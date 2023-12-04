元朗美食25大推介！永順沙嗲牛麵重開／米芝蓮涼皮／足料車仔麵

元朗美食推介｜除最出名的「食街」又新街外，區內有不少大件夾抵食的特色小食名物！《香港01》好食玩飛記者搜羅了25間不同種類的食店，當中包括米芝蓮推介小食店兩姊妹涼皮、倆口小吃，還有近日重開的永順沙嗲牛麵等！睇完元朗美食必食推介，不妨看元朗好去處推介，計劃一下假期或元朗一日遊行程。

元朗美食多籮籮！（圖片來源：左、右上/小紅書@香港玩乐购物、右下/IG@shardow_hoiki）

元朗美食25大必食推介！永順沙嗲牛麵重開 米芝蓮推介涼皮/壓餅

元朗美食【1】永順沙嗲牛肉專門店——惹味沙嗲牛肉麵、芝士流心蛋炸豬扒包

永順沙嗲牛肉專門店9月因內部裝修停業，近日裝修重開，為元朗開業35年的老字號。店家最出名便是沙嗲牛肉麵，牛肉炒過，帶微微焦香，加上整碗湯底都是沙嗲汁，微甜鹹香，喜歡沙嗲牛的朋友絕不能錯過。此外，店家的芝士流心蛋豬扒治都非常馳名，豬扒香脆併拉絲芝士，叫人難以抗拒。

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永順沙嗲牛肉專門店

地址：元朗安寧路2號冠煌樓地下F號舖

營業時間︰06:30-17:30

電話：2474 7074



元朗美食【2】肥姐蠔餅婆——酥脆即炸蠔餅、自家製解暑涼茶

肥姐蠔餅婆的即點即炸蠔餅，門口總排著長長人龍，是不少元朗人由小吃到大的小吃！蠔餅加了木薯粉，內裡塞滿粒粒肥美蠔仔，外層酥脆，內層鮮甜嫩滑，加上胡椒粉和芫荽點綴，現場趁熱吃大滿足，外賣拎回家味道會差一點。此外，店家還有一系列自家製解暑涼茶，正好吃完蠔餅後喝，解膩又下火。

肥姐蠔餅婆

地址：元朗教育路68號兆豐樓地舖

營業時間︰14:00 - 次日01:30（星期四休息）



元朗美食【3】兩姊妹涼皮—— 2023香港米芝蓮必比登推介 晶瑩剔透勁惹味

2023米芝蓮必比登推介，正宗重慶涼皮。主打地道風味的重慶涼皮小食，其中招牌涼皮由木薯粉和薯粉做成，涼皮晶瑩剔透，加入秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生碎口感味道層次豐富。另外有夫妻肺片、口水雞，酒香雞腳等惹味小吃。

（圖片來源：兩姊妹涼皮有限公司官方IG）

兩姊妹涼皮有限公司（教育路）

地址：元朗教育路68號兆豐樓地下21號舖

營業時間︰周五至二12:00-20:30、周三休息、周四13:00-20:30



元朗美食【4】倆口小吃——米芝蓮推介爆餡壓餅、特色刈包

這間台式小食店入選米芝蓮2023必比登推介，深受區內外的街坊歡迎。小店主打多款特色刈包、爆餡壓餅等。 更多詳情：元朗美食｜米芝蓮推介台式小食！爆漿抹茶芝士壓餅/足料招牌刈包

倆口小吃

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖

營業時間：星期三至日12:30-19:00（星期一休息、星期二不定時休）

電話：61767259



元朗美食【5】嘉發小食——重量級爆餡格仔餅

重量級的格仔餅，餡料有花生醬、煉奶、砂糖及自家炒香的花生碎，另外有芝士黃金鹹蛋黃雞蛋仔，陣陣雞蛋夾餅的香味從店內飄出來，令人急不及待想大咬一口。

（圖片來源︰嘉發小食官方FB）

嘉發小食

地址：元朗教育路3-7號富好大廈地下9號舖

營業時間︰09:00-20:30



元朗美食【6】羅東肉焿番——台式紫薯芋泥滿瀉吐司

排長龍的小店來自台灣宜蘭，雖然主打肉焿湯，不過還有很多特色台灣小食，例如芋頭控、紫薯控都超愛的爆餡紫薯芋泥吐司、肉鬆芋頭吐司。另外亦有乾拌麵、甜不辣、芋圓等台式小食。

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羅東肉焿番

地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下5號舖

營業時間︰12:00-21:00

電話：6112 5353



元朗美食【7】驊記糕點屋——超薄皮足料糯米糍

元朗一間傳統糕點店的超足料花生糯米糍，全部即叫即製，價錢非常實惠！花生糯米糍皮薄多料，而且非常抵食，深受元朗街坊喜愛，經常都大排長龍。更多詳情：元朗美食｜傳統糕點店$5粒爆餡糯米糍超抵食！即叫即包+皮薄足料

（圖片授權：IG@littlefoodiejojo）

驊記糕點屋

地址：元朗元朗安寧路20-24號利群樓地下

營業時間︰星期二至五10:00-19:00（星期日、一休息）



元朗美食【8】一肥貓古早味蛋糕——超多口味台式古早味蛋糕

這間古早味蛋糕是元朗的經典小店，總有長長人龍，排隊可能要分流。一股蛋糕香飄出，十分誘人！古早味蛋糕有超多味道，包括最人氣的芝士味、伯爵茶、咖啡味、抹茶麻糬味等。

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一肥貓古早味蛋糕

地址：元朗又新街 27-29號建威大廈地下 7 號舖

營業時間︰13:30-20:00



元朗美食【9】勝發餅家——錦田老字號懷舊餅家

元朗的老字號懷舊餅家，堅持以傳統方式和材料製作多款懷舊糕餅，包括不少香港人兒時的心頭好「懷舊忌廉卷」。此外，餅家亦供應蛋撻、雞批、老婆餅等。想尋回兒時回憶的味道！更多詳情：元朗美食｜錦田老字號餅家！必試$7懷舊忌廉筒/手工蛋撻/老婆餅

（圖片授權：IG@maxxthy）

勝發餅家

地址：元朗錦田公路215A號

營業時間︰06:00-20:00



元朗美食【10】堅料豬手車仔麵店——超入味豬手、牛孖筋

常被讚是物超所值，油麵配豬手、牛脷、牛孖筋、豬腸、柚皮等車仔餸，燜到入晒味，牛孖筋入口即化，有不少忠實的支持者來捧場。

堅料豬手車仔麵店

地址：元朗安良里7號寶益樓地舖

營業時間︰星期一至六11:30-22:30、星期日休息

查詢︰56187351



元朗美食【11】二悅——隱世台式牛肉麵

元朗有間心機小店專賣台式牛肉麵、手工肉燥拌麵，招牌紅燒牛肉麵有兩種食法，可以當作拌麵，又可以加入牛骨湯底變成湯麵，鮮香濃郁。

二悅

地址：元朗合益路9-15號紀業樓地下G號舖

營業時間︰星期二、三、五至日12:00-15:00 18:00-21:00、星期四12:00-15:00（星期一休息）

查詢：9143 3347



元朗美食【12】味仟食店——炭火煲仔飯 自家製特色毛家辣汁

高質煲仔飯，要到安興街的味仟食店，雖然環境細細，但其實是區內的人氣煲仔飯。即叫即開的炭爐煲仔飯，肉餅的肉味香濃，可以單拼，亦可以自由搭配，其中最有特色是毛家辣煲仔飯，例如毛家辣咸蛋肉餅煲仔飯。

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味仟食店

地址：元朗安興街40號地下

營業時間︰星期一至日 18:30-23:00

查詢：2449 3962



元朗美食【13】添記燒臘飯店——卜卜脆炭火燒味

元朗老字號的燒味店添記，主打炭火即製燒味，數量有限，通常中午12時已經賣清。添記環境像大排檔，燒味的價錢非常大眾化，單拼飯只需27元、雙拼都只要29元，招牌的燒腩仔半肥瘦，外皮香脆、瘦肉肉質細嫩，炭火香突出。

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添記燒臘飯店

地址：元朗建業街熟食街市C5（近建樂街交界）

營業時間︰星期一至日 08:00-13:00

電話：2476 1742



元朗美食【14】阿叔泰麵——正宗牛骨湯船麵

小店主打泰式船麵，湯底是新鮮牛骨湯，配料多又有豬肉片、豬肉丸、通菜、花生碎及炸豬皮。一定要叫炸蝦餅，炸粉薄又大塊，啖啖蝦肉，食完好滿足，性價比高。

阿叔泰麵 （西菁街）

地址：元朗西菁街20號益輝大廈地下3號舖

營業時間︰星期一至日 11:30-22:00

電話：2887 3269



元朗美食【15】Kachimushi——和風庭院Cafe 必食和牛吐司、德式鬆餅

元朗錦田最出名的日系打卡Cafe，區內極有人氣。純白色獨棟咖啡店內，更設有和風小庭院及榻榻米座位，令人猶如置身日本。更多詳情：元朗美食｜錦田日系打卡Cafe！和風庭院+榻榻米座位 必食和牛吐司

Kachimushi

地址：元朗錦田永隆圍77號地舖

營業時間︰10:00-18:00

電話：27210275



元朗美食【16】CoHee Studio——特色三文魚籽Bagel

小龍蝦沙律、牛油果三文魚籽貝果、三文魚籽炒蛋等非常出色，Bagel好食，煙韌餡，表又有點酥脆，各式咖啡拉花靚兼評價不錯。位置是村屋地鋪，裝修以白色、淺灰色及木色為主，感覺很舒服。

CoHee Studio

地址：元朗錦田市街152號地舖

營業時間︰星期一至日09:00-18:00

電話：9449 7310



元朗美食【17】Accro Coffee——冠軍咖啡師坐鎮

郎屏站附近的Accro Coffee在咖啡界相當出名，咖啡店外牆走工業風，店內的風格走日系風，成為了不少文青的打卡點，連平日夜晚都好多人排隊。店內有多名冠軍級咖啡師雲集，堅持提供最優質的咖啡，食物則以輕食為主。

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Accro Coffee

地址：元朗安寧路162號金城樓地下D號舖

營業時間︰星期一至日10:00-19:00

電話：9430 1433



元朗美食【18】Muse Furniture Lab——足料法式可麗餅 型格打卡黑色Cafe

錦上路附近的復古奢華風Cafe，以黑白冷色系為主，有不少打卡位，擺設了歐陸及美式風格特色的家具。法式可麗餅是招牌菜，有煙燻火腿法式可麗餅、黑松露香煎帶子大蝦法式可麗餅等，還有煙鮭魚配奶油起司意大利粉，creamy又不膩。

Muse Furniture Lab

地址：元朗錦上路26C號地舖

營業時間︰星期一11:45-18:00、星期二至三休息、星期四至日11:45-18:00

電話：9332 6168



元朗美食【19】唐——隱世德國菜親子餐廳

唐人新村有間高質德國菜餐廳，設有室外座位、兒童玩樂的空間，適合一家大小、大班朋友聚會。餐廳夜晚時段不時舉行live band表演，室外座位更有燈泡等裝飾，情侶撐枱腳就最適合不過。餐廳招牌菜是薄餅、青口煲、生蠔拼盤、火焰雪山蛋糕等，不少食客都選擇在此慶生及聚會。

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唐Tong's road house seafood + grill

地址：元朗屏山唐人新村路1號地舖

營業時間︰11:00-23:00

查詢：3521 0144



元朗美食【20】The Yell-Owl Seafood And Grill——抵食兼大份西餐

The Yell Owl主打意粉、意大利飯等多款西餐，其中必點招牌龍蝦All Day Breakfast及肉意大利飯，賣相精美又夠大份，獲街坊好評。

（圖片來源：The Yell Owl）

The Yell-Owl Seafood And Grill

地址：元朗泰利街1-29號大興大廈地下6-7號舖

營業時間︰09:00-22:00

查詢：3795 5005



元朗美食【21】Chef's Stage Kitchen——誠意滿分西餐 菜品選擇多多

區內有不少捧場客，精選晚餐套餐，包含龍蝦湯、黑松露湯、三文魚酥皮餡餅等，北海道帶子非常鮮美及嫩滑，意大利飯亦煮得恰到好處，環境非常舒適。

Chef's Stage Kitchen

地址：元朗西菁街23號富達廣場52-56號地舖

營業時間︰星期一至五12:00-15:00 18:00-22:30、星期六日11:00-15:30 18:00-23:30

查詢：27999880



元朗美食【22】魚一壽司——街坊推介 抵食日本料理

元朗區內抵食日本料理之選，午市刺身定食幾十蚊就有交易，而且質素甚高，獲不少街坊推介。推介魚一極上丼，8款食材包括三文魚、蝦、吞拿魚、拖羅蓉、海膽、帶子和油甘魚，量多又滿。

（圖片來源︰魚一壽司官方FB）

魚一壽司

地址：元朗教育路68號兆豐樓地下7號舖

營業時間︰星期一至日11:30-15:30 16:30-22:00

電話：2485 2121



元朗美食【23】壽司之神——親民價Omakase好口碑

「寿司の神」Omakase有很好口碑，例如Lunch Omakase共有刺身4品丶料理1品丶寿司8貫和雲丹盛り。刺身真蠔配酸汁最肥美鮮甜。

壽司之神

地址：元朗馬田路安寧大廈20-30B七號地舖

營業時間︰星期一至日12:00-15:00 19:00-23:00

電話：2178 3163



元朗美食【24】老馮茶居——港式懷舊主題餐廳

老馮茶居店舖主打多款傳統點心，包括製作工序繁複的古法千層糕，口感鬆軟而且帶有濃郁的鹹蛋黄味。另一款人氣點心就是十分足料的蛋黃蓮蓉包，蓮蓉餡內滿佈蛋黃碎，香濃蛋黃配合清香蓮蓉，淡淡甜味與鹹香味非常夾。

（圖片來源：老馮茶居）

老馮茶居

地址：元朗大棠路66號地舖

營業時間︰星期一至日08:00-22:00

查詢︰2659 8826



元朗美食【25】賀苗記包點——卜卜包底 鮮甜肉餡

位於元朗的包點專門店「賀苗記包點」開業近4年，主打足料又好味的包點，其中主打的生煎包就備受街坊熱捧，為區內數一數二的「人氣店」，小店面積不大，只售賣4款上海包點，其中包括招牌手工生煎包、菜肉包、鍋貼等，價格親民，獲不少食客力讚！小店以招牌手工生煎包最出名，手工生煎包的外皮，整體非常軟熟，內裡肉餡鮮甜又多汁，一咬開就「爆汁」，味道濃郁，配上煎至金黃香脆的包底，口感層次豐富，每個僅售$7，非常抵食！

賀苗記包點

賀苗記包點 大橋村店

地址：元朗大橋村114號地舖

營業時間：07:00 - 19:00

賀苗記包點 福星樓店

地址：元朗大陂頭徑14-24號福星樓地下2B號舖

營業時間：11:00 - 20:00（星期六休息）

