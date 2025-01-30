新年煙花匯演2025｜年初二封路/交通6大安排：港鐵/巴士加班次

年初二新年煙花匯演2025｜2025農曆新年大家都會看農曆新年煙花匯演，不過當局會採取封路、道路改道措施，港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具都將會有特別的交通安排，大家出門時記得留意。

年初一花車巡遊2025｜封路安排

1.封路安排

年初二晚維港煙花匯演，港島中區、灣仔、東區下午約5:30起分階段封路及改道。東區走廊（西行）民康街至維園道段，晚上7:45起臨時封閉（專營巴士除外）。九龍尖沙咀、西九文化區下午約5:00起分階段封路及改道。

港島封路/改道安排詳情

九龍封路/改道安排詳情

2.港鐵加強服務安排

港鐵括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、屯馬線及東鐵線在1月30日開始加強服務，以下港鐵路線服務班次(分鐘)安排:

港鐵服務安排

3.巴士服務

因應香港島於2025年1月30日下午實施封路，以下巴士路線將會改道，巴士站亦會作出相應調整，直至道路恢復通行。

港島巴士服務調整

九巴:2

過海巴士:H1、102、103、106、170、104、110、118、307、603、673、905、930、948、960、961、978、H1、H2、H2K

城巴:1M、2A、2X、8、8P、4、7、91、11、12、15、15B、25、25A、40、40M、720、788、722、780、X9、X15、5X、13、18、30X

巴士服務暫停服務(2025年1月30日下午開始)

城巴:5X

巴士服務加強

城巴:70、720、780、788及X15

+ 5

九龍巴士服務調整

九巴:1、1A、2、3C、14、238X、5、28、5A、5C、6、7、8、8A、9、11、95、203E、12、13X、14X、26、35A、41A、81C、87D、92R、98D、203C、208、213X、215X、219X、230R、234X、260X、268B、269B、270A、271、280X、281A、296D

過海巴士:110、973、H1、H2、H2K

城巴:20A、50、796X、A21、A25

巴士服務暫停服務(2025年1月30日下午開始)

九巴:8P、HK1、W4、790、796P

+ 13

4.專線小巴安排

港島專線小巴服務調整

因應於中區及灣仔區於2025年1月30日下午5時30分起實施封路，以下小巴路線將會改道，小巴站亦會作出相應調整，直至道路恢復通行。

港島專線小巴:22S、10、31、54

九龍專線小巴服務調整

因應於尖沙咀2025年1月30日下午5時起實施封路，以下小巴路線將會改道，小巴站亦會作出相應調整，直至道路恢復通行。

九龍專線小巴:3、8、8S、26、74、74S、26A、77M、78

5.渡輪服務安排

因應維多利亞港的煙花匯演，服務會調整如下。

1.取消航班

2.航班調整

6.中環至半山自動扶梯系統服務

將延長服務時間至2025年 1月 31日凌晨2時。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略