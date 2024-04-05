元朗美食17大推介！人氣魚肉翅重開／米芝蓮涼皮／足料牛肉麵

元朗美食推介｜除最出名的「食街」外，元朗有不少大件夾抵食的特色小食名物！《香港01》好食玩飛記者搜羅了17間不同種類的元朗食店，當中包括米芝蓮推介小食店兩姊妹涼皮、倆口小吃，還有近日重開的朗屏魚肉翅等！睇完元朗美食必食推介，不妨看元朗好去處推介，計劃一下假期或元朗一日遊行程。

元朗美食多籮籮！（圖片來源：左、右上/小紅書@香港玩樂購物、右下/IG@shardow_hoiki）

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元朗美食【1】永順沙嗲牛肉專門店——惹味沙嗲牛肉麵、芝士流心蛋炸豬扒包

永順沙嗲牛肉專門店為元朗開業35年的老字號。店家最出名便是沙嗲牛肉麵，牛肉炒過，帶微微焦香，加上整碗湯底都是沙嗲汁，微甜鹹香，喜歡沙嗲牛的朋友絕不能錯過。此外，店家的芝士流心蛋豬扒治都非常馳名，豬扒香脆併拉絲芝士，叫人難以抗拒。

永順沙嗲牛肉專門店

地址：元朗安寧路2號冠煌樓地下F號舖

營業時間︰06:30 - 17:30

電話：2474 7074



元朗美食【2】朗屏魚肉翅 —— 足料魚肉、碗仔翅

元朗居民對宵夜檔名店朗屏魚肉翅應該不陌生。以木頭車起家的朗屏魚肉翅搬至安寧路重開新舖，大熱美食包括足料魚肉及碗仔翅，不過沒有再賣車仔麵，令不少舊客大感可惜！新舖晚上6時起開檔， 售完即止，不設堂食。

朗屏魚肉翅

地址：元朗安寧路188號（家政坊旁邊、靈愛小學對面）

營業時間︰18:00 - 00:00 售完即止



元朗美食【3】肥姐蠔餅婆——酥脆即炸蠔餅、自家製解暑涼茶

肥姐蠔餅婆的即點即炸蠔餅，門口總排著長長人龍，是不少元朗人由小吃到大的小吃！蠔餅加了木薯粉，內裡塞滿粒粒肥美蠔仔，外層酥脆，內層鮮甜嫩滑，加上胡椒粉和芫荽點綴，現場趁熱吃大滿足，外賣拎回家味道會差一點。此外，店家還有一系列自家製解暑涼茶，正好吃完蠔餅後喝，解膩又下火。

肥姐蠔餅婆

地址：元朗教育路68號兆豐樓地舖

營業時間︰14:00 - 次日01:30（星期四休息）



元朗美食【4】兩姊妹涼皮—— 2024香港米芝蓮必比登推介 晶瑩剔透勁惹味

2024米芝蓮必比登推介，正宗重慶涼皮。主打地道風味的重慶涼皮小食，其中招牌涼皮由木薯粉和薯粉做成，涼皮晶瑩剔透，加入秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生碎口感味道層次豐富。另外有夫妻肺片、口水雞，酒香雞腳等惹味小吃。

（圖片來源：兩姊妹涼皮有限公司官方IG）

兩姊妹涼皮有限公司（教育路）

地址：元朗教育路68號兆豐樓地下21號舖

營業時間︰12:00 - 20:30



元朗美食【5】倆口小吃——米芝蓮推介爆餡壓餅、特色刈包

這間台式小食店入選米芝蓮2023必比登推介，深受區內外的街坊歡迎。店主打多款台式小食，包括打卡爆餡壓餅，有流心抹茶芝士味、芋泥肉鬆味、Oreo味等，更有多款特色刈包、炸白玉等小食，款款爆餡足料又邪惡！

倆口小吃

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖

營業時間：12:30 - 19:00

電話：61767259

*逢星期一休息



元朗美食【6】嘉發小食——重量級爆餡格仔餅

重量級的格仔餅，餡料有花生醬、煉奶、砂糖及自家炒香的花生碎，另外有芝士黃金鹹蛋黃雞蛋仔，陣陣雞蛋夾餅的香味從店內飄出來，令人急不及待想大咬一口。格仔餅及雞蛋仔價錢17元起，想試新潮口味的食客可選特別推介芝士豬柳蛋雞蛋仔（32元）。

（圖片來源︰嘉發小食官方FB）

嘉發小食

地址：元朗教育路3-7號富好大廈地下9號舖

營業時間︰09:00 - 20:30



元朗美食【7】羅東肉焿番——台式紫薯芋泥滿瀉吐司

排長龍的小店來自台灣宜蘭，雖然主打肉焿湯，不過還有很多特色台灣小食，例如芋頭控、紫薯控都超愛的爆餡紫薯芋泥吐司、肉鬆芋頭吐司。另外亦有乾拌麵、甜不辣、芋圓等台式小食。

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羅東肉焿番

地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下5號舖

營業時間︰12:00 - 21:00

電話：6112 5353



元朗美食【8】驊記糕點屋——超薄皮足料糯米糍

驊記糕點屋專賣糯米糍、茶裸及砵仔糕等人氣懷舊小食！其中以花生糯米糍最受歡迎，由老闆娘親手製作，全部都是即叫即包，每粒更只售$5，不時都有長長人龍在門外排隊！糯米皮又薄又軟，而且裏面放滿餡料！一咬下去大量花生餡湧出，並充滿烤花生香氣，整體也不算太甜。

（圖片授權：IG@littlefoodiejojo）

驊記糕點屋

地址：元朗元朗安寧路20-24號利群樓地下

營業時間︰星期二至六 10:30 - 19:00（星期日、一休息）



元朗美食【9】勝發餅家——錦田老字號懷舊餅家

位於元朗的「勝發餅家」擁有60年歷史，堅持以傳統方式和材料製作多款懷舊糕餅，包括不少香港人兒時的心頭好「懷舊忌廉卷」，在高峰期曾試過一日售出千個！忌廉卷外層酥脆，一口咬下，內裡幼滑「爆餡」的甜忌廉瞬間會在口腔爆發，酥皮鹹香配上微甜忌廉簡直一流！另有蛋撻、老婆餅、中式蝴蝶酥、椰絲奶油包等，同樣每日新鮮焗製出爐！

（圖片授權：IG@maxxthy）

勝發餅家

地址：元朗錦田公路215A號

營業時間︰06:00 - 20:00

*逢星期四休息



元朗美食【10】二悅——隱世台式牛肉麵

元朗有間心機小店專賣台式牛肉麵、手工肉燥拌麵。未食之前，已經見到賣相非常吸引。擺盤的特別之處在於麵湯用茶壺奉上，非常有儀式感！一開始可當拌麵乾食品嚐，然後倒入鮮香濃郁的麵湯，每一口都有不同滋味。牛肉厚身，入口嫩滑，啖啖大滿足！

二悅

地址：元朗合益路9-15號紀業樓地下G號舖

營業時間︰星期二、三、五至日 12:00 - 15:00 18:00 - 21:00、星期四 12:00 - 15:00（星期一休息）

電話：9143 3347



元朗美食【11】味仟食店——炭火煲仔飯 自家製特色毛家辣汁

高質煲仔飯，要到安興街的味仟食店，雖然環境細細，但其實是區內的人氣煲仔飯。即叫即開的炭爐煲仔飯，肉餅的肉味香濃，可以單拼，亦可以自由搭配，其中最有特色是毛家辣煲仔飯，例如毛家辣咸蛋肉餅煲仔飯。

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味仟食店

地址：元朗安興街40號地下

營業時間︰星期一至日 18:30 - 23:00

查詢：2449 3962



元朗美食【12】添記燒臘飯店——卜卜脆炭火燒味

元朗老字號的燒味店添記，主打炭火即製燒味，數量有限，通常中午12時已經賣清。添記環境像大排檔，燒味的價錢非常大眾化，單拼飯只需27元、雙拼都只要29元，招牌的燒腩仔半肥瘦，外皮香脆、瘦肉肉質細嫩，炭火香突出。

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添記燒臘飯店

地址：元朗建業街熟食街市C5（近建樂街交界）

營業時間︰星期一至日 08:00 - 13:00

電話：2476 1742



元朗美食【13】Kachimushi——和風庭院Cafe 必食和牛吐司、德式鬆餅

元朗錦田最出名的日系打卡Cafe，區內極有人氣。純白色獨棟咖啡店樓高兩層，設有和風小庭院及榻榻米座位，令人猶如置身日本。Kachimushi主打即叫即製的德式鬆餅Dutch Baby Pancake，有抹茶紅豆、無花果等多款口味！另一款人氣小食和牛吐司，麵包上鋪滿煎到粉嫩的半熟和牛，以及炒至金黃色的洋蔥絲，再加上火箭菜及芝士，非常足料！飲品方面有多種咖啡可以選擇，包括Latte、Cappuccino、手沖咖啡等。如果不喜愛飲咖啡的話，店內亦有提供各式日本茶、抹茶鮮奶或果汁等。

Kachimushi

地址：元朗錦田永隆圍77號地舖

營業時間︰星期二至日 10:00 - 18:00

電話：2721 0275

*逢星期一



元朗美食【14】CoHee Studio——特色三文魚籽Bagel

小龍蝦沙律、牛油果三文魚籽貝果、三文魚籽炒蛋等非常出色，Bagel好食，煙韌餡，表又有點酥脆，各式咖啡拉花靚兼評價不錯。位置是村屋地鋪，裝修以白色、淺灰色及木色為主，感覺很舒服。

CoHee Studio

地址：元朗錦田市街152號地舖

營業時間︰星期一至日 09:00 - 18:00

電話：9449 7310



元朗美食【15】Accro Coffee——冠軍咖啡師坐鎮

郎屏站附近的Accro Coffee在咖啡界相當出名，咖啡店外牆走工業風，店內的風格走日系風，成為了不少文青的打卡點，連平日夜晚都好多人排隊。店內有多名冠軍級咖啡師雲集，堅持提供最優質的咖啡，食物則以輕食為主。

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Accro Coffee

地址：元朗安寧路162號金城樓地下D號舖

營業時間︰星期一至日 10:00 - 18:00

電話：9430 1433



元朗美食【16】魚一壽司——街坊推介 抵食日本料理

元朗區內抵食日本料理之選，午市刺身定食幾十蚊就有交易，而且質素甚高，獲不少街坊推介。推介魚一極上丼，8款食材包括三文魚、蝦、吞拿魚、拖羅蓉、海膽、帶子和油甘魚，量多又滿。

魚一壽司

地址：元朗教育路68號兆豐樓地下7號舖

營業時間︰星期一至日 11:30 - 22:00

電話：2485 2121



元朗美食【17】老馮茶居——港式懷舊主題餐廳

老馮茶居店舖主打多款傳統點心，包括製作工序繁複的古法千層糕，口感鬆軟而且帶有濃郁的鹹蛋黄味。另一款人氣點心就是十分足料的蛋黃蓮蓉包，蓮蓉餡內滿佈蛋黃碎，香濃蛋黃配合清香蓮蓉，淡淡甜味與鹹香味非常夾。

老馮茶居

地址：元朗大棠路66號地舖

營業時間︰星期一至日 08:00 - 22:00

查詢︰2659 8826



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