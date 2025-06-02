朗廷酒店自助餐｜獨家買2送2優惠$245起任食生蠔龍蝦／父親節適用

香港朗廷酒店自助餐限時獨家優惠！香港朗廷酒店有自助午餐、自助晚餐買二送二（每日名額有限），以及父親節早鳥8折優惠，人均低至$245就食得！自助晚餐不但可享用新鮮生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦，仲有一系列刺身、雪糕、中西式甜品任食！想知點搶優惠？即刻睇內文！



香港朗廷酒店自助餐獨家買2送2 每日名額有限

香港朗廷酒店自助餐推出買二送二自助餐優惠（每日名額有限）！在5月30日至6月5日期間，香港朗廷酒店自助午餐、晚餐將推出獨家買二送二優惠套票！當中優惠更可於父親節使用！

香港朗廷酒店自助餐 父親節自助餐早鳥8折優惠

搶不到買二送二優惠也不要緊！如果想在父親節請爸爸吃自助餐表達孝心，香港朗廷酒店在6月14日至15日，自助午餐及晚餐亦有早鳥8折優惠，自助餐連無限暢飲人均$484起！此外，平日及假日的自助午餐及晚餐亦有低至65折優惠，當中最平只需$306即可享受自助午餐！👉🏻快閃7日｜每日限量搶！

香港朗廷酒店自助餐推出獨家買二送二優惠套票。（香港朗廷酒店）

【The Food Gallery｜自助午餐】買二送二（已包加一）

香港朗廷酒店的自助午餐提供多款冰鎮海鮮，包括在周末及公眾假期限定的即開生蠔、長腳蟹、麵包蟹、凍瀨尿蝦、熟蝦、翡翠螺、青口等等。西式熟食方面，除了有食肉控最喜歡的燒紐西蘭大骨扒、醬燒美國豬肋骨之外，也有以白酒忌廉或香草鮮茄汁兩款口味的藍青口，以及用紅酒入饌的紅酒雜菜燴牛尾和紅酒燴鴨腿。

中式熟食方面，酒店則提供花雕辣酒煮東風螺、海皇醬小炒皇、砂窩雲吞雞、四川麻辣雞煲、茶煙燻盲曹魚柳等等，喜歡鑊氣及辛辣食物的朋友最適合不過！

除了中西美食之外，酒店另外還有以惹味見稱的東南亞熱食，當中重點推介泰式紅咖喱牛肋肉、泰式黃咖喱豬頸肉、巴東牛肉，以及青咖喱雜菜，讓你在一頓自助午餐之中，就可嘗盡三款不同香氣的咖喱！👉🏻3.5小時自助午餐｜$245包加一

The Food Gallery｜自助午餐

星期一至五（12:00 - 14:30）

優惠價（買2送2）：$979.2｜原價 $1,795.2｜人均$245

優惠價（1位）：$306起｜原價$448.8起

星期六、日及公眾假期（11:30 - 15:00）

優惠價（買2送2）： $1,291.2｜原價 $2,367.2｜人均$323

優惠價（1位）：$403.5起｜原價$591.8起

👉🏻3.5小時自助午餐｜$245包加一 The Food Gallery｜父親節早鳥優惠（6月14至15日）

成人：$484.2｜原價 $591.8

小童／長者：$349.2｜原價 $426.8

👉🏻父親節8折｜早鳥預訂

香港朗廷酒店國際美饌自助午餐推出買二送二優惠。（香港朗廷酒店）

【The Food Gallery｜自助晚餐】買二送二（已包加一）

香港朗廷酒店的自助晚餐同樣享有獨家買二送二（每日有限名額），以及父親節早鳥優惠。酒店今個月以「極致肉饗」作為自助餐主題，愛吃肉的朋友定能大快朵頤！每天除了有新鮮活蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、熟蝦、翡翠螺、紐西蘭青口等輪流供應外，還有帶子、天使紅蝦、三文魚、油甘魚、立魚和希靈魚等多款刺身。

熟食方面，除了有即叫即煮的波士頓龍蝦外，更有鹽焗美國牛肋骨、紫蘇羊肩、墨西哥牛腹心肉、孜然羊扒、港式燒五花肉、泰式豬頸肉、墨西哥辣椒豬肉香腸等，來自多國的不同肉類，款式非常豐富！

👉🏻自助晚餐任食4小時｜$461包加一

喜歡吃中式美食的，晚市的中菜區域，提供京式片皮鴨、紹興酒香辣煮田螺、清蒸石斑魚、蒜香鹽焗大蝦、小籠包等中菜，由小巧點心再到鑊氣小炒一應俱全！

提提大家記得留肚吃甜品！酒店提供一系列抹茶甜點，如抹茶劇院蛋糕、3.5牛乳抹茶奶凍紅豆杯、抹茶栗子撻等等，而即製甜品站也有熱呼呼的可麗餅、開心果梳乎厘，以及多達8款的精選雪糕，作為整頓自助餐的總結非常完美！

👉🏻自助晚餐任食4小時｜父親節都用得

The Food Gallery｜自助晚餐

星期一至四 18:00 – 22:00

優惠價（買2送2）：$1,843.2｜原價 $3,379.2｜人均$461

優惠價（1位）：$576起｜原價$844.8起

星期五至日及公眾假期 18:00 – 22:00

優惠價（買2送2）： $1,987.2｜原價 $3,643.2｜人均$497

優惠價（1位）：$621起｜原價$910.8起

👉🏻自助晚餐任食4小時｜$461包加一 The Food Gallery｜父親節早鳥優惠（6月14至15日）

成人：$745.2｜原價 $910.8

小童／長者：$484.2｜原價 $591.8

👉🏻父親節8折｜早鳥預訂

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略