文！



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除夕倒數好去處 — 主題樂園／嘉年華

除夕倒數好去處【1】維多利亞港｜香港跨年倒數 煙花音樂匯演

維多利亞港將在跨年夜舉行煙花音樂匯演，今年煙花音樂匯演歷時12分鐘，以「幸福樂章」為題，透過演繹金、木、水、火、土，五種大自然元素的不同形態，展現大自然與生活的緊密聯繫，呈獻「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」煙花特效。

以下是觀賞煙花的推薦位置：

跨年煙花匯演最佳觀賞區（圖片來源：旅發局）

香港跨年倒數

活動日期：2024年12月31日

活動地點：維多利亞港

許願流星：晚上11:00、11:15、11:30及11:45

煙花音樂匯演：午夜12:00至12:12



除夕倒數好去處【2】AIA 友邦嘉年華｜全新攤位遊戲贏公仔

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)將於2024年12月20日至2025年2月16日重返中環海濱，將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企！除了既定遊戲及活動外，在除夕當晚更會有樂隊及音樂表演、遊戲跨年倒數，更可以觀賞長達12分鐘的除夕煙花表演！

AIA 友邦嘉年華2024

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時



除夕倒數好去處【3】迪士尼樂園｜迪士尼星夢光影之旅跨年倒數

香港迪士尼樂園除了在魔雪奇緣世界舉行首個飄雪聖誕，更將在2024年12月31日午夜上演「跨年倒數時刻」，透過20分鐘的「迪士尼星夢光影之旅」多媒體夜間城堡匯演，迎接2025的到來！

迪士尼樂園（圖片來源：香港迪士尼樂園＠Facebook）

香港迪士尼樂園 — 跨年倒數時刻

活動日期：2024年12月31日

活動地點：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



除夕倒數好去處【4】香港繽紛冬日巡禮｜觀賞跨年煙花匯演

西九文化區今年聖誕期間再次搖身一變成為聖誕小鎮，把握除夕的最後機會感受聖誕氣氛！除了有掛滿裝飾的巨型聖誕樹、聖誕小屋、節日燈飾外，更可以欣賞到跨年煙花，盡情享受這份冬日浪漫！

香港繽紛冬日巡禮

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



除夕倒數好去處【5】The Big Bounce｜巨型充氣樂園 黑夜派對狂歡

The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，園內有４大區，包括有16,000平方呎巨型充氣城、超過150米長的賽道等。在除夕當晚The Big Bounce亦會開放至晚上11時，玩完「黑夜派對」再睇跨年煙花就最適合不過！而今年，01空間更有獨家92折及用積分可以再減$50。

The Big Bounce

活動日期：2024年12月21日至2025年1月5日

活動地點：西九文化區藝術公園大草坪



除夕倒數好去處【6】IMAGINE NATION 幻｜魔術表演

國際魔術大師Franz Harary在灣仔海濱活動空間「Just Live喜愛現場」舉辦的《IMAGINE NATION幻》表演，同場更有多位國際知名的魔術大師一同參與！在除夕當晚亦將舉行3場演出，可以睇完魔術表演再睇煙花！使用獨家推廣碼購票【HK01X95】，票價更低至76折起。

《IMAGINE NATION幻》

活動日期：2024年12月28日至2025年1月5日

活動地點：香港灣仔海濱活動空間



除夕倒數好去處 — 商場活動

大部分商場的聖誕裝置及燈飾都會持續至2025年1月1日，可以趁著除夕把握最後機會與聖誕樹打卡合照！有部分商場亦將呈獻跨年活動，以下為大家推薦3大商場倒數派對！

除夕倒數好去處【7】新城市廣場｜與MIRROR成員狂歡倒數

新城市廣場今年除夕倒數派對邀請了人氣男團MIRROR成員Lokman、AK、Frankie、Alton及歌手雲浩影一起以靚聲熱舞倒數迎接2025年！當日中午起全場每個角落更將舉行倒數狂歡嘉年華，全日無間斷上演街頭音樂表演、魔術及小丑扭波波等，更會大派40周年主題氣球、免費棉花糖、爆谷，並聯同Play Park商戶大搞創意工作坊！

太古城中心｜除夕冰上倒數派對

活動日期：2024年12月31日至2025年1月1日

活動地點：新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場



除夕倒數好去處【8】太古城中心｜除夕冰上倒數派對

太古城中心冰上皇宮將為您帶來年度盛事 — 除夕冰上倒數派對！有新世代人氣創作樂隊per se、男歌手Kay Chan、Juni 、Manson等帶來精彩演出！現場還將設有即影即有自拍亭、免費派對小食和飲品、幸運大抽獎等活動。當2025年來臨之際，更會有無數氣球傾瀉而下，令人超興奮啊！

太古城中心｜除夕冰上倒數派對

活動日期：2024年12月31日至2025年1月1日

活動地點：太古城中心一樓太古城中心冰上皇宮



除夕倒數好去處【9】GP52｜浪漫飄雪世界跨年音樂會倒數

GP52將在跨年日將卑路乍灣海濱長廊將化身為浪漫的飄雪世界！跨年晚會將於中午12時正式揭幕，有夢幻飄雪體驗、全港獨家真雪雪戰比賽、大銀幕「飄雪中說愛你」、跨年音樂會倒數、溫馨市集等活動，更有雪景打卡位、特色許願樹與時光隧道等你影相！

GP52｜浪漫飄雪世界跨年音樂會倒數

活動日期：2024年12月31日至2025年1月1日

活動地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊



除夕倒數好去處 — 跨年市集

除夕倒數好去處【10】中環海濱｜JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024

中環海濱除了AIA友邦嘉年華外，亦有《JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024》冬日市集。市集除了有全港首個5米高嘅超巨型 BRACHIO（芭奇奧）充氣裝置、遊戲攤位、美食飲品、Busking表演外，更有來自澳門、台灣、韓國的市集檔主售賣特色手作及IP！

JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024

活動日期：24-27、30-31/12/2024、1/1/2025

活動地點：中環民光街33號AIA Vitality 公園



除夕倒數好去處【11】尖沙咀中港城｜Car Boot Christmas Market 2024

尖沙咀中港城的Car Boot Christmas Market 2024是全港最大規模的車尾箱聖誕市集，每次都吸引大批人流！在這個充滿濃厚聖誕氣氛的市集可以找到各式各樣的手作商品、美食、聖誕裝飾等。市集亦設有遊戲區、工作坊及精彩表演，絕對是假日打卡好地方！

尖沙咀中港城｜Car Boot Christmas Market

活動日期：7-8、14-15、21-22、25-26、28-29、31/12/2024

活動地點：尖沙咀中港城海豚池平台花園



除夕倒數好去處【12】D2 Place ONE｜《白紙市集xLLH Story》Hello 2025!!! 週年祭

白紙市集連乘本地插畫家LLH Story呈獻2024年最後一個市集「Hello 2025!!! 週年祭」！今年除了香港品牌之外，更會有海外插畫品牌參加，售賣原創IP商品、首飾配件、寵物用品等。在除夕當晚更會有「除夕、花火音樂會」，Sona、熱血躺平族、Midnight等六個本地音樂單位同大家用音樂迎接新一年！

白紙市集x LLH Story｜Hello 2025!!! 週年祭

活動日期：28-31/12/2024、1/1/2025

活動地點：茘枝角 D2 Place ONE 2/F THE SPACE



白紙市集x LLH Story｜Hello 2025!!! 除夕、花火音樂會

活動日期：31/12/2024

活動地點 : 茘枝角 D2 Place ONE 7/F THE UPPET STAGE



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