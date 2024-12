除夕倒數好去處12大推介　維港煙花／AIA／MIRROR倒數派對／市集

除夕倒數好去處|2024年即將結束,當然要約埋親朋好友一起跨年倒數!《香港01》頻道「好食玩飛」整合全港12大好去處推介,有香港跨年倒數、AIA友邦嘉年華等特色活動,亦有商場倒數派對及跨年市集等你參加!即看內文!



除夕倒數好去處 — 主題樂園/嘉年華

除夕倒數好去處【1】維多利亞港|香港跨年倒數 煙花音樂匯演

維多利亞港將在跨年夜舉行煙花音樂匯演,今年煙花音樂匯演歷時12分鐘,以「幸福樂章」為題,透過演繹金、木、水、火、土,五種大自然元素的不同形態,展現大自然與生活的緊密聯繫,呈獻「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」煙花特效。

以下是觀賞煙花的推薦位置:

跨年煙花匯演最佳觀賞區(圖片來源:旅發局)

香港跨年倒數

活動日期:2024年12月31日

活動地點:維多利亞港

許願流星:晚上11:00、11:15、11:30及11:45

煙花音樂匯演:午夜12:00至12:12



除夕倒數好去處【2】AIA 友邦嘉年華|全新攤位遊戲贏公仔

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)將於2024年12月20日至2025年2月16日重返中環海濱,將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企!除了既定遊戲及活動外,在除夕當晚更會有樂隊及音樂表演、遊戲跨年倒數,更可以觀賞長達12分鐘的除夕煙花表演!

AIA 友邦嘉年華2024

活動日期:2024年12月20日至2025年2月16日(2025年1月10日不對外開放)

活動地點:香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間:上午11時至晚上10時



除夕倒數好去處【3】迪士尼樂園|迪士尼星夢光影之旅跨年倒數

香港迪士尼樂園除了在魔雪奇緣世界舉行首個飄雪聖誕,更將在2024年12月31日午夜上演「跨年倒數時刻」,透過20分鐘的「迪士尼星夢光影之旅」多媒體夜間城堡匯演,迎接2025的到來!

迪士尼樂園(圖片來源:香港迪士尼樂園@Facebook)

香港迪士尼樂園 — 跨年倒數時刻

活動日期:2024年12月31日

活動地點:香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



除夕倒數好去處【4】香港繽紛冬日巡禮|觀賞跨年煙花匯演

西九文化區今年聖誕期間再次搖身一變成為聖誕小鎮,把握除夕的最後機會感受聖誕氣氛!除了有掛滿裝飾的巨型聖誕樹、聖誕小屋、節日燈飾外,更可以欣賞到跨年煙花,盡情享受這份冬日浪漫!

香港繽紛冬日巡禮

活動日期:2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點:九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



除夕倒數好去處【5】The Big Bounce|巨型充氣樂園 黑夜派對狂歡

The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴,園內有4大區,包括有16,000平方呎巨型充氣城、超過150米長的賽道等。在除夕當晚The Big Bounce亦會開放至晚上11時,玩完「黑夜派對」再睇跨年煙花就最適合不過!而今年,01空間更有獨家92折及用積分可以再減$50。

The Big Bounce

活動日期:2024年12月21日至2025年1月5日

活動地點:西九文化區藝術公園大草坪



除夕倒數好去處【6】IMAGINE NATION 幻|魔術表演

國際魔術大師Franz Harary在灣仔海濱活動空間「Just Live喜愛現場」舉辦的《IMAGINE NATION幻》表演,同場更有多位國際知名的魔術大師一同參與!在除夕當晚亦將舉行3場演出,可以睇完魔術表演再睇煙花!使用獨家推廣碼購票【HK01X95】,票價更低至76折起。

《IMAGINE NATION幻》

活動日期:2024年12月28日至2025年1月5日

活動地點:香港灣仔海濱活動空間



除夕倒數好去處 — 商場活動

大部分商場的聖誕裝置及燈飾都會持續至2025年1月1日,可以趁著除夕把握最後機會與聖誕樹打卡合照!有部分商場亦將呈獻跨年活動,以下為大家推薦3大商場倒數派對!

除夕倒數好去處【7】新城市廣場|與MIRROR成員狂歡倒數

新城市廣場今年除夕倒數派對邀請了人氣男團MIRROR成員Lokman、AK、Frankie、Alton及歌手雲浩影一起以靚聲熱舞倒數迎接2025年!當日中午起全場每個角落更將舉行倒數狂歡嘉年華,全日無間斷上演街頭音樂表演、魔術及小丑扭波波等,更會大派40周年主題氣球、免費棉花糖、爆谷,並聯同Play Park商戶大搞創意工作坊!

太古城中心|除夕冰上倒數派對

活動日期:2024年12月31日至2025年1月1日

活動地點:新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場



除夕倒數好去處【8】太古城中心|除夕冰上倒數派對

太古城中心冰上皇宮將為您帶來年度盛事 — 除夕冰上倒數派對!有新世代人氣創作樂隊per se、男歌手Kay Chan、Juni 、Manson等帶來精彩演出!現場還將設有即影即有自拍亭、免費派對小食和飲品、幸運大抽獎等活動。當2025年來臨之際,更會有無數氣球傾瀉而下,令人超興奮啊!

太古城中心|除夕冰上倒數派對

活動日期:2024年12月31日至2025年1月1日

活動地點:太古城中心一樓太古城中心冰上皇宮



除夕倒數好去處【9】GP52|浪漫飄雪世界跨年音樂會倒數

GP52將在跨年日將卑路乍灣海濱長廊將化身為浪漫的飄雪世界!跨年晚會將於中午12時正式揭幕,有夢幻飄雪體驗、全港獨家真雪雪戰比賽、大銀幕「飄雪中說愛你」、跨年音樂會倒數、溫馨市集等活動,更有雪景打卡位、特色許願樹與時光隧道等你影相!

GP52|浪漫飄雪世界跨年音樂會倒數

活動日期:2024年12月31日至2025年1月1日

活動地點:堅尼地城卑路乍灣海濱長廊



除夕倒數好去處 — 跨年市集

除夕倒數好去處【10】中環海濱|JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024

中環海濱除了AIA友邦嘉年華外,亦有《JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024》冬日市集。市集除了有全港首個5米高嘅超巨型 BRACHIO(芭奇奧)充氣裝置、遊戲攤位、美食飲品、Busking表演外,更有來自澳門、台灣、韓國的市集檔主售賣特色手作及IP!

JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024

活動日期:24-27、30-31/12/2024、1/1/2025

活動地點:中環民光街33號AIA Vitality 公園



除夕倒數好去處【11】尖沙咀中港城|Car Boot Christmas Market 2024

尖沙咀中港城的Car Boot Christmas Market 2024是全港最大規模的車尾箱聖誕市集,每次都吸引大批人流!在這個充滿濃厚聖誕氣氛的市集可以找到各式各樣的手作商品、美食、聖誕裝飾等。市集亦設有遊戲區、工作坊及精彩表演,絕對是假日打卡好地方!

尖沙咀中港城|Car Boot Christmas Market

活動日期:7-8、14-15、21-22、25-26、28-29、31/12/2024

活動地點:尖沙咀中港城海豚池平台花園



除夕倒數好去處【12】D2 Place ONE|《白紙市集xLLH Story》Hello 2025!!! 週年祭

白紙市集連乘本地插畫家LLH Story呈獻2024年最後一個市集「Hello 2025!!! 週年祭」!今年除了香港品牌之外,更會有海外插畫品牌參加,售賣原創IP商品、首飾配件、寵物用品等。在除夕當晚更會有「除夕、花火音樂會」,Sona、熱血躺平族、Midnight等六個本地音樂單位同大家用音樂迎接新一年!

白紙市集x LLH Story|Hello 2025!!! 週年祭

活動日期:28-31/12/2024、1/1/2025

活動地點:茘枝角 D2 Place ONE 2/F THE SPACE



白紙市集x LLH Story|Hello 2025!!! 除夕、花火音樂會

活動日期:31/12/2024

活動地點 : 茘枝角 D2 Place ONE 7/F THE UPPET STAGE



